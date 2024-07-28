Вы погрузитесь в мир настоящего подводного царства. Аквариум «Флория» разделен на 18 тематических зон — от Черного моря до Атлантического океана. В каждой из них вы встретите уникальных обитателей всех видов, даже крокодилов и акул.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 12:30
Описание экскурсии
В гости к подводному царству Вы побываете в одном из самых больших аквариумов в Европе. В стенах «Флории» находятся 17 тысяч морских обитателей, среди которых можно встретить даже акул и крокодилов! Аквариум разделен на 18 тематических зон, соответствующих определенному морю или океану. У вас будет несколько часов, чтобы прогуляться по территории и полюбоваться подводным миром.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквариум «Флория» (3 этажа)
- 5D кинотеатр
- 17 тыс. различных вид рыб
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Сопровождающий гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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