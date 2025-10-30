Мои заказы

Круиз по Принцевым островам с музыкой, обедом и трансфером

Совершите круиз по темно-синим водам Мраморного моря на лодке. Посетите два близлежащих Принцевых острова, Бююкада и Кыналиада. Наслаждайтесь трансфером из отеля и вкусным обедом на борту.
4.1
21 отзыв
Описание круиза

Совершите круиз по темно-синим водам Мраморного моря на лодке. Посетите два близлежащих Принцевых острова, Бююкада и Кыналиада. Наслаждайтесь трансфером из отеля и вкусным обедом на борту. Заберем вас из отеля в Стамбуле, в порту пересядем на лодку и отправимся в Кыналиаду. Прогуляемся по острову и послушаем рассказ гида. Нас ждет обед и дорога в следующий пункт назначения — Бююкаду, самый большой из девяти островов. Исследуйте его в своем собственном темпе. Отдохните на тихих пляжах и искупайтесь. В качестве альтернативы можно взять напрокат электрический велосипед или скутер, так как автомобили на острове запрещены. Катайтесь с комфортом среди великолепных особняков с их характерными балконами. Наконец, вернитесь к лодке и отправляйтесь обратно в Стамбул. Важная информация: Примите во внимание • Этот тур больше похож на природную экскурсию, чем на культурную, и больше зависит от свободного исследования, чем от объяснений.
  • Экскурсия проводится на частной лодке с максимальной вместимостью 150 человек.
  • Время встречи будет отправлено вам после бронирования и будет за 1-2 часа до указанного времени начала тура.

каждый день в 08:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Кыналиада
  • Остров Бююкада
Что включено
  • Встреча в отеле и высадка (если выбран вариант)
  • Поездка на лодке
  • Обед
Что не входит в цену
  • Дополнительный электромобиль (оплачивается на месте)
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • Примите во внимание
  • Этот тур больше похож на природную экскурсию, чем на культурную, и больше зависит от свободного исследования, чем от объяснений
  • Экскурсия проводится на частной лодке с максимальной вместимостью 150 человек
  • Время встречи будет отправлено вам после бронирования и будет за 1-2 часа до указанного времени начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
3
1
2
2
1
2
Ю
Юлия
30 окт 2025
И
Игорь
5 сен 2025
Желательно более качественно осуществлять доставку клиентов из отеля. Мне пришлось звонить в поддержку из-за опоздания миниавтобуса.
В
Владимир
29 июл 2025
Начало путешествия было назначено на 9:30. Автобус приехал к отелю к восьми часам. Мы быстро подъехали к кораблю и больше часа ждали прибытия остальных туристов. Сказывается, а зачем так рано
читать дальше

за нами приезжали? В самой поездке туристы были предоставлены сами себе. Мы не услышали никакой информации об островах. Русскоязычный гид на корабле отсутствовал - был какой- то человек, говоривший по-английски в микрофон, но его из-за качества звука невозможно было расслышать, да и говорил он только о времени стоянки в порту. А ведь можно было организовать экскурсию на островах, рассказать об их особенностях и прочее… Но нет, этого не было и люди бродили по берегу, не зная куда идти.
Обед был хороший, но обещанной музыки на корабле не было.
Я считаю, что то цена на билеты в нашей экскурсии завышена: если вы предлагаете тур и даете обещания, то выполняйте их!
Если меня друзья спросят о поездке на Принцевы острова, я посоветую им приехать на пристань, купить билеты на обычный рейсовый корабль. Это будет гораздо дешевле той экскурсии за которую мы заплатили. А пообедать можно и в ресторанчике на острове…

Н
Наталия
25 мая 2025
Неоднозначный тур. Из того что понравилось, отмечу только трансфер из отеля и обед. Вся остальная организация и сам тур не впечатлил вовсе. Что делать на островах и зачем вообще эта
читать дальше

покздка- непонятно, сидеть на пластиковых стульях 1,5 ч очень неприятно, а других мест для размещения там нет. Вместо музыки по дороге мы слушали крики в микрофон на неизвестном языке от параллельного гида, тогда как наша сопровождающая просто тихонько обошла всех русскоговорящих и пояснила по маршруту. Кстати, совершенно непонятно что можно сделать на первом острове за час, на втором за два, тем более что сопровождать вас никто не собирается, а как добраться до достопримечательностей/ предложат по карте
Окончательно впечатление испортила концовка путешествия. Всех с парома привели в помещение в котором устроили показ мод верхней одежды с целью продажи. И вишенкой на торте был отказ трансфера до отеля, высадили в 500 м от него при неблагоприятной погоде.
Естественно, никому советовать данный тур не буду, есть с чем сравнить, жалко потраченных денег.

Н
НАДЕЖДА
2 мая 2025
В первый связала с данным агентством, и в последний. Заранее была куплена 100% оплата) экскурсия Принцевы острова. Хотели посетить 1 мая тк в Стамбуле все перекрыто, транспорт не работает не
читать дальше

один. На кануну поспутило смс в какой время нас заберёт трансфер. В указанное время ожидаем, нет и нет. Через 30-40 мин, а может и час, после указанного времени выходи на связь от кого поступила смс о трансфере, что водитель не приедет, тк ему не доехать. деньги вам вернут за экскурсию. Очень печально что агенство так по свински поступает, нет организованности вообще. Вы заранее знаете что 1 мая в Стамбуле коллапс, для чего вы за доп. услугу предлагаете трансфер. Нет информации как вообще доехать до причала, что за причал, возможно мы самостоятельно дошли. Просто идиотизм полный. Жду возврат денег. Осадок остался, вас рекомендовать ни кому не буду.

V
Varvara
24 апр 2025
Начнём с трансфера — на двоих он обошёлся в 12€. К заявленному времени 09:30 нас приехали забирать из отеля в 07:50 (изначально обещали 0740, но окей, поправка на пробки, будний
читать дальше

день). Из-за столько раннего выезда мы не позавтракали в отеле. Нас почти полтора часа возили по городу и пробкам, чтобы заехать за другими гостями ещё в два отеля, привезли к месту сбора пораньше, чтобы мы ещё почти сорок минут сидели на холодном корабле, где из еды для восполнения пропущенного завтрака были — растворимый кофе в пакетиках (за 150 лир!), конфетки, мармеладки и чипсы. Далее самое интересное — гид. Изъяснялась только на ломаном английском, и никто из сопровождения не знал русский вообще, хотя язык экскурсии был указан русским. Было очень «увлекательно». Особенно за деньги. Обед на судне был — овощи, рис, пюре, пересушенное жареное филе курицы и котлета, всё это на одной тарелке. Изыскано. Обратный путь, после уже девяти часов приключений, тоже не впечатлил — между высадкой с теплохода и трансфером в отель нас ожидал заезд в магазин с продукцией местной фабрики верхней одежды, где состоялось посещение показа мод, распитие чая. Нет, отказаться нельзя. Нет, не пощадили даже детей, стариков и инвалидов. Да, всем плевать, что вы устали и хотите домой. В общем, с островами всё хорошо, езжайте на острова. Самостоятельно почитайте информацию о них в Гугле, вызывайте такси от отеля до парома, плывите, на острове обедайте в любом ресторане. Итого: это самая грустная трата 35€ в моей жизни.

О
Олег
27 мар 2025
Это был потрясающий опыт, гид рассказал все подробности об островах. Нам очень понравилась эта поездка.
Г
Глеб
19 мар 2025
Хорошая однодневная поездка за такую цену. Все очень просто, ничего экстравагантного. Еда была нормальной и в целом все хорошо организованно. Это дешевый способ добраться до островов и исследовать их самостоятельно.
читать дальше

Я отправился пораньше, надеясь позавтракать перед посадкой на лодку, но в районе места посадки нет открытых ресторанов. Немного облажался и пришлось взять с собой пакет попкорна и бутылку воды на завтрак. Так что обязательно поешьте, прежде чем приедете на место встречи. В остальном хорошее соотношение цены и качества.

G
Guldana
15 мар 2025
Отлично!
А
Антон
12 мар 2025
Мой однодневный круиз на Принцевы острова — Кыналыада, Бургазада и Бююкада — был восхитительным побегом от суеты Стамбула. Спокойная атмосфера Кыналыада и очаровательные деревянные дома задают расслабляющий тон, в то
читать дальше

время как Бургазада предлагает пышную зелень и безмятежный визит в монастырь. Сама поездка на лодке была живописной и освежающей, с дружелюбным экипажем и проницательными комментариями об островах. От спокойных прогулок до наслаждения деликатесами, такими как восхитительные грили на лодке и мороженое, поездка сочетала в себе историю, природу и культуру поистине незабываемым образом.

П
Полина
12 мар 2025
На втором острове не было пляжа, хотя, как мне сказали, он есть….. Первый остров был намного лучше, чтобы остаться подольше. Организация была хорошей, а еда на борту была восхитительной. Спасибо, ребята!
Б
Богдан
5 мар 2025
Очень хороший круиз, очень хорошая еда, прекрасная атмосфера.
А
Алена
1 мар 2025
Все понравилось - прогулка на лодке, обед, посещение островов.
A
Ahmed
28 фев 2025
Удивительная поездка. Это мой второй раз.

Входит в следующие категории Стамбула

