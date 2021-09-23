5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Еда Стамбула - его «визитная карточка», как и мечети с дворцами. Прогулка по районам Нишанташи, Бешикташ и Ортакей позволит оценить турецкую кухню от кофе до мидий. Участники узнают об истории

города, его культуре и быте. Прогулка начнется в Нишанташи, где можно наблюдать за жизнью светского Стамбула, а завершится у Босфора, с видом на мост и мечеть. Гастрономические остановки включают кофе по-турецки, кокореч и мидии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стамбул, который не ограничивается районом Султанахмет

Эта дружеская прогулка начнется с одного из самых фешенебельных районов города: здесь, в Нишанташи, вы понаблюдаете за жизнью светского Стамбула, пройдете по ухоженным улицам с архитектурой 19 века и бутиками, а я расскажу, как живут богатые и знаменитые стамбульцы. Изучив местный Манхэттен, мы отдохнем в саду у малоизвестного, но прекрасного дворца султана. А следуя вниз к Босфору, погуляем по очень зеленому району и окажемся на набережной Ортакей. Здесь вы полюбуетесь Босфорским мостом с одного из лучших ракурсов, а я расскажу о загадках изящной мечети.

Стамбул на вкус

Рассказы о прошлом и настоящем города я дополню гастрономическими остановками. В роскошном саду вы выпьете вкуснейший кофе по-турецки с десертом, приготовленным по османскому рецепту. Я покажу лучшие места для знакомства с национальной кухней в старинном и престижном районе-рае для гурмана — например, вы попробуете кокореч, шаурму в хлебе. А в финальной части гастро-приключения вас ждет традиционный турецкий суп и, конечно, мидии в чесночном соусе у Босфора.

Организационные детали

Все вкусности не включены в стоимость экскурсии.