1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
«Джип Сафари в Сиде Джип сафари в Сиде с обширной программой поможет вам открыть для себя нетронутые природные красоты Сиде в течение всего дня»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
«После инструктажа вас ждет 1,5 часа катания на джипах по самым живописным горным местам Национального парка»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения14 мая 2024Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
- AAlex1 мая 2024Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
- ММихаил2 октября 2023Всё супер. Были семьёй адреналинчику хапнули, было весело ребенку чуток тяжоло 4 года. Интересно драйв. Берите с собой полотенце или одежду будет много воды))) Ребята хорошо отрабатывают.
- ААнна14 сентября 2023Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю КаньонеРафтинг супер, с гидом, не страшно обывателям, эмоции только положительные. Далее этот же гид везет вас на открытом джипе с
- ППаничев26 августа 2023Тазы Каньон на джипах и рафтинг в Кёпрюлю КаньонеРафтинг понравился, очень круто!!! Но мало информативности от гида по экскурсии тазы каньон. Привезли на место, побыли 5-10 минут, провели их в ожидании чтобы сделать фото.
- ЮЮлия11 июля 20234 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонамиНам понравилось очень. Забрали из отеля, вернули на то же место. Гиды и инструкторы большие молодцы. Кабриолет сафари очень бережно,
- ЕЕкатерина9 июля 20234 в 1:Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонамиВсе было отлично, повеселились от души, спасибо организаторам, единственный минус, произошла загвоздка со временем, автобус приехал позже, но это мелочи, экскурсия очень понравилась.
- ААнастасия4 июня 2023Ездили на экскурсию на рафтинг и каньоны. Что в первую очередь хочется сказать, по названию можно понять, что сначала нас
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Джиппинг" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 35 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Сиде на 2024 год по теме «Джиппинг», 39 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август