Если Вам необходимо комфортно добраться до отеля или необходимой локации в Стамбуле, то этот трансфер — идеальный выбор.
Комфортабельный транспорт и профессиональные водители обеспечат вам максимальное удобство при поездке и быстро доставят к нужному месту.
Комфортабельный транспорт и профессиональные водители обеспечат вам максимальное удобство при поездке и быстро доставят к нужному месту.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первоклассный комфортЕсли вы приехали в Стамбул большой компанией и цените комфорт в поездке, то вам точно понадобится услуги трансфера. Мы осуществляем трансфер на комфортабельных автомобилях Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter, внутри которых располагается очень удобный салон вместимостью до 16 человек с багажом.
Наша команда профессионалов поможет вам с организацией трансфера не только из аэропорта в отель и обратно, но также и по самому Стамбулу, в область, на термальные источники или другие регионы. Локации обсуждаются с вами по телефону.
За наш многолетний опыт можем гарантировать вам комфортный и надежный трансфер, который приезжает всегда вовремя. Важная информация• У вас также есть возможность заказать несколько авто сразу.
Если пассажиров больше 12 человек, то осуществляется доплата за каждого человека, которая составляет 10 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги трансфера
- Погрузка багажа в авто
- Что не входит
- Доплата
- Если пассажиров больше 12 человек
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Стамбул, аэропорт Сабиха ГекченЗавершение: Ваш отель или другая локация
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Дорогие гости, спасибо что выбрали нас! Обратите внимание, что при оформлении заказа вы сообщаете нам имена и фамилии английскими буквами, а также присылаете фото вашего авиабилета или номер рейса. Данные необходимы нашей команде, чтобы отследить ваш полет и сделать трансфер максимально быстрым и комфортным.
- Мы отправим вам аудио- и видеосообщение, где вас будут встречать наши сотрудники, которые дежурят в аэропорту 24/7. После встречи вас доведут до авто и вы поедете в свой пункт назначения.
- Оплата за трансфер осуществляется водителю непосредственно перед посадкой в авто.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи, просим вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номеру +90 544 157 34 33, указав номер заказа на Спутнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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