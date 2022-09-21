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Описание
Приглашаем вас на нашу групповую экскурсию по одним из самых главных мест в историческом полуострове. Одно из самых красивых мест Стамбула — дворец Топкапы, этот дворец является первым по значимости дворцов султанов в Стамбуле, мы посетим с вами все залы кроме Гарема, далее нас ждем визит в церковь Святой Ирины, церковь при дворе византийской империи. Закончим мы тур самым знаменитым туром города - это прогулка по Босфору и Золотому рогу на корабле.
Среда, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость входит: входные музейные билеты
Трансфер
Прогулка по Босфору
Что не входит
Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Отпишитесь мне на вотсап пожалуйста после брони
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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