Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии

Откройте для себя азиатскую часть Стамбула: дворцы, мосты и уютные кафе в объективе профессионального фотографа
Азиатская сторона Стамбула скрывает множество удивительных мест, которые стоит увидеть.

Прогулка начнётся с посещения дворца Байлербей, а затем вы насладитесь видами с подвесного моста через Босфор.

В районе Кузгунджук вас ждут очаровательные
деревянные домики, а на набережной Ускюдар - захватывающие морские панорамы с Девичьей башней на фоне.

Фотограф запечатлеет ваши эмоции, и через неделю вы получите около ста снимков, чтобы сохранить эти моменты навсегда

4.6
7 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏰 Посещение дворца Байлербей
  • 🌉 Виды с подвесного моста
  • 🏡 Очаровательный Кузгунджук
  • 🌊 Морские панорамы Ускюдара
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии© Владислав
Альбом из Стамбула: фотопрогулка по Азии© Владислав
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Дворец Байлербей
  • Подвесной мост через Босфор
  • Район Кузгунджук
  • Набережная Ускюдар
  • Девичья башня

Описание фото-прогулки

Прогулка в вашем альбоме

На повестке дня у вас не только позирование, но и лёгкое знакомство с азиатской стороной Стамбула. Вы посетите дворец Байлербей — летнюю резиденцию султанов. Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий. Погуляете по району Кузгунджук, впечатляющему своими ажурными домиками из дерева. А на набережной Ускюдар я сделаю для вас фотокарточки, о которых мечтает каждый блогер, — вы держите в руках круглый бублик, щедро присыпанный кунжутом, любуетесь морскими панорамами, а на фоне та самая Девичья башня.

Я буду делать фотографии разного плана: от общих на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через неделю вы получите около ста снимков, из которых можно собрать душевный альбом.

Организационные детали

  • Когда будут фотографии: в течение 10 дней гид отправит вам 50-80 снимков после цветокоррекции в Lightroom ссылкой на архив в яндекс или гугл диске или в Telegram
  • Съёмка проводится профессиональным фотографом в лице гида на мобильное устройство iPhone 15 Pro max, или альтернативную, не уступающую по детализации и качеству цифровой камере. Выбор техники остаётся за фотографом.
  • С вами буду я или другой член моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1647 туристов
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
Наталья
Наталья
14 мая 2025
При заказе читайте внимательно описание экскурсии и уточняйте на что вас будут фотографировать.
Мне обещали фото на Canon и отредактированные 80-100. В итоге фото были на айфон и переслали мне сразу 35 штук.
Владислав
Владислав
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья,
Благодарю вас за обратную связь и возможность уточнить детали нашего сотрудничества. Мы искренне ценим каждого клиента и стремимся к
максимально прозрачному взаимодействию.
1. Качество фотографий
Современные смартфоны, такие как iPhone 15 Pro Max, в сочетании с профессиональной обработкой в Lightroom позволяют создавать художественные работы высокого уровня. Наш фотограф имеет значительный опыт мобильной съемки, что подтверждают многочисленные отзывы клиентов.
2. Технические аспекты
Приносим извинения за возможное недопонимание относительно используемого оборудования. В ближайшее время мы обязательно уточним эту информацию в описании наших услуг, чтобы ожидания клиентов полностью соответствовали результату.
Мы всегда стараемся создать для клиентов максимально приятную атмосферу.
и обещаем более детально согласовывать технические параметры съемки.
Благодарим вас за конструктивный диалог и надеемся, что это небольшое недоразумение не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество. Мы всегда открыты для обсуждения любых вопросов и готовы идти навстречу нашим клиентам.
Будем рады видеть вас снова среди наших клиентов и создадим для вас по-настоящему уникальные фотографии, которые будут радовать вас долгие годы.

Юлия
Юлия
25 ноя 2024
Однозначно рекомендую Владислава как отличного фотографа, гида и просто замечательно, приятного человека👍
Заказала фотосессию и экскурсию на юбилей мамы, который она решила отметить в Стамбуле. После долгих поисков фотографа и гида
уже расстроилась, что ни кто не отвечает. Владислав ответил быстро. Сориентировал по погоде и был всегда на связи. Родители просто в восторге🫶
Буду рекомендовать Вам всем моим друзьям, которые приехали в Стамбул.
Спасибо за оперативные фотографии уже после 2 часов проведенного времени день в день.

Однозначно рекомендую Владислава как отличного фотографа, гида и просто замечательно, приятного человека👍
А
Александр
27 окт 2024
Если Вы хотите не классику, то это к Владу. В результате вместо 4 ч, он нас отпустил через 7 часов. В режиме он-лайн, он решил для новичков кто первый раз,
забрать нас из отеля. В итоге в режиме он-лайн мы смогли перенастроить программу. Да, мы хотели посмотреть другой Стамбул, и нам это удалось. Прошли более 20 тыс шагов. Выпили бомбензный турецкий кофе с видом на Босфор и Девичью башню. Мы ждем фото, который в огромном количестве делал Влад, но там точно за 100. У нас была цель фото-экскурсия и нам похоже это удалось.
А завтра, по рекомендациям Влада мы будем делать шоппинг! Это мои фото и их очень мало, ждем фото Влада!!!!

Если Вы хотите не классику, то это к Владу. В результате вместо 4 ч, он нас отпустил через 7 часов. В режиме он-лайн, он решил для новичков кто первый раз,
М
Мария
9 фев 2024
Спасибо Владиславу за чудесную прогулку. Хотя погода и не располагала, мы отлично провели время. Сделали классные фотографии в самых различных локациях. Рекомендую Владислава как профессионального фотографа, хорошего рассказчика и отзывчивого человека.
Спасибо Владиславу за чудесную прогулку. Хотя погода и не располагала, мы отлично провели время. Сделали классные
Н
Наталья
30 ноя 2023
Владислав! Благодарим Вас за чудесный день и воспоминания на всю жизнь, которые у нас теперь есть.
За непринужденной беседой не заметили, как пролетели 3 часа прогулки по самым уютным и милым уголкам Стамбула. На память остались замечательные фотографии! День рождения удался! Спасибо!
М
Марина
12 дек 2022
Не первый раз в Стамбуле. Европейскую часть уже знаю. А вчера познакомилась с Азией. Реально она меня впечатлила. Нереально красиво. Владислав знает все самые красивые уголочки. Очень интересно и непринуждённо проходила экскурсия. Спасибо большое. Однозначно Рекомендую!!!
Не первый раз в Стамбуле. Европейскую часть уже знаю. А вчера познакомилась с Азией. Реально она
А
Александр
23 июл 2021
Влад приятный человек, мы получили большое количество хороших фото. Рекомендую.

Входит в следующие категории Стамбула

