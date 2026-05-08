Турецкому переплётному искусству много столетий — в Османской империи книги создавались вручную.
На нашем мастер-классе вы станете не зрителем, а соавтором: вместе мы подберём изображения, оформим страницы, декорируем обложку и шаг за шагом соберём книгу, которую вы бережно унесёте с собой — словно сокровище из глубин веков.
Описание мастер-класса
Вы познакомитесь с традициями турецкого книжного ремесла и узнаете, как в Османской империи создавали книги вручную.
Мы поговорим о старинных техниках переплёта и декоративного оформления, в том числе об эбру — искусстве мраморирования, которым в Турции занимаются со времён появления бумаги.
Под руководством мастеров вы:
- освоите базовые приёмы традиционного переплёта
- познакомитесь с техникой коптского шитья
- научитесь работать с декоративными обложками
- создадите собственную книгу вручную
Для работы предоставим вам все необходимые материалы:
- бумагу ручной работы
- нитки и инструменты для переплёта
- материалы для эбру и декорирования
- образцы готовых работ
Мастер-класс проходит в творческой студии в историческом районе Султанахмет. Атмосфера Старого города и самой мастерской помогает полностью погрузиться в процесс.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- С вами будет мастер из нашей команды
ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурдоган — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 121 туриста
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!
€85 за человека