Мария проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула, исследуя её исторические районы и наслаждаясь видом на Босфор. Узнайте больше о жизни города
Стамбул - город на двух континентах, и его азиатская часть удивляет западным духом. Путешественники смогут насладиться видами на Босфор, посетить ажурные дворцы и крепость 14 века. В кафе с панорамным читать дальшеуменьшить
видом на пролив предлагается попробовать йогурт по старинному рецепту. Маршрут также включает прогулку по Национальному парку, где царит спокойствие и умиротворение.
Экскурсия сочетает транспорт и пешие прогулки, подходит для тех, кто предпочитает комфорт и неспешное изучение города
Когда вы впервые в гостях, вас, как правило, водят по хозяйскому дому и знакомят с самым интересным и важным. Так будет и на нашей встрече: я покажу вам самые впечатляющие ажурные дворцы, где снимали культовые фильмы, и крепость 14 века. Заведу в «маленький Иерусалим», район, где ничего не напоминает 21 век. В кафе с лучшим видом на Босфор мы сделаем приятную паузу на йогурт, который делают по рецепту 300-летней давности. А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится. Этот маршрут явно покажет вам, как два брата-континента могут быть такими непохожими, но несомненно дополняющими друг друга.
Увлечься рассказами о жизни в Стамбуле
Конечно, показывая вам мечети, башни, дворцы и другие символы города, я буду делиться самыми яркими фактами и легендами из их биографии. Но помимо рассказов о достопримечательностях, будут и заметки о жизни здесь: поговорим об отличиях на континентах, о том, почему чаще наносят визит европейской части, как в целом живётся в городе и что ещё вам стоит увидеть, чтобы собрать полную мозаику (именно мозаику, мы ведь в Стамбуле) из впечатлений о восточном сердце Европы.
Организационные детали
Экскурсия транспортно-пешеходная; подойдёт тем, кто быстро устаёт
Дополнительные расходы: еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1269 туристов
Я Мария. Историк и гид по образованию. Живу в этом городе больше 20 лет. Буду рада поделиться своими знаниями, наблюдениями и опытом проживания в этом городе.
Он меня поражает и удивляет читать дальшеуменьшить
до сих пор своим масштабом, историческим прошлым и культурным наследием.
Во время неспешной прогулки со мной вы увидете знаменитые объекты ЮНЕСКО, уютные улочки, кафе и многочисленные детали, которые зарактеризуют этот уникальный город. Вы непременно найдёте то, что вас зацепит и породнит с ним. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
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2
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1
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Татьяна
Большое спасибо за великолепную экскурсию. Посетили невероятно красивые места, услышали интереснейшие истории, насладились вкусными закусками и десертами. Между всеми локациями передвигались на машине за счет чего мы не устали и смогли увидеть больше удаленных достопримечательностей. Мария, слушать вас - одно удовольствие. Экскурсия и маршрут полностью подошли несмотря на то, что с нами была маленький ребенок на коляске. Спасибо!
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Л
Лариса
Неожиданный Стамбул. Совершенно противоположные ощущения по сравнению с историческим центром, где все бегут, кричат, торопятся. Здесь все тихо, мирно, немноголюдно. Мне кажется, без посещения этого района не будет завершенного впечатления от города. Мария отличный рассказчик. Рекомендую эту экскурсию.
Мария
Ответ организатора:
Спасибо,вам за высокую оценку! Рада,что побывав на моей экскурсии, сложилась полная картина многогранного Стамбула! Удачи вам в ваших увлекательных путешествиях!
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Дмитрий
Хорошая экскурсия. Мария по образованию историк и хорош знает материал. Нам было легко и понятно, несмотря на некоторые ограничения (жена сильно растерла ногу) мы со всем справились. Марии большое спасибо!
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С
Светлана
Отличная экскурсия по азиатской части. Мы переправляись на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. Уютные места и колоритные улочки, исторические здания и 600 летний огород, рассказы о прошлом и современной Турции - все это добавило нам приятных впечатлений, мы узнали много нового, чего не найдёшь в учебниках по истории или туристических обзорах. Спасибо Марии!!!
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Елена
К сожалению, не понравилось. Уровень подготовки материала и сам маршрут неудачны. Цена сильно завышена Дополнение: Сначала мне показалось, что экскурсия не очень. Прошло время. Это я просто уставшая на неё поехала! Зря так показалось. Мария, спасибо вам!
Мария
Ответ организатора:
Елена, сожалею, что Вам не понравилась экскурсия и благодарю Вас за отзыв. Мы с вами прошли только половину маршрута и читать дальшеуменьшить
возможно, что на впечатление повлияла ваша усталость после перелёта. Со своей стороны я постаралась сделать максимум, чтобы экскурсия Вам понравилась: забрала вас с отеля, оплатила все дорожные расходы, Вы за 3 часа успели рассмотреть город с высоты птичьего полёта при ясной, солнечной погоде (все последующие дни ожидается туман), посетить два района и два раза пересечь Босфор. Считаю, в последующие два дня пребывания в нашем городе у вас будет возможность сравнить цены и понять, что стоимость данной экскурсии не завышена. Желаю Вам здоровья и приятных путешествий!
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А
Александра
У нас была экскурсия на двоих. До основных точек по маршруту ехали на такси, далее по не большой территории пешком. Мария очень приятная и интересная в общении. Рассказала много необычных фактов и довольно глубоко заинтересовала. Маршрут очень красочный и увлекательный. Рекомендую
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