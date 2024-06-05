Собор Святого Георгия – экскурсии в Стамбуле

Найдено 13 экскурсий в категории «Собор Святого Георгия» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Стамбул по-новому
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Стамбульский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
Побывать в паломнических местах и окунуться в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Сегодня в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 4 чел.
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
12 отзывов
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 за человека
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
69 за человека
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
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    время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Все очень понравилось 🔥
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала
  • А
    Артём
    24 мая 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    На экурсии по островам с нами был Эльвин - очень профессиональный гид и отличный собеседник. Кто ещё не был на островах - советую, 100% не пожалеете.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    4 православные святыни Стамбула за 4 часа
    Все понравилось. Очень интерестный и внимательный гид. Спасибо большое, было очень познавательно.
  • А
    Аида
    19 мая 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
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    Мы еще не могли найти друг друга, Ирина дождалась и все равно провела экскурсию, несмотря на то, что мы приехали прилично позже назначенного времени.

    Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам
    Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Стамбул изнутри
    При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
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    а это 5 часов, пролетели незаметно. Мы прошли не только всем известными маршрутами, но и посетили те уголки Стамбула, о которых постороннему человеку неизвестно. Стамбул -это город, который познаешь не только глазами, но и ногами. Отправляясь на эту экскурсию, надо учитывать, что придется много ходить. Но впечатления от увиденного и узнанного компенсируют усталость с лихвой. Очень рекомендуем Бахтияра тем, кто собирается в Стамбул. Не пожалеете 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Собор Святого Георгия»

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  9. Цистерна Базилика
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