Музыкальные – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Стамбуле, цены от €38, скидки до 30%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
Музыкальные теплоходы
скидка
30%
419 отзывов
3.5 часа
Круиз
Лучший выбор
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Пешая
2 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Полюбоваться сверкающим городом, узнать его историю и послушать уличных музыкантов
Начало: На площади Султанахмет
«Послушаете колоритных уличных музыкантов и попробуете не менее колоритную уличную еду — балык-экмек, фаршированные мидии и кокореч»
Завтра в 19:00
27 ноя в 19:00
90 за человека
Встретить Новый год на Босфоре
Музыкальные теплоходы
5 отзывов
5 часов
Круиз
Встретить Новый год на Босфоре
Праздничный круиз на фоне Стамбула, ужин, национальные танцы и шоу фейерверков
Начало: У вашего отеля (в историческом центре города)
«А в зале на яхте будет тепло и весело: в программе народные турецкие и цыганские танцы, конкурсы и дискотека»
31 дек в 19:00
295 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 ноября 2024
    Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
    Хотели поблагодарить организатора Нину и гида Эрена за прекрасную экскурсию по вечернему Стамбулу. Но не только за это. Все наверное
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    сталкивались с непредвиденными обстоятельствами во время поездок, и вот как раз с нами это произошло. Не вдаваясь в детали, единственный номер телефона, который у меня был, это был номер Нины. Спасибо ей за отзывчивость, человеческие качества и готовность помочь! 🌸 🌹 🌷 ❤️ Ольга и Рони

  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Отличное мероприятие, самые приятные и положительные впечатления от проведения ужина. Комфортный корабль, вкусный ужин и разнообразная развлекательная программа. Большое спасибо организаторам за великолепную возможность насладится волшебными видами вечернего Стамбула.
    Отличное мероприятие, самые приятные и положительные впечатления от проведения ужина. Комфортный корабль, вкусный ужин и разнообразнаяОтличное мероприятие, самые приятные и положительные впечатления от проведения ужина. Комфортный корабль, вкусный ужин и разнообразная
  • G
    Gulmira
    8 ноября 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Здравствуйте! Оооо очень понравилось и моей маме и мне, было очень интересно, круто, весело!!! Всем рекомендую и советую! Провели с мамой чудесный вечер!
    Здравствуйте!
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    было прикольно, даже мини шоу для именинников было,просто шикарно
  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2024
    Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
    Мы очень рады, что прилетев и заселившись в отель мы выбрали эту вечернюю прогулку. Мы познакомились с городом, соорентировались по оснывным достопримечательностям. Гид много рассказал, показал и открыл для нас вкусы города,а также местечки в которые хочется вернуться. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музыкальные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
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  3. Встретить Новый год на Босфоре
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в ноябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 295 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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