Групповая экскурсия из Стамбула: Поездка по Босфору с лицензированным гидом
Приглашаем в тур на корабле по Босфору с услугами профессионального гида и трансфером из вашего отеля.
Вы увидите достопримечательности: Девичья Башня, крепость Румели Хисар, смотровую площадку в Азии, мост через Босфор.
Вы увидите достопримечательности: Девичья Башня, крепость Румели Хисар, смотровую площадку в Азии, мост через Босфор.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Девичья башня вид с моря
- Крепость Румели Хисар
- Смотровая площадка в Азии
- Мост через Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы рады пригласить вас в захватывающий тур на корабле по Босфору. Вас ждут незабываемые впечатления и потрясающие виды. Профессиональный гид будет сопровождать вас на протяжении всего тура, расскажет исторические и культурные факты о легендарном Босфоре.
Мы также предлагаем удобный трансфер из вашего отеля, чтобы сделать ваше путешествие еще более комфортным и беззаботным. Вы сможете насладиться панорамными видами, включая известные достопримечательности, мосты и великолепные дворцы, которые расположены вдоль Босфора.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Лицензированный гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшне вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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