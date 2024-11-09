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сталкивались с непредвиденными обстоятельствами во время поездок, и вот как раз с нами это произошло. Не вдаваясь в детали, единственный номер телефона, который у меня был, это был номер Нины. Спасибо ей за отзывчивость, человеческие качества и готовность помочь! 🌸 🌹 🌷 ❤️ Ольга и Рони