Аквариум «Флория» — один из крупнейших океанариумов Европы.
Вам предстоит исследовать 17 тематических зон — от тропических джунглей Южной Америки до вод Чёрного моря.
Каждая из них оформлена так, чтобы вы почувствовали себя внутри экосистемы: со звуками, светом и подлинными деталями природной среды.
Описание экскурсии
Вы увидите свыше 1500 видов морских и пресноводных животных:
- акул разных размеров и темпераментов
- грациозных скатов
- озорных морских коньков
- хищных пираний
- медуз, которые будто парят в воздухе
- редких рептилий
- забавных пингвинов, для которых создан антарктический микромир
Особое впечатление производит 80-метровый подводный туннель. Здесь создаётся ощущение, будто вы идёте по дну океана: над головой проплывают стаи рыб, рядом спокойно скользят акулы, а свет преломляется так, что мир вокруг кажется совсем другим.
Организационные детали
В стоимость входит
- Билет в аквариум
- Трансфер из туристической зоны и обратно
- Услуги русскоговорящего гида из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах туристического центра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45 и 12:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1424 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
