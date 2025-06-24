Экскурсия по дворцу Топкапы в Стамбуле предлагает уникальную возможность погрузиться в мир султанов.
Посетители пройдут через императорские врата, исследуют второй двор с казначейством и его драгоценностями, а также третий двор с библиотекой Ахмеда III. В четвертом дворе можно насладиться видами на Босфор. Гарем откроет свои тайны, показывая покои наложниц и евнухов. Завершит экскурсию посещение султанской кухни с коллекцией изысканной утвари
Посетители пройдут через императорские врата, исследуют второй двор с казначейством и его драгоценностями, а также третий двор с библиотекой Ахмеда III. В четвертом дворе можно насладиться видами на Босфор. Гарем откроет свои тайны, показывая покои наложниц и евнухов. Завершит экскурсию посещение султанской кухни с коллекцией изысканной утвари
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история султанов
- 🏰 Величественные интерьеры дворца
- 📚 Редкие книги и манускрипты
- 🌿 Прекрасные сады и виды на Босфор
- 👑 Загадочный гарем и его тайны
Что можно увидеть
- Императорские врата
- Второй двор
- Третий двор
- Четвёртый двор
- Гарем
- Султанская кухня
Описание экскурсии
Императорские врата — величественный вход, ведущий в первый двор с обилием зелени и древних строений.
Второй двор — сердце дворца, где находится казначейство с коллекцией драгоценностей, включая алмаз в 86 карат и золотой трон.
Третий двор с роскошными покоями султана, библиотекой Ахмеда III, коллекцией редких книг и манускриптов.
Четвёртый двор, где расположены сады и павильоны для отдыха султана. С террас открываются невероятные виды на Босфор и Золотой Рог.
Гарем — загадочное место, где жили женщины султана и его семья. Вы увидите комнаты матери правителя, покои наложниц и евнухов, помещения для прислужников гарема.
Султанская кухня. Вы рассмотрите изысканные сервизы, коллекцию кухонной утвари и посуды — медной и серебряной.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ферман — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 23 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Ферман. Я коренной житель Турции с двумя высшими образованиями — экономическим и историческим. У меня есть лицензия профессионального туристического гида, выданная Министерством культуры и туризма. ИмеюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лилия
24 июн 2025
Сразу видно что Рушан большой знаток истории. Для тех кто любит историю это бальзам на душу. Может ответить на любой вопрос но рассказывает так что вопросов почти не остается. Три
Н
Нежелеева
23 июн 2025
Очень понравился гид Рушан, который продемонстрировал отличное знание истории и умение доходчиво рассказать туристам о всех аспектах экскурсионного маршрута. Хорошее знание русского языка, доброжелательное отношение к туристам, Рушан дал грамотные и объёмные ответы на все вопросы 👍
А
Арина
12 июн 2025
Экскурсовод с душой рассказывал о главных постройках комплекса Топкапы, экскурсия соответствует описанию, четко по времени, Рушан внимательно и доброжелательно относится к гостям!
Прекрасно владеет русским языком.
Хотелось бы немного больше исторического экскурса в историю Турцию для гостей, посетивших страну впервые.
Прекрасно владеет русским языком.
Хотелось бы немного больше исторического экскурса в историю Турцию для гостей, посетивших страну впервые.
Е
Евгения
12 июн 2025
Интересная и познавательная экскурсия получилась с мастером своего дела Рушаном. Экскурсовод прекрасно владеет русским языком, прекрасно знает историю дворца и умеет завладеть вниманием слушателей.
Спасибо за отлично проведенное время. Считаю, что без экскурсии в Топкапы не так интересно
Спасибо за отлично проведенное время. Считаю, что без экскурсии в Топкапы не так интересно
Ксения
2 июн 2025
Если хотите узнать много тонкостей о дворце однозначно рекомендую. . Рушан провел очень интересную экскурсию, чувствуется что знает историю и увлечен ею. . много фактов об обычной жизни Султанов было рассказано. Маршрут идеально построен
E
Elvira
26 апр 2025
Было очень интересно, на все дополнительные вопросы всегда умел ответить. Очень рекомендую!
G
Gergert
25 апр 2025
Спасибо Ильясу за прекрасную экскурсию во Дворец Топкапы. Это был насыщенный, полный впечатлений день. Мы узнали много нового, интересного, любопытного. На любой наш вопрос находился ответ. Замемечательно провели время, спасибо Вам большое.
E
Ekaterina
13 апр 2025
Хорошая полная экскурсия, гид хорошо разбирается в истории, понятно доносит информацию, речь без акцента. Довольны, что пошли с гидом, самостоятельно было бы не так интересно. Рекомендую!
М
Марина
11 апр 2025
очень понравилась экскурсия в Топкапы своим глубоким содержанием и интересными рассказами. Даже на кухни заглянули, прогулялись по внутренним дворикам. Родители не отставали от гида и смотрели в рот)) Экскурсию организовывала для них) Сама до этого уже была, но в этот раз было гораздо интереснее. Время пронеслось как одна минута
Егор
24 мар 2025
Экскурсия прошла потрясающе! Экскурсовод Ильяс произвёл неизгладимое впечатление своим профессионализмом и увлеченностью. Информация подавалась доступном и понятном языке, с уместным юмором, без перегрузки сухими цифрами. Двигались в удобном темпе. Отдельно хочется отметить организованность, прошли по электронным билетам без очередей в кассы. В целом экскурсия оставила очень яркие впечатления! Рекомендую всем кто хочет узнать историю дворца
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