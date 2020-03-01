Обзорные экскурсии в Стамбуле

Что вас ожидает

Стамбул, который вы хотите увидеть

Перед тем, как вы погрузитесь в водоворот стамбульских красок, напишите мне — и я составлю индивидуальный маршрут, сделаю прогулку максимально продуктивной и интересной. Вот лишь пара вариантов программы, которые можно дополнить другими достопримечательностями (а можно изменить полностью):

Классика — для вас, если вы впервые в городе и хотите увидеть места-символы города. Мы начнем у Голубой мечети, поговорим об удивительной судьбе собора Св. Софии и «перенесемся» в Константинополь на площади Ипподром. Заглянем в подземное водохранилище без туристов и попетляем по Гранд-базару. После отправимся к мечети Сулеймание с великолепной смотровой площадкой и к мечети Шехзаде, пройдя путь «от отца к сыну».

— для вас, если вы впервые в городе и хотите увидеть места-символы города. Мы начнем у Голубой мечети, поговорим об удивительной судьбе собора Св. Софии и «перенесемся» в Константинополь на площади Ипподром. Заглянем в подземное водохранилище без туристов и попетляем по Гранд-базару. После отправимся к мечети Сулеймание с великолепной смотровой площадкой и к мечети Шехзаде, пройдя путь «от отца к сыну». Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть. С башни Галата вы полюбуетесь минаретами на фоне неба и бухтой Золотой рог. На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции. Ощутите босфорский ветер и окажетесь в крепости Румелихисар. А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни.

Стамбул — старина и современник

Вы знакомитесь с городом, рожденным до нашей эры, поэтому в рассказах я, конечно, затрону историю. Но не стану нагружать вас датами и цифрами. Вы узнаете о главных поворотах в судьбе города, погрузитесь в его легенды и сказки прошлого. А еще я отведу вас в панорамное кафе, где за чашечкой кофе вы услышите о сакральном смысле танца дервишей. Я подскажу, где полюбоваться этим завораживающим обрядом после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам: и тем, кто знакомится со Стамбулом, и тем, кто уже бывал здесь, ведь прогулка учитывает ваши пожелания и ритм.