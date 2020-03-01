Мария проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Стамбул: азиатская половина

Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского

Мария
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Мария – ваш гид
Парадокс этого мегаполиса на двух континентах в том, что его европейская часть по духу и колориту ближе к востоку, а азиатская — наоборот, к западу.

Я познакомлю вас со второй — азиатской половиной Стамбула.

Не спеша проведу по её расслабленным улицам, покажу самое важное из достопримечательностей и поделюсь местом на набережной с душевным видом на Босфор.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
Забронировать экскурсию
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина

Что вас ожидает

Побывать в гостях на азиатском континенте
Когда вы впервые в гостях, вас, как правило, водят по хозяйскому дому и знакомят с самым интересным и важным. Так будет и на нашей встрече: я покажу вам самые впечатляющие ажурные дворцы, где снимали культовые фильмы, и крепость 14 века. Заведу в «маленький Иерусалим», район, где ничего не напоминает 21 век. В кафе с лучшим видом на Босфор мы сделаем приятную паузу на йогурт, который делают по рецепту 300-летней давности. А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится. Этот маршрут явно покажет вам, как два брата-континента могут быть такими непохожими, но несомненно дополняющими друг друга.

Увлечься рассказами о жизни в Стамбуле
Конечно, показывая вам мечети, башни, дворцы и другие символы города, я буду делиться самыми яркими фактами и легендами из их биографии. Но помимо рассказов о достопримечательностях, будут и заметки о жизни здесь: поговорим об отличиях на континентах, о том, почему чаще наносят визит европейской части, как в целом живётся в городе и что ещё вам стоит увидеть, чтобы собрать полную мозаику (именно мозаику, мы ведь в Стамбуле) из впечатлений о восточном сердце Европы.

Организационные детали

  • Экскурсия транспортно-пешеходная; подойдёт тем, кто быстро устаёт
  • Дополнительные расходы: еда и напитки
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина
Стамбул: азиатская половина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Merhaba! Меня зовут Мария. В Стамбуле живу 10 лет. По образованию историк, работала гидом в Молдове и в Праге. Стамбул — это мегаполис контрастов, старинные кварталы, уникальные музеи и средиземноморская кухня, восточные базары и турецкий хамам. Я помогу вам узнать этот город, насладиться его культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное. До встречи!
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Мария проводит ещё 2 экскурсии

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