1 чел.
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Фотопрогулка
1.5 часа
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
€200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€300 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
€193 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталья13 декабря 2022Великолепная прогулка! супер фото и отличный профессионал-фотограф Наталья
- ССветлана19 октября 2022Спасибо Наташе за память о Стамбуле. Теперь мы будем смотреть фотографии и вспоминать о прекрасном времени, проведенном в этом вечном городе.
- AAnna21 марта 2022Замечательная фотопрогулка, посетили новые места и сделали отличные фотографии. Наталья действительно талантливый фотограф, рекомендую! Спасибо Наталье за отличные фотографии и приятную компанию!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фотосессии на крыше»
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