Откройте древнюю историю Анатолии на экскурсии в Археологическом Музее Стамбула, где вас ждут сокровища Трои, саркофаг Александра Македонского и тысячи артефактов, раскрывающих тайны великих цивилизаций.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсииЧто вас ждет на экскурсии? Мы с вами посетим Археологический Музей Стамбула, где выставлен один миллион экспонатов, включающие в себя историю всех цивилизаций живших на Древней земле Анатолии. Музей состоит из трех корпусов, где выложены экспонаты из всех эпох и цивилизации живших на земле Анатолии. Увидим всем известные экспонаты: саркофаг Александра Македонского, Сокровища Трои. Статуи: Голова медузы Горгоны, богов и богинь, императоров и многое другое. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит пешком. На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви. Следите за прогнозом погоды.
- Захватите деньги на личные расходы: на еду, сувениры и подарки.
Ежедневно 09:30, 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|€33.20
|Детский (7-12 лет)
|€16.90
|Детский (до 6 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "Входные билеты в Археологический музей:, Взрослый - 15 евро, Дети (до 7 лет) - бесплатно,", "Обед, еда", " Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
В Археологическом музее в Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:30, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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