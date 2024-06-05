1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул по-новому
Посетить самые яркие европейские и азиатские районы города в душевной компании
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
Побывать в паломнических местах и окунуться в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Сегодня в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
- ООльга4 июня 2024Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ММарина28 мая 2024Все очень понравилось 🔥
- ЛЛариса25 мая 2024Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
- ААртём24 мая 2024На экурсии по островам с нами был Эльвин - очень профессиональный гид и отличный собеседник. Кто ещё не был на островах - советую, 100% не пожалеете.
- ССветлана22 мая 2024Все понравилось. Очень интерестный и внимательный гид. Спасибо большое, было очень познавательно.
- ААида19 мая 2024Потрясающая экскурсия! Ирина очень интересно рассказывает, показывает красивые виды, водит по местам, где нет толп, открывает закрытые двери. Потрясающе красиво.
- ААлександр16 мая 2024Мы провели с Владом прекрасный день на Принцевых островах. Влад очень интересный и знающий человек. Показал нам невероятные места. Ждем фотографии, чтобы насладиться этой прогулкой еще раз:)
- ООльга15 мая 2024При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Собор Святого Георгия»
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