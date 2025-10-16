Час на пароме и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, старинные храмы и чистый воздух. Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Идиллия острова Бююкада

Добро пожаловать на Бююкада — самый большой и живописный остров архипелага. Здесь вы сможете открыть для себя идиллический мир, наполненный благоухающими цветами, густыми деревьями и старинными деревянными особняками. Вас сопроводят дружелюбные коты и улыбчивые бабушки с дедушками, создавая атмосферу тепла и уюта.

Природа и транспорт

На Бююкаде вас ждут пляжи и скалистые обрывы, которые открывают чудесный панорамный вид на море. Особенностью этого места является отсутствие транспорта с двигателем внутреннего сгорания — передвигаться можно пешком, на электрокарах или велосипедах, наслаждаясь чистым воздухом и красивыми пейзажами.

Карту маршрута

В ходе нашего путешествия мы посетим много интересных мест:

Церковь Святого Георгия

Полуразрушенный Греческий приют

Резиденция Льва Троцкого

Уютные улочки с множеством особняков

На самой высокой точке Бююкады вас ждёт завораживающий вид, который мы не забудем запечатлеть на фото.

Интересные факты

Вы также узнаете множество увлекательных фактов о Принцевых островах: кто и когда их заселил, кто живет здесь сегодня, каков уклад жизни местных жителей и какие перспективы ожидают острова в будущем согласно правительственным планам.