Альтернативный Стамбул с местным жителем

Приглашаю Вас на обзорную пешую прогулку по Стамбулу, в которой мы увидим, если и не весь Стамбул,...

4.9
7 отзывов
Приглашаю Вас на обзорную пешую прогулку по Стамбулу, в которой мы увидим, если и не весь Стамбул, то уж точно самые интересные его места.

Мы сформируем маршрут прогулки вместе, опираясь на ваши пожелания, свободное время и выносливость.

Я постараюсь сделать нашу экскурсию максимально продуктивной и интересной.
Альтернативный Стамбул с местным жителем
Альтернативный Стамбул с местным жителем
Альтернативный Стамбул с местным жителем
Альтернативный Стамбул с местным жителем
Альтернативный Стамбул с местным жителем
Альтернативный Стамбул с местным жителем

Что вы увидите 🤩

  • Каждый маршрут составляется индивидуально
  • и какие места туда включить мы решим с Вами вместе.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стамбул — многомилионный мегаполис с багатой историей и восточным колоритом. Это идеальный вариант для поездки на выходные: сюда можно приехать, чтобы насладится красотой и величием этого города, его историей и традициями, выпить турецкого кофе и попробовать восточные сладости.

Стамбул для новичка

Возможно, вы впервые в Стамбуле и хотите увидеть его главные достопримечательности, вдохновиться панорамой города, прокатившись на кораблике. Или прогуляться по главной улице Истикляль и услышать реальные истории о жизни людей, имигрировавших сюда из Царской России после Октябрьской революции. А возможно, вы захотите окунуться в восточный калорит Египетского рынка? Все это будет доступно вместе с этой экскурсией.

Стамбул для бывалого любителя

А может вы уже бывали в Стамбуле и хотите окрыть новые интересные места. Уплыть на кораблике в Азиатскую часть, что бы посетить там красивый не туристический квартал - место с яркими локациями, необычными улочками, красивым видом на Босфор. Полюбоваться на город с горы (самая высокая точка Стамбула) и там же посетить самую большую мечеть Турции, которая была открыта в 2019 году. А так же прогуляться по набережной в Ускюдаре и выпить чашечку чая напротив Девичьей башни.
А также, за чашечкой турецкого кофе в панорамном кафе, я расскажу о знаменитом на весь мир, танце дервишей. Вы узнаете какую цель несет в себе этот завораживающий обряд. Вечером вы сможете посетить это представление самостоятельно.

Организационные детали:

  • Какие достопримечательности включить в эксурсию мы решим вместе с вами и составим ваш индивидуальный маршрут, который оставит незабываемые впечатления.
  • Так же данная экскурсия подходит и транзитным пассажирам. Я могу встретить вас в аэропорту и от туда до города мы доберёмся на автобусе или такси, по Вашему желанию.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида.
Что не входит?
  • транспортные расходы (метро, трамвай, паром)
  • личные траты на еду и напитки
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

Отзывы от туристов

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