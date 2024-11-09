скидка
30%
3.5 часа
Круиз
Лучший выборВечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
54€38 за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Полюбоваться сверкающим городом, узнать его историю и послушать уличных музыкантов
Начало: На площади Султанахмет
«Послушаете колоритных уличных музыкантов и попробуете не менее колоритную уличную еду — балык-экмек, фаршированные мидии и кокореч»
Завтра в 19:00
27 ноя в 19:00
€90 за человека
5 часов
Круиз
Встретить Новый год на Босфоре
Праздничный круиз на фоне Стамбула, ужин, национальные танцы и шоу фейерверков
Начало: У вашего отеля (в историческом центре города)
«А в зале на яхте будет тепло и весело: в программе народные турецкие и цыганские танцы, конкурсы и дискотека»
31 дек в 19:00
€295 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 ноября 2024Хотели поблагодарить организатора Нину и гида Эрена за прекрасную экскурсию по вечернему Стамбулу. Но не только за это. Все наверное
- ЕЕкатерина9 ноября 2024Отличное мероприятие, самые приятные и положительные впечатления от проведения ужина. Комфортный корабль, вкусный ужин и разнообразная развлекательная программа. Большое спасибо организаторам за великолепную возможность насладится волшебными видами вечернего Стамбула.
- GGulmira8 ноября 2024Здравствуйте! Оооо очень понравилось и моей маме и мне, было очень интересно, круто, весело!!! Всем рекомендую и советую! Провели с мамой чудесный вечер!
- ААнастасия8 ноября 2024было прикольно, даже мини шоу для именинников было,просто шикарно
- ЮЮлия28 сентября 2024Мы очень рады, что прилетев и заселившись в отель мы выбрали эту вечернюю прогулку. Мы познакомились с городом, соорентировались по оснывным достопримечательностям. Гид много рассказал, показал и открыл для нас вкусы города,а также местечки в которые хочется вернуться. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музыкальные»
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