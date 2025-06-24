Экскурсия по дворцу Топкапы в Стамбуле предлагает уникальную возможность погрузиться в мир султанов. Посетители пройдут через императорские врата, исследуют второй двор с казначейством и его драгоценностями, а также третий двор с библиотекой Ахмеда III. В четвертом дворе можно насладиться видами на Босфор. Гарем откроет свои тайны, показывая покои наложниц и евнухов. Завершит экскурсию посещение султанской кухни с коллекцией изысканной утвари

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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Императорские врата — величественный вход, ведущий в первый двор с обилием зелени и древних строений.

Второй двор — сердце дворца, где находится казначейство с коллекцией драгоценностей, включая алмаз в 86 карат и золотой трон.

Третий двор с роскошными покоями султана, библиотекой Ахмеда III, коллекцией редких книг и манускриптов.

Четвёртый двор, где расположены сады и павильоны для отдыха султана. С террас открываются невероятные виды на Босфор и Золотой Рог.

Гарем — загадочное место, где жили женщины султана и его семья. Вы увидите комнаты матери правителя, покои наложниц и евнухов, помещения для прислужников гарема.

Султанская кухня. Вы рассмотрите изысканные сервизы, коллекцию кухонной утвари и посуды — медной и серебряной.

Организационные детали