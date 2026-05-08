Турецкому переплётному искусству много столетий — в Османской империи книги создавались вручную. На нашем мастер-классе вы станете не зрителем, а соавтором: вместе мы подберём изображения, оформим страницы, декорируем обложку и шаг за шагом соберём книгу, которую вы бережно унесёте с собой — словно сокровище из глубин веков.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Вы познакомитесь с традициями турецкого книжного ремесла и узнаете, как в Османской империи создавали книги вручную.

Мы поговорим о старинных техниках переплёта и декоративного оформления, в том числе об эбру — искусстве мраморирования, которым в Турции занимаются со времён появления бумаги.

Под руководством мастеров вы:

освоите базовые приёмы традиционного переплёта

познакомитесь с техникой коптского шитья

научитесь работать с декоративными обложками

создадите собственную книгу вручную

Для работы предоставим вам все необходимые материалы:

бумагу ручной работы

нитки и инструменты для переплёта

материалы для эбру и декорирования

образцы готовых работ

Мастер-класс проходит в творческой студии в историческом районе Султанахмет. Атмосфера Старого города и самой мастерской помогает полностью погрузиться в процесс.

Организационные детали