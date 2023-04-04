Первоклассный комфортЕсли вы приехали в Стамбул большой компанией и цените комфорт в поездке, то вам точно понадобится услуги трансфера. Мы осуществляем трансфер на комфортабельных автомобилях Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter, внутри которых располагается очень удобный салон вместимостью до 16 человек с багажом.

Наша команда профессионалов поможет вам с организацией трансфера не только из аэропорта в отель и обратно, но также и по самому Стамбулу, в область, на термальные источники или другие регионы. Локации обсуждаются с вами по телефону.

За наш многолетний опыт можем гарантировать вам комфортный и надежный трансфер, который приезжает всегда вовремя. Важная информация• У вас также есть возможность заказать несколько авто сразу.

Если пассажиров больше 12 человек, то осуществляется доплата за каждого человека, которая составляет 10 евро.