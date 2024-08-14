5 часов
Водная прогулка
Трио Стамбула
Старый Город, район Ускюдар и водная прогулка по Босфору: групповая обзорная экскурсия
Начало: Возле дворца Ибрагима-Паши
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:15
25 сен в 09:15
2 окт в 09:15
€77 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
18 сен в 08:30
€350 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
19 сен в 15:30
21 сен в 16:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
30%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
170€119 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена14 августа 2024Благодарим нашего гида Мухаммеда Али за великолепное исполнение своей работы. Прекрасное знание истории, легкая и красивая подача информации, безупречный русский
- ГГалина8 июня 2024Мы заказали экскурсию Трио Стамбула. Это именно то, что нам было интересно для начала первого знакомства со Стамбулом. Отзывы у Омера были
- ААнна29 апреля 2024Потрясающая экскурсия, Али замечательный рассказчик. Он помог нам не только понять, но и почувствовать прошлое и настоящее Стамбула. Его познания
- ЮЮлия28 октября 2022Было интересно, классные не тур-места для фоток, ооочень вкусные мидии! Замечательная прогулка(доп. плата, по желанию) на яхте по Босфору!
- VVadim15 мая 2018Добрый день, уважаемые пользователи Tripster! Хочу оставить отзыв об экскурсии, которую провела для нас с супругой Татьяна. После подтверждения экскурсии
- ААлина8 мая 2018Очень понравилась экскурсия по азиатской части Стамбула. Информативно, познавательно, профессионально.
- РРуфина23 апреля 2018Традиционно в Ускюдаре путешественники видят Девичью башню и посещают мечеть Михримах. Мы же осмотрели не только эти известные достопримечательности, но
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ускюдар»
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