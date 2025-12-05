Т Татьяна Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Экскурсия очень понравилась. У гида хороший русский язык, чувство юмора, слушать было очень интересно, ответил на все интересующие вопросы. Дворец топ капы рекомендую к посещению - дворец с большой историей, узнаете много из жизни султанов.

T Tamara Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Большое спасибо Селиму за путешествие по Топкапы! Селим очень интересно рассказывает, экскурсия прошла чудесно!

М Мария Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Очень понравилась экскурсия! Селим хороший рассказчик. ответил на все наши вопросы. Было интересно и познавательно.

Е Елена Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Отличная экскурсия с гидом Селимом! Приехала в Стамбул специально посетить ТопКапы и не пожалела, очень интересная экскурсия, доступна изложена информация, увлекательно и интересно, и что не менее важно владение русским языком на высоте и без акцента у гида. Рекомендую 👌👍

С Светлана Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Прекрасная экскурсия!!! Спасибо гиду Мухаммеду! На все время экскурсии мы погрузились в то время султанов. Спасибо!!!! Экскурсия огонь!!!!

Д Дарья Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Отличная интересная экскурсия.

А Антонина Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши От всей души благодарим Селима за экскурсию. Все очень понравилось.

Е Екатерина Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши Прекрасная экскурсия!

А Андрей Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши читать дальше поэтому 4 часовая экскурсия пролетела на одном дыхании)

Наш гид Али идеально говорил на русском, отвечал на все наши вопросы и всегда был в контакте с каждым участником группы. Экскурсия стоила каждой своей копейки и даже больше! Потрясающая, очень интересная, увлекательная и легкая экскурсия с огромным количеством исторических фактов и событий. Все это сопровождалось уместными, острыми шуткам