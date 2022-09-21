3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору

3в1

3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
3в1: Дворец Топкапы, Церковь святой Ирины, прогулка на корабле по Босфору
Ближайшие даты:
24
сен
25
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28
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Что вас ожидает 🤩

  • 3в1: «Дворец султанов + корабль по Босфору»
  • 1) дворец Топкапы
  • 2) церковь святой Ирины
  • 3) Прогулка на корабле по босфору и золотому рогу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас на нашу групповую экскурсию по одним из самых главных мест в историческом полуострове. Одно из самых красивых мест Стамбула — дворец Топкапы, этот дворец является первым по значимости дворцов султанов в Стамбуле, мы посетим с вами все залы кроме Гарема, далее нас ждем визит в церковь Святой Ирины, церковь при дворе византийской империи. Закончим мы тур самым знаменитым туром города - это прогулка по Босфору и Золотому рогу на корабле.

Среда, суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит: входные музейные билеты
  • Трансфер
  • Прогулка по Босфору
Что не входит
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Отпишитесь мне на вотсап пожалуйста после брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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