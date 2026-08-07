Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь со Стамбулом в необычном формате, отправившись в увлекательный полет на вертолете.



В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Групповая экскурсия -10% €750 выгода €75 €675 за человека 🇷🇺 русский 30 минут 1-4 человека На вертолёте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Испытайте захватывающие эмоции и откройте для себя Стамбул с высоты птичьего полёта! Во время полёта вы увидите величественный Босфор, Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, Босфорские мосты, острова Принцев и современный район небоскрёбов. Перед вылетом вас встретят у терминала, проведут короткий инструктаж по безопасности и помогут сделать красивые фото перед взлётом. Профессиональный пилот покажет самые интересные маршруты, расскажет о достопримечательностях и обеспечит комфортный полёт. На борту можно вести съёмку, наслаждаться музыкой и просто ловить момент — ведь полёт над Стамбулом — это впечатление, которое запомнится на всю жизнь. Подходит для: 💑 Пар, семей, туристов, бизнес-гостей и всех, кто хочет увидеть Стамбул с новой высоты. Также доступны подарочные сертификаты и индивидуальные полёты для двоих.

По воскресеньям при наборе группы от 4 человек. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик