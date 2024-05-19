Музыкальные теплоходы – экскурсии в Стамбуле

Найдено 5 экскурсий в категории «Музыкальные теплоходы» в Стамбуле, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«В заключение вечера всех желающих пригласят потанцевать под популярную музыку»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Ночные виды города и не только Приглашаем Вас насладится ночными видами города и пролива на «Черной Жемчужине Босфора» в сопровождении живой музыки и профессиональной команды шоу анимации»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 60 за человека
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
1 отзыв
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«Яхтенный тур немыслим без музыки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 200 за человека
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«На это время яхта остается в вашем распоряжении: угощайтесь подготовленными специально для вас фруктами и welcome-напитками, наслаждайтесь собственной музыкой, загорайте и наполняйтесь счастливыми эмоциями»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
  2. «Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
  3. Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
  4. Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
  5. Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 38 до 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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