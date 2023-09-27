Эта прогулка для всех, кто готов выйти за пределы туристического района и увидеть альтернативный, светский и современный Стамбул. Пять совершенно новых и разных района города и два континента за 1 день

Если вы уже изучили главные достопримечательности города, увидели самые популярные исторические места, то я приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие по Европейской и Азиатской частям Стамбула, где в легком темпе, мы прогуляемся с вами по самым необычным и красивым районам города и каждый сможет взять из этого путешествия, что то для себя и увидеть город с абсолютно другой стороны.

Каждый район как отдельная история, отдельная жизнь, картинки сменяющаяся одна за другой не дадут вам соскучится а позволят полностью наполнится положительными эмоциями на долго.

Сначала мы отправимся с вами в один из самых дорогих и престижных районов

Стамбула Нишанташи, где люкс граничит с мас маркетом и каждый найдет здесь что то для себя, гламурные рестораны, красивые люди, модные магазины. По желанию мы так же можем задержаться здесь на легкий шопинг в магазинах турецких и европейских марок или люксовых бутиках.

Далее мы плавно перенесемся в богемный район Джихангир, который так любим художниками, музыкантами, поэтами и артистами разной категории, здесь мы насладимся архитектурой и атмосферой этого района, для нас откроется потрясающий вид на пролив Босфор откуда мы спустимся к Галатскому порту, изучив территорию порта мы прогуляемся с вами по району Каракей и сможем сделать остановку на чай в потрясающем месте, где по версии местных жителей и гостей города готовят самую вкусную баклаву в Стамбуле начиная с середины 19 века.

Далее мы пересядет на паром и насладимся видами Босфора и Стамбула уже с воды. Мы перебираемся на Азиатскую часть Стамбула в одни из самых уютнейших и скрытых от глаз туристов районов Кузгунджук и Ченгелькей.

Для любителей турецких сериалов, во время экскурсии, по желанию, мы можем посетить по дороге некоторые места съемок сериала «Зимородок»