Описание круизаСовершите круиз по темно-синим водам Мраморного моря на лодке. Посетите два близлежащих Принцевых острова, Бююкада и Кыналиада. Наслаждайтесь трансфером из отеля и вкусным обедом на борту. Заберем вас из отеля в Стамбуле, в порту пересядем на лодку и отправимся в Кыналиаду. Прогуляемся по острову и послушаем рассказ гида. Нас ждет обед и дорога в следующий пункт назначения — Бююкаду, самый большой из девяти островов. Исследуйте его в своем собственном темпе. Отдохните на тихих пляжах и искупайтесь. В качестве альтернативы можно взять напрокат электрический велосипед или скутер, так как автомобили на острове запрещены. Катайтесь с комфортом среди великолепных особняков с их характерными балконами. Наконец, вернитесь к лодке и отправляйтесь обратно в Стамбул. Важная информация: Примите во внимание • Этот тур больше похож на природную экскурсию, чем на культурную, и больше зависит от свободного исследования, чем от объяснений.
- Экскурсия проводится на частной лодке с максимальной вместимостью 150 человек.
- Время встречи будет отправлено вам после бронирования и будет за 1-2 часа до указанного времени начала тура.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Кыналиада
- Остров Бююкада
Что включено
- Встреча в отеле и высадка (если выбран вариант)
- Поездка на лодке
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительный электромобиль (оплачивается на месте)
- Напитки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 окт 2025
И
Игорь
5 сен 2025
Желательно более качественно осуществлять доставку клиентов из отеля. Мне пришлось звонить в поддержку из-за опоздания миниавтобуса.
В
Владимир
29 июл 2025
Начало путешествия было назначено на 9:30. Автобус приехал к отелю к восьми часам. Мы быстро подъехали к кораблю и больше часа ждали прибытия остальных туристов. Сказывается, а зачем так рано
Н
Наталия
25 мая 2025
Неоднозначный тур. Из того что понравилось, отмечу только трансфер из отеля и обед. Вся остальная организация и сам тур не впечатлил вовсе. Что делать на островах и зачем вообще эта
Р
Рослякова
25 мая 2025
Неоднозначный тур. Из того что понравилось, отмечу только трансфер из отеля и обед. Вся остальная организация и сам тур не впечатлил вовсе. Что делать на островах и зачем вообще эта
Н
НАДЕЖДА
2 мая 2025
В первый связала с данным агентством, и в последний. Заранее была куплена 100% оплата) экскурсия Принцевы острова. Хотели посетить 1 мая тк в Стамбуле все перекрыто, транспорт не работает не
V
Varvara
24 апр 2025
Начнём с трансфера — на двоих он обошёлся в 12€. К заявленному времени 09:30 нас приехали забирать из отеля в 07:50 (изначально обещали 0740, но окей, поправка на пробки, будний
О
Олег
27 мар 2025
Это был потрясающий опыт, гид рассказал все подробности об островах. Нам очень понравилась эта поездка.
Г
Глеб
19 мар 2025
Хорошая однодневная поездка за такую цену. Все очень просто, ничего экстравагантного. Еда была нормальной и в целом все хорошо организованно. Это дешевый способ добраться до островов и исследовать их самостоятельно.
G
Guldana
15 мар 2025
Отлично!
А
Антон
12 мар 2025
Мой однодневный круиз на Принцевы острова — Кыналыада, Бургазада и Бююкада — был восхитительным побегом от суеты Стамбула. Спокойная атмосфера Кыналыада и очаровательные деревянные дома задают расслабляющий тон, в то
П
Полина
12 мар 2025
На втором острове не было пляжа, хотя, как мне сказали, он есть….. Первый остров был намного лучше, чтобы остаться подольше. Организация была хорошей, а еда на борту была восхитительной. Спасибо, ребята!
Б
Богдан
5 мар 2025
Очень хороший круиз, очень хорошая еда, прекрасная атмосфера.
А
Алена
1 мар 2025
Все понравилось - прогулка на лодке, обед, посещение островов.
A
Ahmed
28 фев 2025
Удивительная поездка. Это мой второй раз.
