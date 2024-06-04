1 чел.
По популярности
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Трансфер от отеля и обратно из центральных районов Стамбула включен в стоимость круиза»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«После круиза мы отвезём вас в ваш отель»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 48€38 за человека
скидка
10%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 79€71 за человека
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Вы можете присоединиться к круизу с компанией друзей, и тогда этот вечер будет вашим общим воспоминанием на долгие годы»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Круиз
5 часов
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору
Начало: Ваш отель
«Круиз по Босфору Посещение великолепного турецкого города Стамбула нельзя назвать полноценным без изучения красот местного пролива Босфор»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в круиз по Босфору на корабле с тематическим оформлением, где вас ждёт ужин с безлимитными напитками, фольклорная музыкальная программа и фотозона с восковыми фигурами, а также трансфер от отеля до причала и обратно»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €60 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €200 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Наша экскурсия дает вам удивительную возможность поужинать во время круиза по Босфору»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€50 за человека
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Во время круиза по ночному Босфору вы не только получите эстетическое удовольствие от живописных видов вечернего Стамбула, но и оцените блюда знаменитой на весь мир турецкой кухни и даже сможете поучаствовать в увлекательной шоу-программе»
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от €50 за человека
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
«Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином»
Расписание: Ежедневно в 19:30
€63 за человека
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за человека
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«Организационные детали Круиз совершается при наборе группы от 10 человек»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€90 за человека
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
«Билеты на круиз по Босфору на корабле — 200 лир/чел»
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
- ППатимат30 мая 2024Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
- ССеда15 мая 2024Все было хорошо. Забрали из отеля, в него же вернули. Очень вкусная еда была, даже не ожидала. У меня был День Рождения, принесли тортик со свечкой. Мило и приятно!
- AA13 мая 2024Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта.
- ЕЕвгений10 мая 2024Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
- OOlga9 мая 2024Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
- ТТатьяна7 мая 2024Забронировали заранее, до поездки в Стамбул. Все прошло замечательно. В назначенное время за нами приехал трансфер. Все четко. Очень вкусная еда, красивый корабль, высокое качество обслуживания. Все очень гостеприимно. Спасибо большое.
- DDzhalil4 мая 2024Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Круизы»
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