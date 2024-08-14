Ускюдар – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Ускюдар» в Стамбуле, цены от €77, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трио Стамбула
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:15
25 сен в 09:15
2 окт в 09:15
77 за человека
Такой разный Стамбул
Пешая
32 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
18 сен в 08:30
350 за всё до 3 чел.
Истории старого Ускюдара
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
19 сен в 15:30
21 сен в 16:00
250 за всё до 6 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
170119 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 августа 2024
    Трио Стамбула
    Благодарим нашего гида Мухаммеда Али за великолепное исполнение своей работы. Прекрасное знание истории, легкая и красивая подача информации, безупречный русский
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    язык и позитивная энергетика- все составляющие познавательной и приятной экскурсии! Записались на групповую экскурсию, но были с дочкой вдвоем, так что получилась индивидуальная экскурсия. Еще раз выражаем благодарность Мухаммеду Али

  • Г
    Галина
    8 июня 2024
    Трио Стамбула
    Мы заказали экскурсию Трио Стамбула. Это именно то, что нам было интересно для начала первого знакомства со Стамбулом. Отзывы у Омера были
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    очень хорошие. Когда после предоплаты мне написали, что будет другой гид, я расстроилась. Но когда мы встретились, и Мухаммед Али начал вести экскурсию, стало понятно, что зря. Нам повезло ещё и в том, что на экскурсии мы были вдвоём. У нас получилось индивидуальная экскурсия. Мухаммед Али интересно подробно, доходчиво и увлекательно рассказывал. Мы для себя узнали много нового. Голубая мечеть и Айя София заявлены были как знакомство снаружи, но Мухаммад Али сопровождал нас и внутри, интересно рассказывая о достопримечательностях. Он не только ответил на все наши вопросы, но и показал, где можно вкусно и недорого поесть, посоветовав блюда. Подсказал, как лучше составить маршрут на дальнейшее посещение Стамбула. Вобщем, хочу выразить благодарность Мухаммеду Али и искренне рекомендовать его как профессионального и интересного гида (я точно буду рекомендовать его своим друзьям).

  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Такой разный Стамбул
    Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания
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    очень обширны и глубоки, при этом он доносит простым, но красивым языком. Поражает его увлеченность турецкой культурой и историей. В общем, больше трёх часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Закончилась экскурсия в аутентичном кафе с потрясающим видом, где Али приобщил нас к культуре потребления турецкого кофе! 👍👍

    Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2022
    Такой разный Стамбул
    Было интересно, классные не тур-места для фоток, ооочень вкусные мидии! Замечательная прогулка(доп. плата, по желанию) на яхте по Босфору!
  • V
    Vadim
    15 мая 2018
    Истории старого Ускюдара
    Добрый день, уважаемые пользователи Tripster! Хочу оставить отзыв об экскурсии, которую провела для нас с супругой Татьяна. После подтверждения экскурсии
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    на сайте, мы связались в WhatsAPP и обговорили место встречи. Поскольку мы были первый раз в Стамбуле, то она встретилась с нами в гостинице. По сути наша экскурсия и началась с этого момента, хотя до Ускюдара надо было еще доехать, где-то около 40 минут. На удивление 3 часа пролетели совершенно незаметно, хотя вся экскурсия проходила не небольшом по площади пятачке и не была утомительна. Гид увлекла нас рассказами, и многое из того, что мы увидели для меня было новым и неожиданным. Видно, что она увлечена своим делом и Стамбулом. И это в полной мере передается в ее рассказе. В нем чудесным образом сплетается и наслаивается история и исторические личности, на современные места. И хотя в описании экскурсии написано, что она для тех, кто уже был в Стамбуле, на мой взгляд, эта экскурсия будет не менее интересна и при первом посещении.

  • А
    Алина
    8 мая 2018
    Истории старого Ускюдара
    Очень понравилась экскурсия по азиатской части Стамбула. Информативно, познавательно, профессионально.
  • Р
    Руфина
    23 апреля 2018
    Истории старого Ускюдара
    Традиционно в Ускюдаре путешественники видят Девичью башню и посещают мечеть Михримах. Мы же осмотрели не только эти известные достопримечательности, но
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    и укромные уголки этого исторического района, услышали интереснейшие истории, увидели то, что, несомненно, пропустили бы, приехав в Ускюдар самостоятельно. Татьяна - профессионал своего дела, знаток османской истории, прекрасный рассказчик. Всем рекомендую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ускюдар»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Трио Стамбула
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  3. Истории старого Ускюдара
  4. «Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Ускюдар" можно забронировать 4 экскурсии от 77 до 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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