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заказывал их хиты, для нас из Беларуси- Руки вверх крошка моя)))). Можно потанцевать при желании. Не понравилась организация трансфера: всех гостей забирают из гостиниц (при возможности подьехать), нам пришлось сидеть на ресепшене 1 час, со слов гида кто-то первый опаздал и сдвинулась время, а забрали нас самыми последними. На обратном пути могли нас высадить первыми, но опять развезли всех, нас последними, и когда уже автобус не мог из-за ремонта дороги подьехать ближе- мы просто вышли и пошли пешком, не критично, просто шел дождь. Мы были втроем (три подруги), и у одной подружки было ДР. Ей с музыкой преподнесли коктейль с бенгальским огнем, это было приятно. Но тортик именно ей и не достался(по меню должны были дать всем десерт). Мелочь-но обидно. Вообщем положительные впечатления. Звезду сняли за тортик(((шутка, за трансфер и ожидание