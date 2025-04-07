Вы отправитесь в путешествие по прошлому Стамбула в Археологическом музее. Увидите богов Греции и Рима и узнаете, почему в саркофаге Македонского не было самого Македонского. А в зале Древней Трои услышите, как немецкий купец отыскал золото царя Приама.
Описание экскурсии
Боги, императоры и тайна Македонского
Археологический музей — это хронология эпох с доантичных времён до Византии, статуи греческих и римских богов и героев, зал древней Трои и ажурные саркофаги разных цивилизаций. Вы увидите тесную взаимосвязь олимпийских богов и римских императоров. Разглядите внешность вершителей человеческих судеб. Заглянете в гробницы и рассмотрите скелет мумии.
Вы узнаете:
- легенду о возникновении первого поселения в нынешнем Стамбуле
- почему впоследствии его назвали Бизантион или Византий
- как обнаружил загадочную Трою величайший авантюрист века
- с кем воевали боги Олимпа, защищая людей
- почему в саркофаге Александра Македонского не было останков полководца
- как пророк Заратустра повлиял на будущие моно-религии
- о страшном финикийском божестве Баале и какую функцию он выполнял
- как делались предсказания жующими листья лавра Пифиями — смотрительницами храма
Посочувствуете — да, это не ошибка! — мифическому герою Марсиусу, которого за проигрыш в музыкальном состязании наказал бог Аполлон.
Организационные детали
- Мы посещаем залы хронологий времён, зал Трои, римских императоров, легенд и мифов. Остальные залы остаются для самостоятельного посещения (посуды, инвентаря, украшений, монет)
- По желанию можно скорректировать программу. Детали уточняйте в переписке
- Залы музея периодически закрываются на реставрацию, что не будет помехой для нас в изучении доступных артефактов
- Информация подаётся в упрощённом формате, не в виде лекции с обилием имён и дат
- Экскурсию возможно адаптировать для детей
Дополнительные расходы
- Билет в Археологический музей — €15 с чел., детям до 6 лет бесплатно. Оплата в лирах по курсу
- Еда, напитки, сувениры (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Археологический музей Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1628 туристов
Живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отзыв:
Недавно посетили с сыном 13 лет Цистерну Базилика и Археологический музей в Стамбуле с экскурсией, которую проводил местный гид.
Наш гид оказался настоящим профессионалом своего дела — не только глубоко знающим
Недавно посетили с сыном 13 лет Цистерну Базилика и Археологический музей в Стамбуле с экскурсией, которую проводил местный гид.
Наш гид оказался настоящим профессионалом своего дела — не только глубоко знающим
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А
Замечательный гид!
Были на экскурсии с ребенком 5 лет.
Елена учла пожелания по маршруту с учетом интересов ребенка.
Так же внесла изменения и добавила несколько мест по маршруту.
Нашла контакт с дочкой и старалась преподнести материал на доступном ей уровне. Подсказала какие еще места стоит посетить с дочкой.
Рекомендуем гида!
Были на экскурсии с ребенком 5 лет.
Елена учла пожелания по маршруту с учетом интересов ребенка.
Так же внесла изменения и добавила несколько мест по маршруту.
Нашла контакт с дочкой и старалась преподнести материал на доступном ей уровне. Подсказала какие еще места стоит посетить с дочкой.
Рекомендуем гида!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена отличный гид с большим количеством знаний и интересных фактов. Прогулка по археологическому музею Стамбула была захватывающей! Три часа пролетели незаметно. Рекомендую
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К
Елена лицензированный гид Стамбула. Что помимо интересной лекции дает преимущество проходить и покупать билеты тех очереди в некоторых местах.
Нам понравилось. Спасибо.
Нам понравилось. Спасибо.
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I
Все прошло очень хорошо!!! Лене большое спасибо!!! Археологический музей и Цистерна Базилика очень впечатлили!!!
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В
Елена отличный гид, очень понравилась программа, было интересно, советую всем к посещению!
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