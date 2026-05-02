Обзорные экскурсии в Стамбуле

Индивидуальная экскурсия по Стамбулу - это возможность увидеть город таким, каким хотите видеть его именно вы. Вас ждет не просто прогулка по известным местам, но и погружение в атмосферу настоящего
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный маршрут
- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 📜 Исторические рассказы
- 📸 Панорамные виды
- 🍵 Турецкий кофе в кафе
- 🕌 Посещение крупнейших мечетей
Что можно увидеть
- Византийский ипподром
- Византийская цистерна
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Сулеймание
- Гранд-базар
- Рынок специй и сладостей
- Галатский мост
- Башня Галата
- Улица Истикляль
- Квартал Кузгунджук
- Гора Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
- Ускюдар
- Девичья башня
Описание экскурсии
Стамбул, который вы хотите увидеть
Перед тем, как вы погрузитесь в водоворот стамбульских красок, напишите мне — и я составлю индивидуальный маршрут, сделаю прогулку максимально продуктивной и интересной. Вот лишь пара вариантов программы, которые можно дополнить другими достопримечательностями (а можно изменить полностью):
- Классика — для вас, если вы впервые в городе и хотите увидеть символы Стамбула. Мы начнем с руин Византийского ипподрома: обсудим, какие мероприятия здесь проходили и почему он пришел в упадок. Пройдем в подземную Византийскую цистерну 4 века, где рассмотрим картины былого Константинополя и Ипподрома. Вы оцените внутреннее убранство Айя-Софии и внешнее — Голубой мечети (пока она на реставрации). А после посетите Сулеймание, когда-то самую большую мечеть Османской Империи, и полюбуетесь видом с ее панорамной площадки. По желанию заглянем на Гранд-базар, а также в кафе с панорамным видом, где красиво продают турецкий кофе. Впечатлимся колоритом Рынка специй и сладостей (17 век), и в заключение прогуляемся по парку, где когда-то отдыхали только султаны, и поговорим о знаменитом фестивале тюльпанов.
- Стамбул со второго взгляда: такую прогулку можно начать с шумного Галатского моста, изучить район Таксим и уплыть на кораблике в азиатскую часть. С башни Галата вы полюбуетесь минаретами на фоне неба и бухтой Золотой рог. На улице Истикляль с ретро-трамвайчиком услышите невыдуманные судьбы русских, эмигрировавших в Стамбул после революции. В нетуристическом квартале Кузгунджук, где началась история турецких сериалов, вас впечатлят колоритные дома с ажурными деревянными окнами. Затем мы отправимся к горе Чамлыджа, чтобы рассмотреть город с самой высокой точки Стамбула и посетить самую большую мечеть Турции. А завершить прогулку можно в Ускюдаре — отдохнуть со стаканчиком чая на набережной напротив Девичьей башни.
Стамбул — старина и современник
Вы знакомитесь с городом, рожденным до нашей эры, поэтому в рассказах я, конечно, затрону историю. Но не стану нагружать вас датами и цифрами. Вы узнаете о главных поворотах в судьбе города, погрузитесь в его легенды и сказки прошлого. А еще я отведу вас в панорамное кафе, где за чашечкой кофе вы услышите о сакральном смысле танца дервишей. Я подскажу, где полюбоваться этим завораживающим обрядом после экскурсии.
Кому подойдет экскурсия
- Всем путешественникам: и тем, кто знакомится со Стамбулом, и тем, кто уже бывал здесь, ведь прогулка учитывает ваши пожелания и ритм.
- Также это удобное предложение для транзитных путешественников. Я встречу вас в аэропорту, и оттуда мы доберемся до города на автобусе или такси (по вашему выбору).
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются транспортные расходы (при необходимости), еда и напитки по желанию
- До и после экскурсии я всегда на связи и рада помочь с вопросами по Стамбулу
- Я встречу вас в лобби вашего отеля, если он расположен в районах Султанахмет или Таксим
- Мы не осматриваем музеи и дворцы внутри
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2417 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Живу в Стамбуле уже более 10 лет и изучила каждый его уголок. Я покажу вам город как своим друзьям. Без стандартных программ, максимально индивидуально и с гибким маршрутом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 486 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Списались с Аленой в мессенджере договорились о встрече✔️ Начали нашу прогулку по обговоренному заранее маршруту. Все очень доступно и интересно. Рассказы не утомляющие. Мне очень все понравилось.
Конечно не хватило того
Конечно не хватило того
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А
Было очень здорово! Узнали много интересного о истории Стамбула, посетили Цистерну Базилика и азиатскую часть города. Алёна посоветовала нам отличный магазин с турецкими сладостями и ресторан для вкуснейшего обеда!
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Взяли экскурсию у Алены, нам очень понравилось. Рассказ был спокойным и структурированным. Было время для отдыха от длительной ходьбы и время поделать фотографии. Нас не подгоняли, как часто делают другие экскурсоводы. Помимо самой экскурсии, Алена дала много информации о городе и выживании в нем, ответила на все наши вопросы, дала полезные контакты и ссылки. Для первого знакомства с городом рекомендую!
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Большое спасибо за эту прогулку! Всё чётко организовано, легко и с юмором Алёна преподносит исторические факты, легенды и мифы, подстраивает посещение достопримечательностей под ваши предпочтения👍🏻 Подхоит для первого знакомства со старым городом и Стамбулом вообще. Не сложно, не долго, максимально информативно за это время и масса рекомендаций от Алёны по поводу дальнейшего отдыха. Лёгких Вам гостей😉 От всей души рекомендую🙌🏻
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Были у Алены на экскурсии «ваш идеальный день в Стамбуле». До сих пор остается приятное послевкусие от проведенного времени! 3 часа пролетели как один миг. У Алены завлекающий и яркий
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Н
В Стамбуле я уже была более 10 раз, ходила на много экскурсий. Могу смело сказать, экскурсия с Аленой самая лучшая и интересная. Это живое общение, наполненное множеством исторических фактов, и посмеялись, и погрустили. Попили вместе наивкуснейший кофе. Обнялись и договорились встретиться в следующем году. Очень рекомендую, не пожалеете
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