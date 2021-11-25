Стамбул — многомилионный мегаполис с багатой историей и восточным колоритом. Это идеальный вариант для поездки на выходные: сюда можно приехать, чтобы насладится красотой и величием этого города, его историей и традициями, выпить турецкого кофе и попробовать восточные сладости.
Стамбул для новичка
Возможно, вы впервые в Стамбуле и хотите увидеть его главные достопримечательности, вдохновиться панорамой города, прокатившись на кораблике. Или прогуляться по главной улице Истикляль и услышать реальные истории о жизни людей, имигрировавших сюда из Царской России после Октябрьской революции. А возможно, вы захотите окунуться в восточный калорит Египетского рынка? Все это будет доступно вместе с этой экскурсией.
Стамбул для бывалого любителя
А может вы уже бывали в Стамбуле и хотите окрыть новые интересные места. Уплыть на кораблике в Азиатскую часть, что бы посетить там красивый не туристический квартал - место с яркими локациями, необычными улочками, красивым видом на Босфор. Полюбоваться на город с горы (самая высокая точка Стамбула) и там же посетить самую большую мечеть Турции, которая была открыта в 2019 году. А так же прогуляться по набережной в Ускюдаре и выпить чашечку чая напротив Девичьей башни.
А также, за чашечкой турецкого кофе в панорамном кафе, я расскажу о знаменитом на весь мир, танце дервишей. Вы узнаете какую цель несет в себе этот завораживающий обряд. Вечером вы сможете посетить это представление самостоятельно.
Организационные детали:
- Какие достопримечательности включить в эксурсию мы решим вместе с вами и составим ваш индивидуальный маршрут, который оставит незабываемые впечатления.
- Так же данная экскурсия подходит и транзитным пассажирам. Я могу встретить вас в аэропорту и от туда до города мы доберёмся на автобусе или такси, по Вашему желанию.