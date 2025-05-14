На повестке дня у вас не только позирование, но и лёгкое знакомство с азиатской стороной Стамбула. Вы посетите дворец Байлербей — летнюю резиденцию султанов. Неподалёку увидите грандиозный подвесной мост через Босфор, который также станет великолепным фоном для фотографий. Погуляете по району Кузгунджук, впечатляющему своими ажурными домиками из дерева. А на набережной Ускюдар я сделаю для вас фотокарточки, о которых мечтает каждый блогер, — вы держите в руках круглый бублик, щедро присыпанный кунжутом, любуетесь морскими панорамами, а на фоне та самая Девичья башня.
Я буду делать фотографии разного плана: от общих на фоне города, до портретных с фокусом на эмоции. Через неделю вы получите около ста снимков, из которых можно собрать душевный альбом.
Организационные детали
Когда будут фотографии: в течение 10 дней гид отправит вам 50-80 снимков после цветокоррекции в Lightroom ссылкой на архив в яндекс или гугл диске или в Telegram
Съёмка проводится профессиональным фотографом в лице гида на мобильное устройство iPhone 15 Pro max, или альтернативную, не уступающую по детализации и качеству цифровой камере. Выбор техники остаётся за фотографом.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1647 туристов
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Наталья
14 мая 2025
При заказе читайте внимательно описание экскурсии и уточняйте на что вас будут фотографировать. Мне обещали фото на Canon и отредактированные 80-100. В итоге фото были на айфон и переслали мне сразу 35 штук.
Владислав
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, Благодарю вас за обратную связь и возможность уточнить детали нашего сотрудничества. Мы искренне ценим каждого клиента и стремимся к
максимально прозрачному взаимодействию. 1. Качество фотографий Современные смартфоны, такие как iPhone 15 Pro Max, в сочетании с профессиональной обработкой в Lightroom позволяют создавать художественные работы высокого уровня. Наш фотограф имеет значительный опыт мобильной съемки, что подтверждают многочисленные отзывы клиентов. 2. Технические аспекты Приносим извинения за возможное недопонимание относительно используемого оборудования. В ближайшее время мы обязательно уточним эту информацию в описании наших услуг, чтобы ожидания клиентов полностью соответствовали результату. Мы всегда стараемся создать для клиентов максимально приятную атмосферу. и обещаем более детально согласовывать технические параметры съемки. Благодарим вас за конструктивный диалог и надеемся, что это небольшое недоразумение не повлияет на наше дальнейшее сотрудничество. Мы всегда открыты для обсуждения любых вопросов и готовы идти навстречу нашим клиентам. Будем рады видеть вас снова среди наших клиентов и создадим для вас по-настоящему уникальные фотографии, которые будут радовать вас долгие годы.
Юлия
25 ноя 2024
Однозначно рекомендую Владислава как отличного фотографа, гида и просто замечательно, приятного человека👍 Заказала фотосессию и экскурсию на юбилей мамы, который она решила отметить в Стамбуле. После долгих поисков фотографа и гида
уже расстроилась, что ни кто не отвечает. Владислав ответил быстро. Сориентировал по погоде и был всегда на связи. Родители просто в восторге🫶 Буду рекомендовать Вам всем моим друзьям, которые приехали в Стамбул. Спасибо за оперативные фотографии уже после 2 часов проведенного времени день в день.
А
Александр
27 окт 2024
Если Вы хотите не классику, то это к Владу. В результате вместо 4 ч, он нас отпустил через 7 часов. В режиме он-лайн, он решил для новичков кто первый раз,
забрать нас из отеля. В итоге в режиме он-лайн мы смогли перенастроить программу. Да, мы хотели посмотреть другой Стамбул, и нам это удалось. Прошли более 20 тыс шагов. Выпили бомбензный турецкий кофе с видом на Босфор и Девичью башню. Мы ждем фото, который в огромном количестве делал Влад, но там точно за 100. У нас была цель фото-экскурсия и нам похоже это удалось. А завтра, по рекомендациям Влада мы будем делать шоппинг! Это мои фото и их очень мало, ждем фото Влада!!!!
М
Мария
9 фев 2024
Спасибо Владиславу за чудесную прогулку. Хотя погода и не располагала, мы отлично провели время. Сделали классные фотографии в самых различных локациях. Рекомендую Владислава как профессионального фотографа, хорошего рассказчика и отзывчивого человека.
Н
Наталья
30 ноя 2023
Владислав! Благодарим Вас за чудесный день и воспоминания на всю жизнь, которые у нас теперь есть. За непринужденной беседой не заметили, как пролетели 3 часа прогулки по самым уютным и милым уголкам Стамбула. На память остались замечательные фотографии! День рождения удался! Спасибо!
М
Марина
12 дек 2022
Не первый раз в Стамбуле. Европейскую часть уже знаю. А вчера познакомилась с Азией. Реально она меня впечатлила. Нереально красиво. Владислав знает все самые красивые уголочки. Очень интересно и непринуждённо проходила экскурсия. Спасибо большое. Однозначно Рекомендую!!!
А
Александр
23 июл 2021
Влад приятный человек, мы получили большое количество хороших фото. Рекомендую.