Искусство османской росписи по керамике - это сочетание восточных традиций и уникальных орнаментов. На мастер-классе в Стамбуле вы узнаете об истории и стилях османской керамики, увидите работы современных мастеров и освоите традиционные приёмы росписи. Занятия проходят в историческом центре города, в пешей доступности от главных достопримечательностей. Все материалы предоставляются, а готовое изделие останется с вами. Насладитесь процессом и создайте собственный сувенир

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Османская роспись по керамике зародилась в 15 веке при султанском дворе и разделила известность с фарфором Китая. Она выражает неувядающую красоту природы и отражает саму философию Востока. На мастер-классе вы узнаете об истории османской керамики и различных стилях. Увидите образцы и работы современных турецких мастеров и на практике изучите традиционные приёмы росписи.

Занятия проходят в историческом центре Стамбула с видом на Святую Софию и в пешей доступности от основных достопримечательностей. С вами будут работать профессиональные мастера. Возможны занятия как для начинающих, так и для продолжающих обучение. Важный момент — наши гиды владеют не только русским, но и английским и французским языками.

Организационные детали