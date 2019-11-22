5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по нетривиальным районам с гастрономическим акцентом и рассказами о местной жизни

Олеся
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Олеся – ваш гид
Еда Стамбула — такая же его «визитная карточка», как мечети и дворцы.

На этой прогулке вы оцените турецкую кухню от кофе до мидий, гуляя по районам Нишанташи, Бешикташ и Ортакей — старинным, престижным и фотогеничным.

Главное об истории города, о его культуре, быте и вкусах — за 4 часа вы распробуете нетуристический Стамбул!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Османбей
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный

Что вас ожидает

Стамбул, который не ограничивается районом Султанахмет
Эта дружеская прогулка начнется с одного из самых фешенебельных районов города: здесь, в Нишанташи, вы понаблюдаете за жизнью светского Стамбула, пройдете по ухоженным улицам с архитектурой 19 века и бутиками, а я расскажу, как живут богатые и знаменитые стамбульцы. Изучив местный Манхэттен, мы отдохнем в саду у малоизвестного, но прекрасного дворца султана. А следуя вниз к Босфору, погуляем по очень зеленому району и окажемся на набережной Ортакей. Здесь вы полюбуетесь Босфорским мостом с одного из лучших ракурсов, а я расскажу о загадках изящной мечети.

Стамбул на вкус
Рассказы о прошлом и настоящем города я дополню гастрономическими остановками. В роскошном саду вы выпьете вкуснейший кофе по-турецки с десертом, приготовленным по османскому рецепту. Я покажу лучшие места для знакомства с национальной кухней в старинном и престижном районе-рае для гурмана — например, вы попробуете кокореч, шаурму в хлебе. А в финальной части гастро-приключения вас ждет традиционный турецкий суп и, конечно, мидии в чесночном соусе у Босфора.

Организационные детали

Все вкусности не включены в стоимость экскурсии.

Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный
Нетуристический Стамбул — красивый и вкусный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Османбей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Гид — это не просто профессия или занятие, это призвание. Ведь показать город может каждый житель, но рассказать о его душе могут единицы. Хотите, я поведаю вам о легендах Стамбула и покажу все его красоты, поделюсь историями султанской семьи и покажу жемчужины Османской архитектуры? Приглашаю вас в сказочное путешествие, насыщенное историей и неосязаемым магнетизмом: я удивлю не только новичка, но и «гурмана», влюблённого в Стамбул! Если хотите познать Стамбул именно таким, тогда берите удобную обувь и присоединяйся к моим прогулкам.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Нетуристический Стамбул - действительно нетуристический, мы гуляли по интеллигентным, спокойным, аутотентичным районам, очень красиво подрбранным гидом. И действительно вкусный, и можно выбрать именно то, что вкусно тебе. Огромное спасибо за экскурсию!
10 октября 2019
Совершенно замечательная прогулка по красивейшим местам Стамбула. Город впечатляет и захватывает.
23 августа 2019
Мне понравилось всё - и места, где мы проходили, и доброжелательная и хорошо знающая город гид Ольга. Я действительно увидел другой Стамбул: красивый, спокойный и повседневный. Без суеты и навязчивых зазываний туристов. Спасибо Ольге, она показала мне лицо настоящего Стамбула.
13 августа 2019
Экскурсия совпала с праздниками, поэтому музеи были закрыты, пришлось изменить программу. Гид Ольга нам очень понравилась, пообщались, как с подружкой, которая к тому же знает турецкий язык , что очень важно в Стамбуле. Благодаря ей мы сделали приятные покупки и посетили азиатскую часть, переплыв Босфор на пароме, чего сами не сделали бы. Отдельное спасибо за советы по транспорту!
4 мая 2019
Этот поход после или вместо мест must have. Оля проведет по тем тропками, где самостоятельно вы вряд ли пройдете. По крайней мере не в первый раз. Про жизнь, места проведения времени и обычаи турков в современности и прошлом - вот о чем не расскажут аудиогиды.
Советую попробовать!

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