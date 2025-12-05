Мои заказы

Музей турецкого и исламского искусства – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей турецкого и исламского искусства» в Стамбуле
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Пешая
3 часа
-
9%
174 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Откройте тайны Османской империи в дворце Топкапы. Узнайте о правлении Сулеймана I и жизни гарема, насладитесь видами на Босфор
Начало: У дворца Топкапы
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€41€45 за человека
Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
3 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
Познакомиться с историей Османской империи в знаменитых резиденциях правителей
Начало: Рядом с дворцом Топкапы
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:30
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
€45 за человека
По следам сериала «Великолепный век»
Пешая
5 часов
21 отзыв
Билеты
По следам сериала «Великолепный век»
Путешествие в эпоху Османской империи через знаковые места Стамбула, где разворачивались события сериала «Великолепный век»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 декабря 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Экскурсия очень понравилась. У гида хороший русский язык, чувство юмора, слушать было очень интересно, ответил на все интересующие вопросы. Дворец топ капы рекомендую к посещению - дворец с большой историей, узнаете много из жизни султанов.
  • T
    Tamara
    3 декабря 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Большое спасибо Селиму за путешествие по Топкапы! Селим очень интересно рассказывает, экскурсия прошла чудесно!
  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Очень понравилась экскурсия! Селим хороший рассказчик. ответил на все наши вопросы. Было интересно и познавательно.
  • Е
    Елена
    30 ноября 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Отличная экскурсия с гидом Селимом! Приехала в Стамбул специально посетить ТопКапы и не пожалела, очень интересная экскурсия, доступна изложена информация, увлекательно и интересно, и что не менее важно владение русским языком на высоте и без акцента у гида. Рекомендую 👌👍
  • С
    Светлана
    28 октября 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Прекрасная экскурсия!!! Спасибо гиду Мухаммеду! На все время экскурсии мы погрузились в то время султанов. Спасибо!!!! Экскурсия огонь!!!!
  • Д
    Дарья
    7 октября 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Отличная интересная экскурсия.
  • А
    Антонина
    12 июля 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    От всей души благодарим Селима за экскурсию. Все очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    7 июня 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Потрясающая, очень интересная, увлекательная и легкая экскурсия с огромным количеством исторических фактов и событий. Все это сопровождалось уместными, острыми шуткам
    читать дальше

    поэтому 4 часовая экскурсия пролетела на одном дыхании)
    Наш гид Али идеально говорил на русском, отвечал на все наши вопросы и всегда был в контакте с каждым участником группы. Экскурсия стоила каждой своей копейки и даже больше!

  • К
    Кирилл
    6 июня 2025
    Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Али! В группе было всего 6 человек, что создало очень уютную и непринужденную атмосферу. Дворец
    читать дальше

    Топкапы и дворец Ибрагим-паши мы посетили с огромным интересом благодаря увлекательному рассказу нашего экскурсовода. Особенно порадовало, что информация подавалась лаконично и с отличным чувством юмора – ни одного скучного момента! Али с удовольствием отвечал на все наши вопросы, причем не только по теме экскурсии, но и давал полезные советы по другим достопримечательностям Стамбула. Однозначно рекомендую эту экскурсию и замечательного гида!

