Почувствуйте ритм Сиде во время захватывающего сафари на джипах, а затем отдохните во время безмятежной прогулки на лодке по Зеленому озеру.
Прокатитесь по пересеченной местности, окунитесь в бирюзовые воды — вас ждет незабываемый день приключений.
Описание водной прогулкиДжип-сафари и лодочная экскурсия по Зелёному озеру перенесут вас в незабываемое путешествие в самое сердце Сиде. Приключение начинается, когда вы покидаете Сиде и отправляетесь в путь по пыльным тропам и пересеченной местности, раскрывая скрытую красоту региона. Ваш гид расскажет вам о древних руинах, природных ландшафтах и многовековой истории региона, пока красочные джипы грохочут по сельской местности. Джип-сафари продолжается короткими прогулками и фото-паузами, которые порадуют любителей приключений. Двигаясь по пересеченной местности к живописным смотровым площадкам, вы будете наслаждаться пением птиц и спокойствием природы. По пути вы проплывёте мимо бирюзовых вод, густых лесов и потрясающих видов, с остановками для получения советов от местных жителей и возможности сделать фотографии. Сохраняя уровень адреналина, вы в конце концов приблизитесь к берегам Зелёного озера и немного подготовитесь к посадке на лодку. Лодочная экскурсия по Зелёному озеру подарит безмятежное спокойствие на спокойных водах. На частной лодке вы проплывёте вдоль изумрудных берегов озера, любуясь окружающей природой. Бирюзовые воды отражают зелень деревьев, создавая райский пейзаж. На берегу озера обитают птицы, а лёгкий бриз с воды дарит прохладу. Лодка предлагает простой, но захватывающий опыт наблюдения за дикой природой вблизи: отражения света на поверхности, тихие движения животных и умиротворяющая панорама, простирающаяся до самого неба. Этот день, полный прекрасных воспоминаний, обещает глубокое знакомство с красотой Сиде в гармонии с природой — романтичный, приключенческий и интимный. В итоге вы унесёте с собой незабываемые моменты и разделите новые дни в тёплой, запоминающейся атмосфере.
- Участие не рекомендуется беременным женщинам и лицам с ограниченной подвижностью.
- Возьмите с собой солнцезащитные очки, панаму или шляпу, купальник и полотенце. Этот тур включает в себя умеренные пешие прогулки и короткие неровные участки маршрутов для джипов. Погода может быть жаркой; возьмите с собой солнцезащитный крем, воду и удобную обувь. Джип-сафари может проходить по пыльным или ухабистым дорогам; гостям с проблемами спины или двигательной активностью следует учитывать это. Будет проведен инструктаж по технике безопасности; всегда следуйте указаниям гида. Варианты обеда могут включать диетические рекомендации; пожалуйста, сообщите о любых ограничениях заранее. Время встречи приблизительное и может меняться в зависимости от ситуации на дорогах. Страховка включена; информацию о страховом покрытии уточняйте в подтверждении бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Сафари на джипах
- Обед
- Перерыв на плавание
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Фото, видео
- Oплата за вход на водопад Манавгат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
17 окт 2025
Не соответствует программа описанию тура (обливание). Отсутствие русскоговорящего гида.
И
Ирина
15 сен 2025
Были на данной экскурсии 15.09.25г. Экскурсия не соответствует заявленной, джипов НЕТ, по факту забрали на автобусе! Потом сказали что джипов не будет!! Не советую брать этот тур, обман!!! Сам каньон красивый.
В
Варвара
12 сен 2025
Были вдвоем с мужем в этом туре. Нам очень понравилось, только положительные эмоции. Водители каждого джипа были внимательны, останавливались, фоткались, баловались, все обливались водой. Даже пенная вечеринка на джипах была)
Входит в следующие категории Сиде
