Приглашаю на прогулку по самому стильному и живому району города.
Вы пройдёте от рыбных рядов у Галатского моста до антикварных лавок Чукурджумы и модных кафе у на набережной. Маршрут соединяет старый город и современные кварталы, историю и дизайн. С аудиогидом вы в своём темпе раскроете артистичную и богемную часть Стамбула.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы начнёте прогулку у Галатского моста и рыбного рынка, где ароматы кофе и запахи жареной рыбы дразнят прохожих и чаек.
- Пройдёте по Банковскому проспекту и рассмотрите здания ар-деко и посольства — здесь во всём чувствуется османская респектабельность.
- Подниметесь по лестнице Камондо и заглянете в кафе с панорамой на Босфор.
- Увидите Галатскую башню — символ Старого города — и насладитесь атмосферой европейского квартала Галата.
- Сделаете кофейную паузу в Viyana Kahvesi и исследуете улицы с винтажными лавками и букинистический квартал Чукурджума, который вдохновил Орхана Памука.
- Остановитесь в цветочном пассаже или уютном кафе вроде Cook Me Eat Me или Baran Lahmacun, где при желании перекусите по-домашнему.
- Осмотрите комплекс Кылыч Али Паша — мечеть, хаммам и фонтан работы великого архитектора Синана.
- Завершите прогулку у воды — в новом модном районе с ресторанами и музеями, и при желании попробуете знаменитую турецкую пахлаву.
Организационные детали
После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галатского моста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
10 ноя 2025
Мне понравилось. Все понятно и интересно.
Первый раз была в Стамбуле, но была ограничена по времени и купила аудиогид, чтобы прогуляться именно по району рядом с отелем и посмотреть, что поблизости
