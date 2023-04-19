Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul

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Познакомьтесь со Стамбулом в необычном формате, отправившись в увлекательный полет на вертолете.

В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul
Ближайшие даты:
9
апр
16
апр
23
апр
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. На высоте птичьего полета перед Вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это — захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул. Что Вас ждет Экскурсия начинается у вашего отеля, откуда вас забирает комфортный трансфер Мерседес Вито, доставляет до места полета и обратно. Весь вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию в невероятно красивом небе 20-миллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над проливом Босфором с его мостами и сотнями яхт и кораблей. Важно знать: Полет проводится по воскресеньям и при летной погоде.

По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на вертолете
  • Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
Что не входит
  • Личные расходы
  • Заказ живых цветов 50 евро
  • Фруктовая нарезка в трансфер 40 евро
  • Бутылочка шампанского или вина-50 евро
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.
Экскурсия длится около 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Полет групповой
  • Полет проводится по воскресеньям и при летной погоде. Остальное решается на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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