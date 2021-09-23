5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя нетуристический Стамбул: от роскошных районов до гастрономических открытий. Прогулка по Нишанташи, Бешикташ и Ортакей
Еда Стамбула - его «визитная карточка», как и мечети с дворцами. Прогулка по районам Нишанташи, Бешикташ и Ортакей позволит оценить турецкую кухню от кофе до мидий. Участники узнают об истории читать дальшеуменьшить
города, его культуре и быте.
Прогулка начнется в Нишанташи, где можно наблюдать за жизнью светского Стамбула, а завершится у Босфора, с видом на мост и мечеть. Гастрономические остановки включают кофе по-турецки, кокореч и мидии
🌆 Погружение в атмосферу нетуристического Стамбула
🍴 Оценка турецкой кухни от кофе до мидий
🏛 Прогулка по историческим районам
🌉 Виды на Босфорский мост
🕌 Знакомство с архитектурой и культурой
Что можно увидеть
Босфорский мост
Мечеть Ортакей
Описание экскурсии
Стамбул, который не ограничивается районом Султанахмет
Эта дружеская прогулка начнется с одного из самых фешенебельных районов города: здесь, в Нишанташи, вы понаблюдаете за жизнью светского Стамбула, пройдете по ухоженным улицам с архитектурой 19 века и бутиками, а я расскажу, как живут богатые и знаменитые стамбульцы. Изучив местный Манхэттен, мы отдохнем в саду у малоизвестного, но прекрасного дворца султана. А следуя вниз к Босфору, погуляем по очень зеленому району и окажемся на набережной Ортакей. Здесь вы полюбуетесь Босфорским мостом с одного из лучших ракурсов, а я расскажу о загадках изящной мечети.
Стамбул на вкус
Рассказы о прошлом и настоящем города я дополню гастрономическими остановками. В роскошном саду вы выпьете вкуснейший кофе по-турецки с десертом, приготовленным по османскому рецепту. Я покажу лучшие места для знакомства с национальной кухней в старинном и престижном районе-рае для гурмана — например, вы попробуете кокореч, шаурму в хлебе. А в финальной части гастро-приключения вас ждет традиционный турецкий суп и, конечно, мидии в чесночном соусе у Босфора.
Организационные детали
Все вкусности не включены в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Османбей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 139 туристов
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула читать дальшеуменьшить
и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул!
Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам. Также доступна услуга «сопровождение и открытие счета в банке».
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Гид Олеся - профессионально и спокойно - провела по маршруту (немного скорректировали его по согласованию сторон), рассказала о примечательных местах, провела в ранее не замеченный весьма интересный музей истории султанов читать дальшеуменьшить
османской империи. Ходить с ней было как-то спокойно, ненапряжно, не возникало никаких неувязок. Вполне себе душевная прогулка с посещением кофеен и местных рынков. Ориентируется на пожелания и интересы туристов, внимательная и доброжелательная. Мне понравилось.
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И
Имлам
Добрый день.
Тур был великолепно организован!!! Маршрут идеальный и очень увлекательный! Ольга очень эрудированный гид, знает все тонкости истории Стамбула, дала нам возможность сравнить более раскрепощенные и религиозные части города. Была читать дальшеуменьшить
внимательна к нашим пожеланиям. Благодаря ей мы узнали об уникальном кофейном напитке Дибек. К тому же она любезно подсказала и даже пошла с нами на рынок чтобы мы его купили! Тур оставил очень приятные впечатления!!!
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Т
Татьяна
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть не туристический Стамбул, познакомится с местной кухней, увидеть жизнь Стамбульцев. Что они делают в свободное время, где пьют кофе, что покупают на перекус. Вы не пожалеете. Олеся прекрасный, интересный собеседник. Именно от этой непринуждённой беседы Вы получите массу удовольствия, информации и не останетесь голодными.
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А
Алла
Экскурсия с гидом Ольгой прошла отлично. Мы оказались в интересных районах Стамбула, попробовали уличную турецкую еду, побывали в музее султанов. Ольга грамотный гид, профессионал своего дела. Благодарим её за познавательную экскурсию, а также за рекомендации к самостоятельному посещению других достопримечательностей, особенно за дворец Бейлербей.
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Т
Татьяна
Мы приехали в Стамбул впервые и как многие туристы были ограничены своим районом и набором туристических достопримечательностей. Ольга показала нам город, в котором живут люди. Где они едят, как передвигаются по городу, как проводят время. Это бесценный опыт, увидеть город в таких разных ракурсах с человеком, который очень любит свой город!
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Владимир
Мне понравилось всё - и места, где мы проходили, и доброжелательная и хорошо знающая город гид Ольга. Я действительно увидел другой Стамбул: красивый, спокойный и повседневный. Без суеты и навязчивых зазываний туристов. Спасибо Ольге, она показала мне лицо настоящего Стамбула.
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