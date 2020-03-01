Обзорные экскурсии в Стамбуле

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Дружеская познавательная прогулка по маршруту, спланированному для вас

Алёна
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Алёна – ваш гид
Давайте уйдем от стандартных экскурсий.

На этой прогулке вы не растеряетесь в многогранном городе на двух континентах и увидите, если не весь Стамбул, то самые интересные вам места.

От Голубой мечети до нетривиальной Азии, от Гранд-базара до Девичьей башни.

Я поделюсь легендами города, покажу дивные панорамы и помогу заглянуть в душу Стамбула!
€125
94 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
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Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле

Что вас ожидает

Стамбул, который вы хотите увидеть
Перед тем, как вы погрузитесь в водоворот стамбульских красок, напишите мне — и я составлю индивидуальный маршрут, сделаю прогулку максимально продуктивной и интересной. Вот лишь пара вариантов программы, которые можно дополнить другими достопримечательностями (а можно изменить полностью):

  • Классика — для вас, если вы впервые в городе и хотите увидеть места-символы города. Мы начнем у Голубой мечети, поговорим об удивительной судьбе собора Св. Софии и «перенесемся» в Константинополь на площади Ипподром. Заглянем в подземное водохранилище без туристов и попетляем по Гранд-базару. После отправимся к мечети Сулеймание с великолепной смотровой площадкой и к мечети Шехзаде, пройдя путь «от отца к сыну».
  • Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть. С башни Галата вы полюбуетесь минаретами на фоне неба и бухтой Золотой рог. На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции. Ощутите босфорский ветер и окажетесь в крепости Румелихисар. А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни.

Стамбул — старина и современник
Вы знакомитесь с городом, рожденным до нашей эры, поэтому в рассказах я, конечно, затрону историю. Но не стану нагружать вас датами и цифрами. Вы узнаете о главных поворотах в судьбе города, погрузитесь в его легенды и сказки прошлого. А еще я отведу вас в панорамное кафе, где за чашечкой кофе вы услышите о сакральном смысле танца дервишей. Я подскажу, где полюбоваться этим завораживающим обрядом после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам: и тем, кто знакомится со Стамбулом, и тем, кто уже бывал здесь, ведь прогулка учитывает ваши пожелания и ритм.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Из дополнительных расходов только личные траты на еду и напитки.
  • До и после экскурсии я всегда на связи и рада помочь с вопросами по Стамбулу
  • Я встречу вас в лобби вашего отеля
  • Мы не осматриваем музеи и дворцы внутри
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Живу в Стамбуле уже более 10 лет и изучила каждый его уголок. Я покажу вам город как своим друзьям. Без стандартных программ, максимально индивидуально и с гибким маршрутом.
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Обзорные экскурсии в Стамбуле

Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
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Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
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Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
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Стамбул: all inclusiveСтамбул: all inclusiveСтамбул: all inclusive
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Эта экскурсия для тех, кто хочет с головой погрузиться в колорит Стамбула: побывать везде — от базаров и хипстерских кварталов до религиозных комплексов, услышать о ярких традициях страны от тех, кто их соблюдает с младенчества, прокатиться на красном трамвае-легенде, пообедать местной кухней на террасе с невероятным видом — и утонуть в самобытности и красках невероятного Стамбула!

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