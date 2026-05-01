Вы исследуете дворец Топкапы в своем темпе вместе с аудиоэкскурсией в приложении. Полюбуетесь изящными павильонами, фонтанами и мечетями, заглянете в тайные комнаты. Узнаете о придворных интригах, традициях османского двора и повседневной жизни правителей империи. Рассмотрите священные реликвии ислама, которые хранятся в стенах дворца — и не только.
Описание аудиогида
Вы познакомитесь с устройством дворца, его дворами, павильонами и тайными залами, где на протяжении почти четырёхсот лет вершилась история Османской империи.
Услышите рассказы о жизни султанов и их наложниц, о пышных церемониях и славных битвах, которые принесли Османской империи могущество.
Увидите священные реликвии ислама, включая мощи пророка Мухаммеда, и почувствуете атмосферу сакрального и светского величия дворца.
Заглянете внутрь гарема — здесь вас ждут легенды и реальные истории о женщинах, евнухах и правилах жизни за закрытыми дверями.
Организационные детали
Обратите внимание: аудиоэкскурсия невозвратная, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Входные билеты во дворец и гарем вы оплачиваете самостоятельно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€11
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворце Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18343 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия по дворцу Топкапы (без билета)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Совершить путешествие во времени и почувствовать себя турецкими падишахами
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Топкапы: Стамбул и его Великолепный век
История Османской империи и любовь султанов на экскурсии роскошному комплексу
Начало: У входа дворца Топкапы
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
€156 за всё до 4 чел.
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
31 мая в 09:30
€41
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
от €11 за человека