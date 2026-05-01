Вы исследуете дворец Топкапы в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в приложении. Полюбуетесь изящными павильонами, фонтанами и мечетями, заглянете в тайные комнаты. Узнаете о придворных интригах, традициях османского двора и повседневной жизни правителей империи. Рассмотрите священные реликвии ислама, которые хранятся в стенах дворца — и не только.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

от €11 за человека

Описание аудиогида

Вы познакомитесь с устройством дворца, его дворами, павильонами и тайными залами, где на протяжении почти четырёхсот лет вершилась история Османской империи.

Услышите рассказы о жизни султанов и их наложниц, о пышных церемониях и славных битвах, которые принесли Османской империи могущество.

Увидите священные реликвии ислама, включая мощи пророка Мухаммеда, и почувствуете атмосферу сакрального и светского величия дворца.

Заглянете внутрь гарема — здесь вас ждут легенды и реальные истории о женщинах, евнухах и правилах жизни за закрытыми дверями.

Организационные детали

Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно