Панорама Босфора

Групповая экскурсия из Стамбула: Поездка по Босфору с лицензированным гидом

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем в тур на корабле по Босфору с услугами профессионального гида и трансфером из вашего отеля.

Вы увидите достопримечательности: Девичья Башня, крепость Румели Хисар, смотровую площадку в Азии, мост через Босфор.
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Панорама Босфора
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Девичья башня вид с моря
  • Крепость Румели Хисар
  • Смотровая площадка в Азии
  • Мост через Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы рады пригласить вас в захватывающий тур на корабле по Босфору. Вас ждут незабываемые впечатления и потрясающие виды. Профессиональный гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура, расскажет исторические и культурные факты о легендарном Босфоре.
Мы также предлагаем удобный трансфер из вашего отеля, чтобы сделать ваше путешествие еще более комфортным и беззаботным. Вы сможете насладиться панорамными видами, включая известные достопримечательности, мосты и великолепные дворцы, которые расположены вдоль Босфора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Лицензированный гид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшне вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Спасибо за покупку
  • В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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