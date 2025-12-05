-
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Откройте тайны Османской империи в дворце Топкапы. Узнайте о правлении Сулеймана I и жизни гарема, насладитесь видами на Босфор
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€41
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
Познакомиться с историей Османской империи в знаменитых резиденциях правителей
Начало: Рядом с дворцом Топкапы
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:30
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
€45 за человека
Билеты
По следам сериала «Великолепный век»
Путешествие в эпоху Османской империи через знаковые места Стамбула, где разворачивались события сериала «Великолепный век»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 декабря 2025Экскурсия очень понравилась. У гида хороший русский язык, чувство юмора, слушать было очень интересно, ответил на все интересующие вопросы. Дворец топ капы рекомендую к посещению - дворец с большой историей, узнаете много из жизни султанов.
- TTamara3 декабря 2025Большое спасибо Селиму за путешествие по Топкапы! Селим очень интересно рассказывает, экскурсия прошла чудесно!
- ММария3 декабря 2025Очень понравилась экскурсия! Селим хороший рассказчик. ответил на все наши вопросы. Было интересно и познавательно.
- ЕЕлена30 ноября 2025Отличная экскурсия с гидом Селимом! Приехала в Стамбул специально посетить ТопКапы и не пожалела, очень интересная экскурсия, доступна изложена информация, увлекательно и интересно, и что не менее важно владение русским языком на высоте и без акцента у гида. Рекомендую 👌👍
- ССветлана28 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! Спасибо гиду Мухаммеду! На все время экскурсии мы погрузились в то время султанов. Спасибо!!!! Экскурсия огонь!!!!
- ДДарья7 октября 2025Отличная интересная экскурсия.
- ААнтонина12 июля 2025От всей души благодарим Селима за экскурсию. Все очень понравилось.
- ЕЕкатерина4 июля 2025Прекрасная экскурсия!
- ААндрей7 июня 2025Потрясающая, очень интересная, увлекательная и легкая экскурсия с огромным количеством исторических фактов и событий. Все это сопровождалось уместными, острыми шуткам
- ККирилл6 июня 2025Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Али! В группе было всего 6 человек, что создало очень уютную и непринужденную атмосферу. Дворец
