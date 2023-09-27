Экспедиция по современным районам Стамбула

5
11 отзывов
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Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Экспедиция по современным районам Стамбула
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
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окт
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Что вас ожидает:

  • Район Нишанташи
  • Мачка парк
  • Район Джихангир
  • Площадь Таксим
  • Район Каракей
  • Галата порт
  • Босфор
  • Первый Босфорский мост
  • Район Ускюдар
  • Девичья башня
  • Район Кузгунджук
  • Район Ченгелькей
  • Дом и кафе где снимали сериал «Зимородок»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта прогулка для всех, кто готов выйти за пределы туристического района и увидеть альтернативный, светский и современный Стамбул. Пять совершенно новых и разных района города и два континента за 1 день
Если вы уже изучили главные достопримечательности города, увидели самые популярные исторические места, то я приглашаю вас отправится в увлекательное путешествие по Европейской и Азиатской частям Стамбула, где в легком темпе, мы прогуляемся с вами по самым необычным и красивым районам города и каждый сможет взять из этого путешествия, что то для себя и увидеть город с абсолютно другой стороны.
Каждый район как отдельная история, отдельная жизнь, картинки сменяющаяся одна за другой не дадут вам соскучится а позволят полностью наполнится положительными эмоциями на долго.
Сначала мы отправимся с вами в один из самых дорогих и престижных районов
Стамбула Нишанташи, где люкс граничит с мас маркетом и каждый найдет здесь что то для себя, гламурные рестораны, красивые люди, модные магазины. По желанию мы так же можем задержаться здесь на легкий шопинг в магазинах турецких и европейских марок или люксовых бутиках.
Далее мы плавно перенесемся в богемный район Джихангир, который так любим художниками, музыкантами, поэтами и артистами разной категории, здесь мы насладимся архитектурой и атмосферой этого района, для нас откроется потрясающий вид на пролив Босфор откуда мы спустимся к Галатскому порту, изучив территорию порта мы прогуляемся с вами по району Каракей и сможем сделать остановку на чай в потрясающем месте, где по версии местных жителей и гостей города готовят самую вкусную баклаву в Стамбуле начиная с середины 19 века.
Далее мы пересядет на паром и насладимся видами Босфора и Стамбула уже с воды. Мы перебираемся на Азиатскую часть Стамбула в одни из самых уютнейших и скрытых от глаз туристов районов Кузгунджук и Ченгелькей.
Для любителей турецких сериалов, во время экскурсии, по желанию, мы можем посетить по дороге некоторые места съемок сериала «Зимородок»

Ежедневно 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед по желанию
  • Остановка на чай/кофе по желанию
  • Проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Завершение: Причал Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсию провожу я лично и иногда меня могут заменить мои коллеги
  • Программа экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию
  • Вам нужно иметь при себе Istanbul card, так как мы будем пользоваться общественным транспортом во время экскурсии, если у вас не получилось приобрести ее самостоятельно, гид может помочь вам это сделать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
С
27 сен 2023
Т
20 сен 2023
Прогулка прошла прекрасно, благодарю
G
19 сен 2023
Бронировала экскурсию для родителей, которые вернулись в отель очень довольные, благодарим от всей души
М
13 сен 2023
В Стамбуле была впервые, для первого знакомства выбрала две другие экскурсии в основном по достопримечательностям города, а эту решила взять напоследок для прощания с городом и что я хочу вам сказать, почему же все действительно самое лучшее и красивое остаётся в конце, спасибо за эту потрясающую прогулку, эмоций через край
A
4 сен 2023
Хочу выразить большую благодарность гиду, которая показала Стамбул совсем иным, современным, красивым, с живописными улочками, атмосферными кафе, современными постройками, помогла совершить необходимые покупки, показала где подают просто божественную баклаву, а так же учла все пожелания в начале прогулки! 10 из 10, однозначно рекомендую!
R
1 сен 2023
Нам очень понравилось гулять по улочкам Стамбула, мы открыли для себя совершенно другой город, оказывается Стамбул настолько красив и интересен и это не только мечети и старина. Спасибо большое Элене
Э
20 авг 2023
Во первых скажу, что этот предложенный маршрут для нас действительно оказался находкой. Во вторых, мы увидели много интересного, поели и попили действительно вкусную еду и сделали кучу фото и еще пошопиться даже успели. Благодарюююю
В
18 авг 2023
Вместе с супругой хотим сказать слова благодарности Элене, за то что она показала совершенно другой город для нас, мы узнали много про местный склад жизни, увидели совершенно других людей. Нам все понравилось
А
15 авг 2023
Экскурсия понравилась всей семье, дети были в восторге и даже не устали
А
27 июля 2023
5 часов пролетели незаметно, столько впечатлений за один день. Благодарим за прекрасную экскурсию
О
24 июля 2023
Гид очень доброжелательный, помогал во время экскурсии, отвечал на все вопросы, даже самые простые и с удовольствием, однозначно рекомендуем

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Азиатская часть
Улица с зонтиками
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