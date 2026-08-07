Познакомьтесь со Стамбулом в необычном формате, отправившись в увлекательный полет на вертолете.
В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.
В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.
Описание экскурсииИспытайте захватывающие эмоции и откройте для себя Стамбул с высоты птичьего полёта! Во время полёта вы увидите величественный Босфор, Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, Босфорские мосты, острова Принцев и современный район небоскрёбов. Перед вылетом вас встретят у терминала, проведут короткий инструктаж по безопасности и помогут сделать красивые фото перед взлётом. Профессиональный пилот покажет самые интересные маршруты, расскажет о достопримечательностях и обеспечит комфортный полёт. На борту можно вести съёмку, наслаждаться музыкой и просто ловить момент — ведь полёт над Стамбулом — это впечатление, которое запомнится на всю жизнь. Подходит для: 💑 Пар, семей, туристов, бизнес-гостей и всех, кто хочет увидеть Стамбул с новой высоты. Также доступны подарочные сертификаты и индивидуальные полёты для двоих.
По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Инструктаж по безопасности
- Полёт на вертолёте по выбранному маршруту
- Пилот с лицензией
- Фото - и видеосъёмка (по запросу)
- Страховка на время полёта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные услуги (фотограф, видеооператор, шампанское и др.)
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Групповой тур на вертолете над Стамбулом - Helicopter Tour İstanbul»
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Стамбул за 5 часов: главные места города с маршрутом на выбор
Начало: Эбюссуд кадидеси, #14, Ходжа паша мах., Сиркеджи
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье в 14.30
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:45
€32 за человека
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: волшебная Азия
Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Начало: Одна из остановок трамвая номер 1
10 авг в 09:00
11 авг в 15:00
от €158
€242 за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по секретным местам Стамбула
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 12:00
€110
€200 за всё до 3 чел.
-10%
€675 за человека