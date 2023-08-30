Предлагаем вашему вниманию насыщенную экскурсию «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина. Рафтинг по реке Кепрючай 12 км. Вас ждут пороги 1й и 2й категории сложности, идеально подходит как для начинающих так и для любителей горного сплава. Сафари на багги или квадроциклах по берегу реки с заездом в лес. 20-30 минут драйва по бездорожью. Главное закрыть дыхательные пути банданой или маской и глаза очками. Тогда точно вас ничто не испугает и не остановит. Важная информация: Важная информация: Перед участием в экскурсии «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию: Что взять с собой:

Сменная одежда: После водных и пыльных активностей вам потребуется сухая и чистая одежда.

Обувь для рафтинга: Рекомендуется обувь, которая плотно сидит на ноге и не слетает в воде.

Головной убор и солнцезащитный крем: Для защиты от солнца во время мероприятий на открытом воздухе.

Очки и бандана: Для защиты от пыли во время сафари на багги.

Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.

Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.

•Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.