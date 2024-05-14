читать дальше

везут на каньон, а потом рафтинг! Но, сначала нас отвезли на рафтинг. Там было немного плохо организовано разделение по группам и рафтам. Было много людей и русскоговорящих и иностранцев. Гиды долго пытались организоваться, но в итоге разделили всех. Вызывают по названию отеля…) Далее всё было хорошо. Проинструктировали, дали снаряжение и повезли на автобусе к месту начала сплава. Далее нас везде водили везде для типичных фоток, которые они потом продают по 5 евро (но это уже дело индивидуальное). Сам рафтинг, классный, если особенно вам повезет с гидом и командой в рафте. Нам было немного скучно в этом плане, тк были дети и в целом «командный дух» не ощущался. Но на других рафтах было веселее, но тут эта обстановка явно зависит от людей и гида. Но это просто рассказ как было)) Сам сплав классный, было экстремально. Сплав сначала был минут 25, потом остановка ра покурить. Там предлагают напитки и гезлеме (напитки дорогие очень). Потом до места обеда сплав был тоже минут 15 еще. Далее нам организовали обед и дали минут 15, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Потом повезли к Каньоны Тазы на джипах. Конечно, хотелось бы 3 джина на 20 человек, тк в один джип влезает 10 и в «багажнике» было прям тесно. До каньона дорога минут 30, но с красивыми и видами и музыкой было круто. На каньоне дали свободное время 20 минут и этого было мало. Тк на каньоне много других групп и приходилось стоять в очереди, чтобы красиво сфоткаться у обрыва. Потом довезли обратно до места базы, загрузили по автобусам и в отели В целом, день прошел очень разнообразно, экстремально. Экскурсию посоветую, если какие то недочеты, но это лишь имхо)