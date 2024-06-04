Круизы и туры по воде в Стамбуле

Найдено 17 экскурсий в категории «Круизы» в Стамбуле, цены от €34, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Трансфер от отеля и обратно из центральных районов Стамбула включен в стоимость круиза»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
5438 за человека
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«После круиза мы отвезём вас в ваш отель»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Во время круиза нам встретится целая россыпь достопримечательностей»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
скидка
21%
Круиз
3 часа
369 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках трехчасового круиза по Босфору в Стамбуле»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 4838 за человека
Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
скидка
10%
Круиз
3 часа
5 отзывов
Вечерний круиз с ужином класса «LUXURE» на Босфоре в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь изысканным ужином и шоу-программой
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида»
Расписание: Ежедневно в 19:30.
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 7971 за человека
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
«Вы можете присоединиться к круизу с компанией друзей, и тогда этот вечер будет вашим общим воспоминанием на долгие годы»
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору
🚶 Пешая
Круиз
5 часов
1 отзыв
Дворец Долмабахче и круиз по Босфору
Начало: Ваш отель
«Круиз по Босфору Посещение великолепного турецкого города Стамбула нельзя назвать полноценным без изучения красот местного пролива Босфор»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
4 отзыва
«Чёрная жемчужина Босфора»: вечерний круиз с шоу программой и ужином
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас в круиз по Босфору на корабле с тематическим оформлением, где вас ждёт ужин с безлимитными напитками, фольклорная музыкальная программа и фотозона с восковыми фигурами, а также трансфер от отеля до причала и обратно»
Расписание: Каждый день кроме понедельника
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 60 за человека
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
1 отзыв
Круиз по Босфору с роскошной яхтой и особыми угощениями
Начало: Bebek
«В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 200 за человека
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
2 отзыва
Круиз по ночному Босфору (безалк. напитки включены)
Круиз по Босфору с ужином на комфортабельной яхте Pereme
«Наша экскурсия дает вам удивительную возможность поужинать во время круиза по Босфору»
Расписание: Ежедневно в 19:30
50 за человека
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
4 часа
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Начало: Стамбул
«Во время круиза по ночному Босфору вы не только получите эстетическое удовольствие от живописных видов вечернего Стамбула, но и оцените блюда знаменитой на весь мир турецкой кухни и даже сможете поучаствовать в увлекательной шоу-программе»
Расписание: Ежедневно 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 50 за человека
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
Билет на борт
4 часа
Круиз по ночному Босфору (алк. напитки включены)
«Мы предлагаем вам уникальную возможность насладиться красотами ночного Босфора во время нашего круиза с шоу-программой и ужином»
Расписание: Ежедневно в 19:30
63 за человека
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Групповой круиз к Принцевым островам с купанием на яхте
Начало: Точный адрес обговаривается при бронировании
«Приключение на яхте Каждую неделю наша яхта стартует с причала Каракёй, набирая на борт лишь закрытую группу из 10 человек, которую формируем мы для создания максимально безопасной и спокойной атмосферы во время морской прогулки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за человека
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
«Организационные детали Круиз совершается при наборе группы от 10 человек»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
90 за человека
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Круиз
4 часа
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
В непринуждённой атмосфере исследовать город пешком и на кораблике (групповая экскурсия)
Начало: На площади Султанахмет
«Билеты на круиз по Босфору на корабле — 200 лир/чел»
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    4 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Очень понравилось!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
  • П
    Патимат
    30 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Все очень понравилось! Хорошая организация тура. Трансфер приехал вовремя, посадили, накормили, обслуживание хорошее. Еда вкусная. Отличная шоу программа и диджей!
    читать дальше

    Отдохнули от души. Своих денег тур стоит. Я частый путешественник, есть с чем сравнить. Если не хотите тратиться дополнительно, откажитесь от услуг фотографа.

  • С
    Седа
    15 мая 2024
    Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
    Все было хорошо. Забрали из отеля, в него же вернули. Очень вкусная еда была, даже не ожидала. У меня был День Рождения, принесли тортик со свечкой. Мило и приятно!
  • A
    A
    13 мая 2024
    По Босфору на частной яхте
    Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта.
    Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта
  • Е
    Евгений
    10 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Это просто ужин и концерт на корабле! Все хорошо, но почему-то кончился чай к десерту))
  • O
    Olga
    9 мая 2024
    По вечернему Босфору на круизном лайнере
    Еда вкусная, брали за доп. плату алкоголь. Представление понравилось. Людей много,но комфортно. Музыка отличная (отдельный респект гиду- для каждой страны
    читать дальше

    заказывал их хиты, для нас из Беларуси- Руки вверх крошка моя)))). Можно потанцевать при желании. Не понравилась организация трансфера: всех гостей забирают из гостиниц (при возможности подьехать), нам пришлось сидеть на ресепшене 1 час, со слов гида кто-то первый опаздал и сдвинулась время, а забрали нас самыми последними. На обратном пути могли нас высадить первыми, но опять развезли всех, нас последними, и когда уже автобус не мог из-за ремонта дороги подьехать ближе- мы просто вышли и пошли пешком, не критично, просто шел дождь. Мы были втроем (три подруги), и у одной подружки было ДР. Ей с музыкой преподнесли коктейль с бенгальским огнем, это было приятно. Но тортик именно ей и не достался(по меню должны были дать всем десерт). Мелочь-но обидно. Вообщем положительные впечатления. Звезду сняли за тортик(((шутка, за трансфер и ожидание

  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Вечерний круиз класса «LUXURE» на корабле c ужином
    Забронировали заранее, до поездки в Стамбул. Все прошло замечательно. В назначенное время за нами приехал трансфер. Все четко. Очень вкусная еда, красивый корабль, высокое качество обслуживания. Все очень гостеприимно. Спасибо большое.
  • D
    Dzhalil
    4 мая 2024
    Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
    Необходимо уточнить время отправления. На сайте два времени а реально только одно отправление за вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
  2. Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
  3. По вечернему Босфору на круизном лайнере
  4. По Босфору на частной яхте
  5. Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Круизы" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 34 до 1 550 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1567 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Стамбула с гидом в 2024 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия
ХорошоТам