Описание

Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. На высоте птичьего полета перед Вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это — захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул. Что Вас ждет Экскурсия начинается у вашего отеля, откуда вас забирает комфортный трансфер Мерседес Вито, доставляет до места полета и обратно. Весь вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию в невероятно красивом небе 20-миллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над проливом Босфором с его мостами и сотнями яхт и кораблей. Важно знать: Полет проводится по воскресеньям и при летной погоде.