его обязательно стоит посетить, здесь много вкусных точек с едой и цены ниже, чем в туристическом центре.

Очень понравилось, как составлен маршрут - идёшь от точки к точки, включаешь аудиогид, слушаешь информацию, заходишь в понравившиеся места.

Гулять одной было не страшно, Мария подсказала мне как купить Истанбулкарту и добраться до начальной точки, все время была на связи, за это ей огромное спасибо!!!