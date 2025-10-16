Добро пожаловать на Бююкада — самый большой и живописный остров архипелага. Здесь вы сможете открыть для себя идиллический мир, наполненный благоухающими цветами, густыми деревьями и старинными деревянными особняками. Вас сопроводят дружелюбные коты и улыбчивые бабушки с дедушками, создавая атмосферу тепла и уюта.
Природа и транспорт
На Бююкаде вас ждут пляжи и скалистые обрывы, которые открывают чудесный панорамный вид на море. Особенностью этого места является отсутствие транспорта с двигателем внутреннего сгорания — передвигаться можно пешком, на электрокарах или велосипедах, наслаждаясь чистым воздухом и красивыми пейзажами.
Карту маршрута
В ходе нашего путешествия мы посетим много интересных мест:
Церковь Святого Георгия
Полуразрушенный Греческий приют
Резиденция Льва Троцкого
Уютные улочки с множеством особняков
На самой высокой точке Бююкады вас ждёт завораживающий вид, который мы не забудем запечатлеть на фото.
Интересные факты
Вы также узнаете множество увлекательных фактов о Принцевых островах: кто и когда их заселил, кто живет здесь сегодня, каков уклад жизни местных жителей и какие перспективы ожидают острова в будущем согласно правительственным планам.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Церковь Святого Георгия
Греческий приют
Резиденция Льва Троцкого
Многочисленные особняки и уютные улочки острова
Самую высокую точку Бююкады
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Трансфер
Личные расходы
Место начала и завершения?
Пристань Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Это было приятно, интересно, ненавязчиво. Огромное спасибо. Фотографии просто 🔥. Очень рекомендую, очень.
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И
Илья
Прилетели в Стамбул впервые, город знали поверхностно - нaстолько, насколько позволял Youtube))) Решили, что будет правильно найти знающего гида, который познакомил бы нас с городом. Таким человеком оказался Влад. Помимо колоссального читать дальшеуменьшить
количества интересных фактов о Турции, в его арсенале профессиональная камера, в объективе которой каждый будет выглядеть в лучшем свете. За 2 экскурсионных дня мы побывали на всех основных локациях Стамбула, получили массу впечатлений, а через пару дней еще и потрясающие фото нашего отдыха.
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И
Илья
Прилетели в Стамбул впервые, город знали поверхностно - нaстолько, насколько позволял Youtube))) Решили, что будет правильно найти знающего гида, который познакомил бы нас с городом. Таким человеком оказался Влад. Помимо колоссального читать дальшеуменьшить
количества интересных фактов о Турции, в его арсенале профессиональная камера, в объективе которой каждый будет выглядеть в лучшем свете. За 2 экскурсионных дня мы побывали на всех основных локациях Стамбула, получили массу впечатлений, а через пару дней еще и потрясающие фото нашего отдыха.
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А
АлексейИкоев
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
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А
Алексей
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
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М
Марина
Прогулка понравилась, Владислав молодец, узнали об истории острова, сделали много красивых фотографий!
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