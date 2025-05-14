Азиатская сторона Стамбула скрывает множество удивительных мест, которые стоит увидеть.Прогулка начнётся с посещения дворца Байлербей, а затем вы насладитесь видами с подвесного моста через Босфор.В районе Кузгунджук вас ждут очаровательные

деревянные домики, а на набережной Ускюдар - захватывающие морские панорамы с Девичьей башней на фоне. Фотограф запечатлеет ваши эмоции, и через неделю вы получите около ста снимков, чтобы сохранить эти моменты навсегда

Описание фото-прогулки

Прогулка в вашем альбоме

На повестке дня у вас не только позирование, но и лёгкое знакомство с азиатской стороной Стамбула. Вы посетите дворец Байлербей — летнюю резиденцию султанов. Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий. Погуляете по району Кузгунджук, впечатляющему своими ажурными домиками из дерева. А на набережной Ускюдар я сделаю для вас фотокарточки, о которых мечтает каждый блогер, — вы держите в руках круглый бублик, щедро присыпанный кунжутом, любуетесь морскими панорамами, а на фоне та самая Девичья башня.

Я буду делать фотографии разного плана: от общих на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через неделю вы получите около ста снимков, из которых можно собрать душевный альбом.

Организационные детали