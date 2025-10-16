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Фотопрогулка на Принцевы Острова

Индивидуальная фотопрогулка на Принцевы Острова: уникальный мир Бююкады
Час на пароме и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, старинные храмы и чистый воздух.

Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.
5
6 отзывов
Фотопрогулка на Принцевы Острова
Фотопрогулка на Принцевы Острова
Фотопрогулка на Принцевы Острова

Описание фото-прогулки

Идиллия острова Бююкада

Добро пожаловать на Бююкада — самый большой и живописный остров архипелага. Здесь вы сможете открыть для себя идиллический мир, наполненный благоухающими цветами, густыми деревьями и старинными деревянными особняками. Вас сопроводят дружелюбные коты и улыбчивые бабушки с дедушками, создавая атмосферу тепла и уюта.

Природа и транспорт

На Бююкаде вас ждут пляжи и скалистые обрывы, которые открывают чудесный панорамный вид на море. Особенностью этого места является отсутствие транспорта с двигателем внутреннего сгорания — передвигаться можно пешком, на электрокарах или велосипедах, наслаждаясь чистым воздухом и красивыми пейзажами.

Карту маршрута

В ходе нашего путешествия мы посетим много интересных мест:

  • Церковь Святого Георгия
  • Полуразрушенный Греческий приют
  • Резиденция Льва Троцкого
  • Уютные улочки с множеством особняков

На самой высокой точке Бююкады вас ждёт завораживающий вид, который мы не забудем запечатлеть на фото.

Интересные факты

Вы также узнаете множество увлекательных фактов о Принцевых островах: кто и когда их заселил, кто живет здесь сегодня, каков уклад жизни местных жителей и какие перспективы ожидают острова в будущем согласно правительственным планам.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Святого Георгия
  • Греческий приют
  • Резиденция Льва Троцкого
  • Многочисленные особняки и уютные улочки острова
  • Самую высокую точку Бююкады
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пристань Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ю
Это было приятно, интересно, ненавязчиво. Огромное спасибо. Фотографии просто 🔥. Очень рекомендую, очень.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Прилетели в Стамбул впервые, город знали поверхностно - нaстолько, насколько позволял Youtube)))
Решили, что будет правильно найти знающего гида, который познакомил бы нас с городом. Таким человеком оказался Влад. Помимо колоссального
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количества интересных фактов о Турции, в его арсенале профессиональная камера, в объективе которой каждый будет выглядеть в лучшем свете.
За 2 экскурсионных дня мы побывали на всех основных локациях Стамбула, получили массу впечатлений, а через пару дней еще и потрясающие фото нашего отдыха.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Прилетели в Стамбул впервые, город знали поверхностно - нaстолько, насколько позволял Youtube)))
Решили, что будет правильно найти знающего гида, который познакомил бы нас с городом. Таким человеком оказался Влад. Помимо колоссального
читать дальшеуменьшить

количества интересных фактов о Турции, в его арсенале профессиональная камера, в объективе которой каждый будет выглядеть в лучшем свете.
За 2 экскурсионных дня мы побывали на всех основных локациях Стамбула, получили массу впечатлений, а через пару дней еще и потрясающие фото нашего отдыха.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
Вам был полезен этот отзыв?

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