Фотосессии на крыше – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотосессии на крыше» в Стамбуле, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Стамбул с высоты: эксклюзивная фотосессия на крышах города
Стамбул с высоты: уникальные ракурсы и фото на память. Откройте город как никто другой, запечатлев красоту с крыш и мечетей
Начало: У причалов в Эминоню
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
200 за всё до 3 чел.
Фотосессия в Стамбуле
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотосессия в Стамбуле
Подняться на одну из самых красивых крыш города и сделать эффектные фото в летящем платье
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
300 за человека
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия мечты на стамбульской крыше
Полюбоваться фантастическими пейзажами с антуражной крыши и получить яркие снимки на память
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
193 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Фотосессии на крыше»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Фотосессия мечты на стамбульской крыше
  4. Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Фотосессии на крыше" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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