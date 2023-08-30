Мои заказы

Рафтинг & Багги-сафари в нацпарке Каньон Кепрюлю

Отдых в Сиде: Рафтинг и Багги Сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в незабываемое приключение в Национальном парке Кёпрюлю: испытайте адреналин, сплавляясь по бурным водам реки Кёпрючай, и ощутите драйв, управляя багги по захватывающим лесным тропам.

Этот тур объединяет водные и наземные
читать дальшеуменьшить

активности, обеспечивая день, полный ярких эмоций и впечатлений среди потрясающих природных пейзажей Турции. Предлагаем вашему вниманию насыщенную экскурсию «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина.

4.4
3 отзыва
Рафтинг & Багги-сафари в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг & Багги-сафари в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг & Багги-сафари в нацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Предлагаем вашему вниманию насыщенную экскурсию «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, которая подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина. Рафтинг по реке Кепрючай 12 км. Вас ждут пороги 1й и 2й категории сложности, идеально подходит как для начинающих так и для любителей горного сплава. Сафари на багги или квадроциклах по берегу реки с заездом в лес. 20-30 минут драйва по бездорожью. Главное закрыть дыхательные пути банданой или маской и глаза очками. Тогда точно вас ничто не испугает и не остановит. Важная информация: Важная информация: Перед участием в экскурсии «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию: Что взять с собой:
  • Сменная одежда: После водных и пыльных активностей вам потребуется сухая и чистая одежда.
  • Обувь для рафтинга: Рекомендуется обувь, которая плотно сидит на ноге и не слетает в воде.
  • Головной убор и солнцезащитный крем: Для защиты от солнца во время мероприятий на открытом воздухе.
  • Очки и бандана: Для защиты от пыли во время сафари на багги.
  • Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.
Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.
•Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения.

15 ноября - 15 мая: Среда - Пятница16 мая - 14 ноября: Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Сафари на багги
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 15 ноября - 15 мая: Среда - Пятница16 мая - 14 ноября: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Перед участием в экскурсии «Рафтинг и сафари на багги» в Национальном парке Кёпрюлю, пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:
  • Что взять с собой:
  • Сменная одежда: После водных и пыльных активностей вам потребуется сухая и чистая одежда
  • Обувь для рафтинга: Рекомендуется обувь, которая плотно сидит на ноге и не слетает в воде
  • Головной убор и солнцезащитный крем: Для защиты от солнца во время мероприятий на открытом воздухе
  • Очки и бандана: Для защиты от пыли во время сафари на багги
  • Наличные деньги: Для покупки напитков, фото и видео материалов, а также аренды или покупки необходимого снаряжения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Ю
ездили с сыном 12 лет. экскурсия понравилась. красивая природа, бирюзовая река. багги достаточно безопасно, сама была за рулём. колонна друг за другом едет с небольшой скоростью, обгонять нельзя. сплав -
читать дальшеуменьшить

холодно, но весело, особенно если вам попадётся капитан-весельчак, будете и кричалки кричать и соседние лодки обрызгивать, обед сносный. гиды говорят по русски. обувь для раыфтинга купила у них за 10 $. в общем мы довольны. рекомендую

Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво обливают. При прохождении одного из порогов из лодки выпало 6 человек. Было страшно.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравилась, но организация слабая. На русском говорят очень плохо. Надо быть очень внимательным. На сплаве вода холодная. Всех настойчиво обливают. При прохождении одного из порогов из лодки выпало 6 человек. Было страшно.
Обед шикарный. Природа супер. Безопасность зависит во многом от самого себя. В целом достаточно хорошо. Советую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Рафтинг & Багги-сафари в нацпарке Каньон Кепрюлю»

Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Джиппинг
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
На багги
5 часов
10 отзывов
Групповая
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€39 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
На багги
10 часов
12 отзывов
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 авг в 08:45
€30 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
9 часов
10 отзывов
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€31 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
15%
1 отзыв
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Сиде
Покорить 14 километров горной реки, искупаться в каньоне и пообедать у воды (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€17€20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
$37 за человека