Обзорные экскурсии в Стамбуле

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Ваш идеальный день в Стамбуле

Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу - это возможность увидеть город таким, каким хотите видеть его именно вы. Вас ждет не просто прогулка по известным местам, но и погружение в атмосферу настоящего
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Стамбула. Начните свое путешествие с руин Византийского ипподрома, где каждый камень хранит истории прошлого. Загляните в подземную Византийскую цистерну, чтобы ощутить дух древнего Константинополя. Айя-София и Голубая мечеть, несмотря на реставрацию, продолжают восхищать своей красотой и величием. Не менее интересным будет посещение Сулеймание - величественной мечети Османской империи.

Для любителей шопинга и восточных сладостей Гранд базар и Рынок специй станут настоящим райским уголком.

А если вы ищете нечто особенное, предложим прогулку по азиатской части Стамбула, где вы сможете насладиться уникальными панорамами и по-настоящему погрузиться в атмосферу города. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Стамбул таким, каким мало кто может его увидеть

5
486 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный маршрут
  • 🏛 Уникальные достопримечательности
  • 📜 Исторические рассказы
  • 📸 Панорамные виды
  • 🍵 Турецкий кофе в кафе
  • 🕌 Посещение крупнейших мечетей
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле
Ваш идеальный день в Стамбуле

Что можно увидеть

  • Византийский ипподром
  • Византийская цистерна
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Сулеймание
  • Гранд-базар
  • Рынок специй и сладостей
  • Галатский мост
  • Башня Галата
  • Улица Истикляль
  • Квартал Кузгунджук
  • Гора Чамлыджа
  • Мечеть Чамлыджа
  • Ускюдар
  • Девичья башня

Описание экскурсии

Стамбул, который вы хотите увидеть

Перед тем, как вы погрузитесь в водоворот стамбульских красок, напишите мне — и я составлю индивидуальный маршрут, сделаю прогулку максимально продуктивной и интересной. Вот лишь пара вариантов программы, которые можно дополнить другими достопримечательностями (а можно изменить полностью):

  • Классика — для вас, если вы впервые в городе и хотите увидеть символы Стамбула. Мы начнем с руин Византийского ипподрома: обсудим, какие мероприятия здесь проходили и почему он пришел в упадок. Пройдем в подземную Византийскую цистерну 4 века, где рассмотрим картины былого Константинополя и Ипподрома. Вы оцените внутреннее убранство Айя-Софии и внешнее — Голубой мечети (пока она на реставрации). А после посетите Сулеймание, когда-то самую большую мечеть Османской Империи, и полюбуетесь видом с ее панорамной площадки. По желанию заглянем на Гранд-базар, а также в кафе с панорамным видом, где красиво продают турецкий кофе. Впечатлимся колоритом Рынка специй и сладостей (17 век), и в заключение прогуляемся по парку, где когда-то отдыхали только султаны, и поговорим о знаменитом фестивале тюльпанов.
  • Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть. С башни Галата вы полюбуетесь минаретами на фоне неба и бухтой Золотой рог. На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции. В нетуристическом квартале Кузгунджук, где началась история турецких сериалов, вас впечатлят колоритные дома с ажурными деревянными окнами. Затем мы отправимся к горе Чамлыджа, чтобы рассмотреть город с самой высокой точки Стамбула и посетить самую большую мечеть Турции. А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни.

Стамбул — старина и современник

Вы знакомитесь с городом, рожденным до нашей эры, поэтому в рассказах я, конечно, затрону историю. Но не стану нагружать вас датами и цифрами. Вы узнаете о главных поворотах в судьбе города, погрузитесь в его легенды и сказки прошлого. А еще я отведу вас в панорамное кафе, где за чашечкой кофе вы услышите о сакральном смысле танца дервишей. Я подскажу, где полюбоваться этим завораживающим обрядом после экскурсии.

Кому подойдет экскурсия

  • Всем путешественникам: и тем, кто знакомится со Стамбулом, и тем, кто уже бывал здесь, ведь прогулка учитывает ваши пожелания и ритм.
  • Также это удобное предложение для транзитных путешественников. Я встречу вас в аэропорту, и оттуда мы доберемся до города на автобусе или такси (по вашему выбору).

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются транспортные расходы (при необходимости), еда и напитки по желанию
  • До и после экскурсии я всегда на связи и рада помочь с вопросами по Стамбулу
  • Я встречу вас в лобби вашего отеля, если он расположен в районах Султанахмет или Таксим
  • Мы не осматриваем музеи и дворцы внутри

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2417 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Живу в Стамбуле уже более 10 лет и изучила каждый его уголок. Я покажу вам город как своим друзьям. Без стандартных программ, максимально индивидуально и с гибким маршрутом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 486 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
480
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5
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1
Е
Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все очень доступно и интересно. Рассказы не утомляющие. Мне очень все понравилось.
Конечно не хватило того
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времени что отведено,я бы вот гуляла и гуляла. Прогулка с гидом это абсолютно по другому чем мы пошли уже самостоятельно потом гулять с мужем🙈 По завершению Алена порекомендовала ресторан по нашим предпочтениям и мы очень вкусно и антуражно там пообедали.
В общем рекомендую всем не пожалеете.

Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все
Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все
Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все
Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все
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А
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города. Алёна посоветовала нам отличный магазин с турецкими сладостями и ресторан для вкуснейшего обеда!
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города.
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Валентина
Взяли экскурсию у Алены, нам очень понравилось. Рассказ был спокойным и структурированным. Было время для отдыха от длительной ходьбы и время поделать фотографии. Нас не подгоняли, как часто делают другие экскурсоводы. Помимо самой экскурсии, Алена дала много информации о городе и выживании в нем, ответила на все наши вопросы, дала полезные контакты и ссылки. Для первого знакомства с городом рекомендую!
Взяли экскурсию у Алены, нам очень понравилось. Рассказ был спокойным и структурированным. Было время для отдыха
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Tatyana
Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты, легенды и мифы, подстраивает посещение достопримечательностей под ваши предпочтения👍🏻 Подхоит для первого знакомства со старым городом и Стамбулом вообще. Не сложно, не долго, максимально информативно за это время и масса рекомендаций от Алёны по поводу дальнейшего отдыха. Лёгких Вам гостей😉 От всей души рекомендую🙌🏻
Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты,
Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты,
Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты,
Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты,
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Майя
Были у Алены на экскурсии «ваш идеальный день в Стамбуле». До сих пор остается приятное послевкусие от проведенного времени! 3 часа пролетели как один миг. У Алены завлекающий и яркий
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стиль повествования, составлен интересный маршрут, поэтому время проходит незаметно. Узнали много интересных местных мест, познакомились с азиатской частью Стамбула, услышали необычные факты о правителях Турции, вместе выпили вкусный кофе с красивым видом. Было приятно, легко и по-дружески. С удовольствием вернемся в Стамбул за экскурсией с Аленой, чтобы классно провести время ♥️ Огромная благодарность за наводки по Стамбулу. ресторан и сладости превзошли ожидания)

Были у Алены на экскурсии «ваш идеальный день в Стамбуле». До сих пор остается приятное послевкусие
Были у Алены на экскурсии «ваш идеальный день в Стамбуле». До сих пор остается приятное послевкусие
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Н
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия с Аленой самая лучшая и интересная. Это живое общение, наполненное множеством исторических фактов, и посмеялись, и погрустили. Попили вместе наивкуснейший кофе. Обнялись и договорились встретиться в следующем году. Очень рекомендую, не пожалеете
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия
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