Познакомьтесь со Стамбулом в необычном формате, отправившись в увлекательный полет на вертолете.
В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.
В течение двадцати минут Вы сможете осмотреть главные достопримечательности удивительного и разнообразного города, а также получить незабываемые впечатления от живописных видов.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. На высоте птичьего полета перед Вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это — захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул. Что Вас ждет Экскурсия начинается у вашего отеля, откуда вас забирает комфортный трансфер Мерседес Вито, доставляет до места полета и обратно. Весь вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию в невероятно красивом небе 20-миллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над проливом Босфором с его мостами и сотнями яхт и кораблей. Важно знать: Полет проводится по воскресеньям и при летной погоде.
По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия на вертолете
- Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
- Что не входит
- Личные расходы
- Заказ живых цветов 50 евро
- Фруктовая нарезка в трансфер 40 евро
- Бутылочка шампанского или вина-50 евро
- Место начала и завершения?
- Лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям при наборе группы от 4 человек.Экскурсия длится около 12 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Полет групповой
- Полет проводится по воскресеньям и при летной погоде. Остальное решается на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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