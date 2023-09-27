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Что вас ожидает:
- Район Нишанташи
- Мачка парк
- Район Джихангир
- Площадь Таксим
- Район Каракей
- Галата порт
- Босфор
- Первый Босфорский мост
- Район Ускюдар
- Девичья башня
- Район Кузгунджук
- Район Ченгелькей
- Дом и кафе где снимали сериал «Зимородок»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эта прогулка для всех, кто готов выйти за пределы туристического района и увидеть альтернативный, светский и современный Стамбул. Пять совершенно новых и разных района города и два континента за 1 день
Если вы уже изучили главные достопримечательности города, увидели самые популярные исторические места, то я приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие по Европейской и Азиатской частям Стамбула, где в легком темпе, мы прогуляемся с вами по самым необычным и красивым районам города и каждый сможет взять из этого путешествия, что то для себя и увидеть город с абсолютно другой стороны.
Каждый район как отдельная история, отдельная жизнь, картинки сменяющаяся одна за другой не дадут вам соскучится а позволят полностью наполнится положительными эмоциями на долго.
Сначала мы отправимся с вами в один из самых дорогих и престижных районов
Стамбула Нишанташи, где люкс граничит с мас маркетом и каждый найдет здесь что то для себя, гламурные рестораны, красивые люди, модные магазины. По желанию мы так же можем задержаться здесь на легкий шопинг в магазинах турецких и европейских марок или люксовых бутиках.
Далее мы плавно перенесемся в богемный район Джихангир, который так любим художниками, музыкантами, поэтами и артистами разной категории, здесь мы насладимся архитектурой и атмосферой этого района, для нас откроется потрясающий вид на пролив Босфор откуда мы спустимся к Галатскому порту, изучив территорию порта мы прогуляемся с вами по району Каракей и сможем сделать остановку на чай в потрясающем месте, где по версии местных жителей и гостей города готовят самую вкусную баклаву в Стамбуле начиная с середины 19 века.
Далее мы пересядет на паром и насладимся видами Босфора и Стамбула уже с воды. Мы перебираемся на Азиатскую часть Стамбула в одни из самых уютнейших и скрытых от глаз туристов районов Кузгунджук и Ченгелькей.
Для любителей турецких сериалов, во время экскурсии, по желанию, мы можем посетить по дороге некоторые места съемок сериала «Зимородок»
Ежедневно 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед по желанию
- Остановка на чай/кофе по желанию
- Проезд на общественном транспорте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Уточняется при бронировании экскурсииЗавершение: Причал Эминеню
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсию провожу я лично и иногда меня могут заменить мои коллеги
- Программа экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию
- Вам нужно иметь при себе Istanbul card, так как мы будем пользоваться общественным транспортом во время экскурсии, если у вас не получилось приобрести ее самостоятельно, гид может помочь вам это сделать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 сен 2023
Т
Татьяна
20 сен 2023
Прогулка прошла прекрасно, благодарю
G
Gulnara
19 сен 2023
Бронировала экскурсию для родителей, которые вернулись в отель очень довольные, благодарим от всей души
М
Мария
13 сен 2023
В Стамбуле была впервые, для первого знакомства выбрала две другие экскурсии в основном по достопримечательностям города, а эту решила взять напоследок для прощания с городом и что я хочу вам сказать, почему же все действительно самое лучшее и красивое остаётся в конце, спасибо за эту потрясающую прогулку, эмоций через край
A
Anastasia
4 сен 2023
Хочу выразить большую благодарность гиду, которая показала Стамбул совсем иным, современным, красивым, с живописными улочками, атмосферными кафе, современными постройками, помогла совершить необходимые покупки, показала где подают просто божественную баклаву, а так же учла все пожелания в начале прогулки! 10 из 10, однозначно рекомендую!
R
Rasim
1 сен 2023
Нам очень понравилось гулять по улочкам Стамбула, мы открыли для себя совершенно другой город, оказывается Стамбул настолько красив и интересен и это не только мечети и старина. Спасибо большое Элене
Э
Элеонора
20 авг 2023
Во первых скажу, что этот предложенный маршрут для нас действительно оказался находкой. Во вторых, мы увидели много интересного, поели и попили действительно вкусную еду и сделали кучу фото и еще пошопиться даже успели. Благодарюююю
В
Вадим
18 авг 2023
Вместе с супругой хотим сказать слова благодарности Элене, за то что она показала совершенно другой город для нас, мы узнали много про местный склад жизни, увидели совершенно других людей. Нам все понравилось
А
Арина
15 авг 2023
Экскурсия понравилась всей семье, дети были в восторге и даже не устали
А
Артур
27 июля 2023
5 часов пролетели незаметно, столько впечатлений за один день. Благодарим за прекрасную экскурсию
О
Ольга
24 июля 2023
Гид очень доброжелательный, помогал во время экскурсии, отвечал на все вопросы, даже самые простые и с удовольствием, однозначно рекомендуем
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