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на сайте, мы связались в WhatsAPP и обговорили место встречи. Поскольку мы были первый раз в Стамбуле, то она встретилась с нами в гостинице. По сути наша экскурсия и началась с этого момента, хотя до Ускюдара надо было еще доехать, где-то около 40 минут. На удивление 3 часа пролетели совершенно незаметно, хотя вся экскурсия проходила не небольшом по площади пятачке и не была утомительна. Гид увлекла нас рассказами, и многое из того, что мы увидели для меня было новым и неожиданным. Видно, что она увлечена своим делом и Стамбулом. И это в полной мере передается в ее рассказе. В нем чудесным образом сплетается и наслаивается история и исторические личности, на современные места. И хотя в описании экскурсии написано, что она для тех, кто уже был в Стамбуле, на мой взгляд, эта экскурсия будет не менее интересна и при первом посещении.