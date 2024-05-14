Покататься на джипах в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Джиппинг» в Сиде, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Джип Сафари в Сиде
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
«Джип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
«После инструктажа вас ждет 1,5 часа катания на джипах по самым живописным горным местам Национального парка»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • A
    Alex
    1 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
  • М
    Михаил
    2 октября 2023
    Джип Сафари в Сиде
    Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
  • А
    Анна
    14 сентября 2023
    Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
    Рафтинг супер, с гидом, не страшно обывателям, эмоции только положительные. Далее этот же гид везет вас на открытом джипе с
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    ветерком в тазы каньон под музыку, эмоции через край! Придерживайте кепки)) 20 минут на фото в каньоне и обратная дорога вниз, экскурсия супер! Из минусов ужасный трансфер, нас забрали на детском автобусе, я ростом 160 см, с подругой сидели по диагонали, места не хватало катастрофически, народа утрамбовали под завязку, ни 1 свободного места. Обратно ехали на такси

  • П
    Паничев
    26 августа 2023
    Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
    Рафтинг понравился, очень круто!!! Но мало информативности от гида по экскурсии тазы каньон. Привезли на место, побыли 5-10 минут, провели их в ожидании чтобы сделать фото.
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Нам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
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    с ветерком, но не прям уж это было экстремально. Почти везде катались по дорогам с ыиражами. Нам все доступно рас, сказали, показали, выдали снаряжение. Рафтинг тоже удался, мы и не ожидали. Было совсем не опасно, инструктор Рафик на каждом шагу помогал, вылаыливал из воды всех вы павших за борт.

  • Е
    Екатерина
    9 июля 2023
    4 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Все было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.
  • А
    Анастасия
    4 июня 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Ездили на экскурсию на рафтинг и каньоны. Что в первую очередь хочется сказать, по названию можно понять, что сначала нас
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    везут на каньон, а потом рафтинг! Но, сначала нас отвезли на рафтинг. Там было немного плохо организовано разделение по группам и рафтам. Было много людей и русскоговорящих и иностранцев. Гиды долго пытались организоваться, но в итоге разделили всех. Вызывают по названию отеля…) Далее всё было хорошо. Проинструктировали, дали снаряжение и повезли на автобусе к месту начала сплава. Далее нас везде водили везде для типичных фоток, которые они потом продают по 5 евро (но это уже дело индивидуальное). Сам рафтинг, классный, если особенно вам повезет с гидом и командой в рафте. Нам было немного скучно в этом плане, тк были дети и в целом «командный дух» не ощущался. Но на других рафтах было веселее, но тут эта обстановка явно зависит от людей и гида. Но это просто рассказ как было)) Сам сплав классный, было экстремально. Сплав сначала был минут 25, потом остановка ра покурить. Там предлагают напитки и гезлеме (напитки дорогие очень). Потом до места обеда сплав был тоже минут 15 еще. Далее нам организовали обед и дали минут 15, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Потом повезли к Каньоны Тазы на джипах. Конечно, хотелось бы 3 джина на 20 человек, тк в один джип влезает 10 и в «багажнике» было прям тесно. До каньона дорога минут 30, но с красивыми и видами и музыкой было круто. На каньоне дали свободное время 20 минут и этого было мало. Тк на каньоне много других групп и приходилось стоять в очереди, чтобы красиво сфоткаться у обрыва. Потом довезли обратно до места базы, загрузили по автобусам и в отели В целом, день прошел очень разнообразно, экстремально. Экскурсию посоветую, если какие то недочеты, но это лишь имхо)

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  3. Джип Сафари в Сиде
  4. Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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