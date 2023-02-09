4 православные святыни Стамбула за 4 часа

Побывать в паломнических местах и окунуться в их историю

5
1 отзыв
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Гостям Стамбула обязательно показывают старинные мечети и роскошные дворцы.

Но не будем забывать, что раньше город носил имя Константинополь — и был крупнейшим центром православия.

В каком-то смысле Стамбул до сих пор им остается: здесь более 100 православных храмов! И мы исследуем 4 из них: церковь Ключей, Влахернскую церковь, церковь Св. Стефана и собор Св. Георгия.
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с православным Стамбулом

В Стамбул ежегодно стекаются паломники со всего мира, чтобы посетить святыни города. Они едут поклониться святым угодникам, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. С местами, которые мы посетим, связаны предания и легенды, которыми я обязательно поделюсь с вами.

Церковь Ключей. Еще ее называют храмом Исполнения желаний и храмом Одного дня. Официальное же название — церковь Девы Марии. Я расскажу легенду, которая объяснит все эти названия и раскроет, почему именно сюда идут загадывать желание. Вы узнаете, какие действия нужно совершить, чтобы мечта исполнилась, и при желании проделаете этот любопытный обряд. Сюда, что интересно, приходят люди всех конфессий, ведь желание исполняется независимо от религиозной принадлежности.

Церковь Богородицы из Влахерна. Стала средоточием веры, когда в нее доставили Ризу Богоматери в 5 веке н. э. С тех пор церковь познала много счастливых столетий, но также и бед и изменений, о которых вы услышите. Но то, что осталось неизменно, это чудотворный источник, притягивающий многочисленных паломников.

Церковь Святого Стефана. Это железный храм в прямом смысле слова: после того как старая деревянная церковь сгорела, храм возвели из чугуна в конце 19 века. Этот объект передан болгарской православной общине и символизирует дружбу между странами.

Собор Святого Георгия. Православный кафедральный собор во имя великомученика Георгия Победоносца, с 1601 г. — резиденция Константинопольского Патриарха. Расположен в историческом районе Фанар. Вы полюбуетесь богатым убранством храма — покрытым золотом иконостасом, иконами из мозаики и высокими канделябрами из слоновой кости. В церкви хранятся контейнеры с частицами мощей святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также вы увидите саркофаги с мощами святых великомучениц царицы Феофании, Соломонии и Евфимии.

Влахернский Дворец. Это хорошо сохранившаяся византийская постройка из красного кирпича и белого мрамора. Дворец сильно пострадал во время османских завоеваний и не раз менял предназначение, о чём я расскажу. Сейчас здесь работает музей, где вы увидите старинные предметы быта и искусства и узнаете о древних ремеслах. А еще поднимемся на крышу и полюбуемся городом со смотровой площадки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Экскурсия пешеходная, поэтому надевайте удобную обувь
  • Вход во Влахернский дворец включен в стоимость экскурсии, посещение святынь бесплатно
  • Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваша одежда была закрытой: длинные брюки/юбки, покрытые плечи и, для женщин, покрытая голова

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
9 фев 2023
Спасибо Расиму за незабываемое путешествие! Много впечатлений! Всем рекомендую!

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