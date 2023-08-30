Погрузитесь в незабываемое приключение в Национальном парке Кёпрюлю: испытайте адреналин, сплавляясь по бурным водам реки Кёпрючай, и ощутите драйв, управляя багги по захватывающим лесным тропам.
Этот тур объединяет водные и наземные
Этот тур объединяет водные и наземные
Описание экскурсии
Предлагаем вашему вниманию насыщенную экскурсию «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина. Рафтинг по реке Кепрючай 12 км. Вас ждут пороги 1й и 2й категории сложности, идеально подходит как для начинающих так и для любителей горного сплава. Сафари на багги или квадроциклах по берегу реки с заездом в лес. 20-30 минут драйва по бездорожью. Главное закрыть дыхательные пути банданой или маской и глаза очками. Тогда точно вас ничто не испугает и не остановит. Важная информация: Важная информация: Перед участием в экскурсии «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию: Что взять с собой:
- Сменная одежда: После водных и пыльных активностей вам потребуется сухая и чистая одежда.
- Обувь для рафтинга: Рекомендуется обувь, которая плотно сидит на ноге и не слетает в воде.
- Головной убор и солнцезащитный крем: Для защиты от солнца во время мероприятий на открытом воздухе.
- Очки и бандана: Для защиты от пыли во время сафари на багги.
- Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.
Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.
•Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.
15 ноября - 15 мая: Среда - Пятница16 мая - 14 ноября: Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Сафари на багги
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 15 ноября - 15 мая: Среда - Пятница16 мая - 14 ноября: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Перед участием в экскурсии «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:
- Что взять с собой:
- Сменная одежда: После водных и пыльных активностей вам потребуется сухая и чистая одежда
- Обувь для рафтинга: Рекомендуется обувь, которая плотно сидит на ноге и не слетает в воде
- Головной убор и солнцезащитный крем: Для защиты от солнца во время мероприятий на открытом воздухе
- Очки и бандана: Для защиты от пыли во время сафари на багги
- Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
ездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг за другом едет с небольшой скоростью, обгонять нельзя. сплав -
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М
Экскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво обливают. При прохождении одного из порогов из лодки выпало 6 человек. Было страшно.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
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М
Экскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво обливают. При прохождении одного из порогов из лодки выпало 6 человек. Было страшно.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
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Входит в следующие категории Сиде
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