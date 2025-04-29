Стамбул, известный своими мечетями и дворцами, хранит и православные святыни. Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить церковь Ключей, Влахернскую церковь, церковь Св. Стефана и собор Св. Георгия. Каждый из этих храмов имеет свою историю и значение. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться святыням и попросить о помощи. Присоединяйтесь к этому путешествию и узнайте больше о православной культуре Стамбула

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с православным Стамбулом

В Стамбул ежегодно стекаются паломники со всего мира, чтобы посетить святыни города. Они едут поклониться святым угодникам, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. С местами, которые мы посетим, связаны предания и легенды, которыми я обязательно поделюсь с вами.

Церковь Богородицы из Влахерна. Стала средоточием веры, когда в нее доставили Ризу Богоматери в 5 веке н. э. С тех пор церковь познала много счастливых столетий, но также и бед и изменений, о которых вы услышите. Но то, что осталось неизменно, это чудотворный источник, притягивающий многочисленных паломников.

Церковь Святого Стефана. Это железный храм в прямом смысле слова: после того как старая деревянная церковь сгорела, храм возвели из чугуна в конце 19 века. Этот объект передан болгарской православной общине и символизирует дружбу между странами.

Собор Святого Георгия. Православный кафедральный собор во имя великомученика Георгия Победоносца, с 1601 г. — резиденция Константинопольского Патриарха. Расположен в историческом районе Фанар. Вы полюбуетесь богатым убранством храма — покрытым золотом иконостасом, иконами из мозаики и высокими канделябрами из слоновой кости. В церкви хранятся контейнеры с частицами мощей святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также вы увидите саркофаги с мощами святых великомучениц царицы Феофании, Соломонии и Евфимии.

Влахернский Дворец. Это хорошо сохранившаяся византийская постройка из красного кирпича и белого мрамора. Дворец сильно пострадал во время османских завоеваний и не раз менял предназначение, о чём я расскажу. Сейчас здесь работает музей, где вы увидите старинные предметы быта и искусства и узнаете о древних ремеслах. А еще поднимемся на крышу и полюбуемся городом со смотровой площадки.

Организационные детали