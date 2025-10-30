читать дальше

день). Из-за столько раннего выезда мы не позавтракали в отеле. Нас почти полтора часа возили по городу и пробкам, чтобы заехать за другими гостями ещё в два отеля, привезли к месту сбора пораньше, чтобы мы ещё почти сорок минут сидели на холодном корабле, где из еды для восполнения пропущенного завтрака были — растворимый кофе в пакетиках (за 150 лир!), конфетки, мармеладки и чипсы. Далее самое интересное — гид. Изъяснялась только на ломаном английском, и никто из сопровождения не знал русский вообще, хотя язык экскурсии был указан русским. Было очень «увлекательно». Особенно за деньги. Обед на судне был — овощи, рис, пюре, пересушенное жареное филе курицы и котлета, всё это на одной тарелке. Изыскано. Обратный путь, после уже девяти часов приключений, тоже не впечатлил — между высадкой с теплохода и трансфером в отель нас ожидал заезд в магазин с продукцией местной фабрики верхней одежды, где состоялось посещение показа мод, распитие чая. Нет, отказаться нельзя. Нет, не пощадили даже детей, стариков и инвалидов. Да, всем плевать, что вы устали и хотите домой. В общем, с островами всё хорошо, езжайте на острова. Самостоятельно почитайте информацию о них в Гугле, вызывайте такси от отеля до парома, плывите, на острове обедайте в любом ресторане. Итого: это самая грустная трата 35€ в моей жизни.