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Описание

Приглашаем вас на нашу групповую экскурсию по одним из самых главных мест в историческом полуострове. Одно из самых красивых мест Стамбула — дворец Топкапы, этот дворец является первым по значимости дворцов султанов в Стамбуле, мы посетим с вами все залы кроме Гарема, далее нас ждем визит в церковь Святой Ирины, церковь при дворе византийской империи. Закончим мы тур самым знаменитым туром города - это прогулка по Босфору и Золотому рогу на корабле.