Что вас ожидает

Вы начнёте прогулку у Галатского моста и рыбного рынка , где ароматы кофе и запахи жареной рыбы дразнят прохожих и чаек.

, где ароматы кофе и запахи жареной рыбы дразнят прохожих и чаек. Пройдёте по Банковскому проспекту и рассмотрите здания ар-деко и посольства — здесь во всём чувствуется османская респектабельность.

и рассмотрите здания ар-деко и посольства — здесь во всём чувствуется османская респектабельность. Подниметесь по лестнице Камондо и заглянете в кафе с панорамой на Босфор.

и заглянете в кафе с панорамой на Босфор. Увидите Галатскую башню — символ Старого города — и насладитесь атмосферой европейского квартала Галата.

— символ Старого города — и насладитесь атмосферой европейского квартала Галата. Сделаете кофейную паузу в Viyana Kahvesi и исследуете улицы с винтажными лавками и букинистический квартал Чукурджума, который вдохновил Орхана Памука.

и букинистический квартал Чукурджума, который вдохновил Орхана Памука. Остановитесь в цветочном пассаже или уютном кафе вроде Cook Me Eat Me или Baran Lahmacun, где при желании перекусите по-домашнему.

или уютном кафе вроде Cook Me Eat Me или Baran Lahmacun, где при желании перекусите по-домашнему. Осмотрите комплекс Кылыч Али Паша — мечеть, хаммам и фонтан работы великого архитектора Синана.

— мечеть, хаммам и фонтан работы великого архитектора Синана. Завершите прогулку у воды — в новом модном районе с ресторанами и музеями, и при желании попробуете знаменитую турецкую пахлаву.

Организационные детали

После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.

Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.

Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.

Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.