И Ирина Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.

Т Татьяна Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне

D Diana Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Все отлично!

A Aleksei «Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином Отличная прогулка по Босфору, ужин был шикарный, как и выступления артистов, так же персонал был на высоте, отдельное спасибо Гиду за хорошую беседу 👍