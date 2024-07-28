Вы погрузитесь в мир настоящего подводного царства. Аквариум «Флория» разделен на 18 тематических зон — от Черного моря до Атлантического океана. В каждой из них вы встретите уникальных обитателей всех видов, даже крокодилов и акул.

Описание экскурсии

В гости к подводному царству Вы побываете в одном из самых больших аквариумов в Европе. В стенах «Флории» находятся 17 тысяч морских обитателей, среди которых можно встретить даже акул и крокодилов! Аквариум разделен на 18 тематических зон, соответствующих определенному морю или океану. У вас будет несколько часов, чтобы прогуляться по территории и полюбоваться подводным миром.