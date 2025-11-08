Этот маршрут подойдёт тем, кто уже бывал в Стамбуле и теперь хочет прогуляться по необычным местечкам.
Вы увидите азиатскую сторону глазами жителя: пройдёте тихими улочками и заглянете на оживлённый рынок, попробуете сладости и кофе, посетите скрытые церкви, насладитесь морскими видами и атмосферой города вдали от туристических троп.
Описание аудиогида
Маршрут начинается у причала Кадыкёй, где смешиваются шум парома, крики чаек и аромат свежего хлеба. Отсюда вы отправитесь на прогулку по азиатскому Стамбулу.
Вы увидите:
- Лукумную лавку — одну из старейших в Турции, и попробуете сладости с богатой историей
- рынок Кадыкёя с оливками, рыбой и специями — место, где кипит повседневная жизнь
- «Чия Софрасы» — ресторан с кулинарным архивом Анатолии
- кофейню «Мола Кёзде Кахведжи», где кофе варят в песке по старинному рецепту
- памятник Быку Кадыкёя и греческую церковь Святой Триады, спрятанную среди улиц
- пекарню «Мода да Ната», где подают горячие сливочные десерты с корицей
- кофейню «Волтер» (Walter’s Coffee Roastery) в стиле лаборатории Breaking Bad — для любителей фильтр-кофе
- католическую церковь Вознесения — тихий уголок среди городского шума
- причал Моды и чайный сад с видом на море
И многое другое!
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для оплаты оставшейся суммы. Когда вы внесёте окончательную сумму, я отправлю вам аудиогид с точками на карте
- Проходить маршрут можно с детьми
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дерягина
8 ноя 2025
Отзыв для Софьи:
Для меня это была идеальная прогулка - я гуляла одна, в собственном темпе, наслаждаясь прогулкой и прекрасным городом. Район Кадыкёй чудесный, совсем другой Стамбул, не похожий на Султанахмет,
Входит в следующие категории Стамбула
