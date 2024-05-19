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По популярности
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Ночные виды города и не только Приглашаем Вас насладится ночными видами города и пролива на «Черной Жемчужине Босфора» в сопровождении живой музыки и профессиональной команды шоу анимации»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«Яхтенный тур немыслим без музыки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €200 за человека
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«На это время яхта остается в вашем распоряжении: угощайтесь подготовленными специально для вас фруктами и welcome-напитками, наслаждайтесь собственной музыкой, загорайте и наполняйтесь счастливыми эмоциями»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 мая 2024Нам в е очень понравилось, вкусная еда, замечательные виды на вечерний город, интересная программа-шоу, зажигательная музыка, теплая атмосфера. Нас было 5 женщин и всем все понравилось.
- ТТатьяна16 мая 2024Спасибо большое за такой чудесный вечер, все было на высшем уровне
- DDiana8 мая 2024Все отлично!
- AAleksei20 сентября 2023Отличная прогулка по Босфору, ужин был шикарный, как и выступления артистов, так же персонал был на высоте, отдельное спасибо Гиду за хорошую беседу 👍
- ГГаражина4 января 2022Круиз по Босфору в новогоднюю ночьВсе прекрасно! Спасибо! Хотелось бы, чтобы в будущем новогодняя программа была более интересная, например с фокусами и хорошими песнями.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музыкальные теплоходы»
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