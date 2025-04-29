Погрузитесь в духовное наследие Стамбула, посетив четыре уникальные православные святыни. Узнайте легенды и истории, связанные с этими местами
Стамбул, известный своими мечетями и дворцами, хранит и православные святыни.
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить церковь Ключей, Влахернскую церковь, церковь Св. Стефана и собор Св. Георгия. Каждый из этих храмов имеет свою историю и значение. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться святыням и попросить о помощи. Присоединяйтесь к этому путешествию и узнайте больше о православной культуре Стамбула
В Стамбул ежегодно стекаются паломники со всего мира, чтобы посетить святыни города. Они едут поклониться святым угодникам, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. С местами, которые мы посетим, связаны предания и легенды, которыми я обязательно поделюсь с вами.
Церковь Богородицы из Влахерна. Стала средоточием веры, когда в нее доставили Ризу Богоматери в 5 веке н. э. С тех пор церковь познала много счастливых столетий, но также и бед и изменений, о которых вы услышите. Но то, что осталось неизменно, это чудотворный источник, притягивающий многочисленных паломников.
Церковь Святого Стефана. Это железный храм в прямом смысле слова: после того как старая деревянная церковь сгорела, храм возвели из чугуна в конце 19 века. Этот объект передан болгарской православной общине и символизирует дружбу между странами.
Собор Святого Георгия. Православный кафедральный собор во имя великомученика Георгия Победоносца, с 1601 г. — резиденция Константинопольского Патриарха. Расположен в историческом районе Фанар. Вы полюбуетесь богатым убранством храма — покрытым золотом иконостасом, иконами из мозаики и высокими канделябрами из слоновой кости. В церкви хранятся контейнеры с частицами мощей святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Также вы увидите саркофаги с мощами святых великомучениц царицы Феофании, Соломонии и Евфимии.
Влахернский Дворец. Это хорошо сохранившаяся византийская постройка из красного кирпича и белого мрамора. Дворец сильно пострадал во время османских завоеваний и не раз менял предназначение, о чём я расскажу. Сейчас здесь работает музей, где вы увидите старинные предметы быта и искусства и узнаете о древних ремеслах. А еще поднимемся на крышу и полюбуемся городом со смотровой площадки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
Экскурсия пешеходная, поэтому надевайте удобную обувь
Вход во Влахернский дворец включен в стоимость экскурсии, посещение святынь бесплатно
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваша одежда была закрытой: длинные брюки/юбки, покрытые плечи и, для женщин, покрытая голова
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4478 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Сегодня провели прекрасный день в сопровождении Расима, это была самая лучшая экскурсия за весь отпуск! Расим превосходный гид, очень открытый и душевный человек с прекрасным чувством юмора! Его экскурсия получилась читать дальшеуменьшить
легкая, запоминающаяся и насыщенная. Посетили святые православные места, познакомились с бытом обычных стамбульцев, прошлись по не туристическим местам и увидели красивые улочки с разноцветными домами. Отношение к нам было как к самым дорогим гостям! Спасибо огромное Расиму за незабываемые впечатления и приятный вкусный клубничный комплимент))) Удачи вам и до новых встреч!
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Алексей
Нам очень понравился гид Тимур. Эрудированный, вовлеченный, ответственный, клиентоориентированный, эмпатийный и внимательный. Очень рекомендуем!
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С
Светлана
Все понравилось. Очень интерестный и внимательный гид. Спасибо большое, было очень познавательно.
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Е
Екатерина
Спасибо Расиму за незабываемое путешествие! Много впечатлений! Всем рекомендую!
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С
Сергей
Не рекомендую! Есть с чем сравнивать! Дело не в деньгах! На третий день в Стамбуле заказали данный тур. Первые два дня брали индивидуальные туры с гидами и остались очень довольны. Не дешево (по 400 читать дальшеуменьшить
евро в день за нас двоих - без билетов), но оно того стоило! Этот тур - полное разочарование! Тем более такая тематика. Логистики маршрута абсолютно непродуманная. Две локации находятся в районе Балат, но не в локации туристических улиц, а в глубине и на самой вершине, т. е. Вам придется пройти в глубь района, где никого нет, только мусор, нечистоты и еще идти под углом 45 градусов вверх. Идти долго. Поверьте, далеко не каждому это под силу. Наш гид пытался схитрить - место встречи назначил у церкви, а не на Султанахмете, как написано в программе. Пришлось настаивать на своем."Изюминка на торте" - МЫ НЕ ПОСЕТИЛИ ЦЕРКОВЬ КЛЮЧЕЙ. Нам просто ее решили не показывать без всяких объяснений. Это не честно. Решайте сами:)
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