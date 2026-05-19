Мария проводит ещё 2 экскурсии

Описание экскурсии

Побывать в гостях на азиатском континенте

Когда вы впервые в гостях, вас, как правило, водят по хозяйскому дому и знакомят с самым интересным и важным. Так будет и на нашей встрече: я покажу вам самые впечатляющие ажурные дворцы, где снимали культовые фильмы, и крепость 14 века. Заведу в «маленький Иерусалим», район, где ничего не напоминает 21 век. В кафе с лучшим видом на Босфор мы сделаем приятную паузу на йогурт, который делают по рецепту 300-летней давности. А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится. Этот маршрут явно покажет вам, как два брата-континента могут быть такими непохожими, но несомненно дополняющими друг друга.

Увлечься рассказами о жизни в Стамбуле

Конечно, показывая вам мечети, башни, дворцы и другие символы города, я буду делиться самыми яркими фактами и легендами из их биографии. Но помимо рассказов о достопримечательностях, будут и заметки о жизни здесь: поговорим об отличиях на континентах, о том, почему чаще наносят визит европейской части, как в целом живётся в городе и что ещё вам стоит увидеть, чтобы собрать полную мозаику (именно мозаику, мы ведь в Стамбуле) из впечатлений о восточном сердце Европы.

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