Попробовать себя в роли мастера-керамиста и создать неповторимый сувенир собственного дизайна
Представьте искусство, объединяющее всё лучшее, что есть у восточных народов — хеттов, византийцев, османов. Добавьте необычные орнаменты и колоритные оттенки.
Перед вами турецкая роспись чини! На мастер-классе мы приоткроем смысл османской керамики и её главных черт: тюльпанов, арабесок, геометрических фигур.
Вы ощутите прикосновение иных культур, познакомитесь с ремесленными традициями и создадите собственный сувенир.
Перед вами турецкая роспись чини! На мастер-классе мы приоткроем смысл османской керамики и её главных черт: тюльпанов, арабесок, геометрических фигур.
Вы ощутите прикосновение иных культур, познакомитесь с ремесленными традициями и создадите собственный сувенир.
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Османская роспись по керамике зародилась в 15 веке при султанском дворе и разделила известность с фарфором Китая. Она выражает неувядающую красоту природы и отражает саму философию Востока. На мастер-классе вы узнаете об истории османской керамики и различных стилях. Увидите образцы и работы современных турецких мастеров и на практике изучите традиционные приёмы росписи.
Занятия проходят в историческом центре Стамбула с видом на Святую Софию и в пешей доступности от основных достопримечательностей. С вами будут работать профессиональные мастера. Возможны занятия как для начинающих, так и для продолжающих обучение. Важный момент — наши гиды владеют не только русским, но и английским и французским языками.
Организационные детали
- Все необходимые материалы и инструменты для росписи по плитке предоставляются на месте и входят в стоимость.
- В конце занятия вы получите на руки готовое изделие. Если у вас есть дополнительное время (несколько дней), мы можем отдать расписанную вами плитку в обжиг и после передать её вам в нашей галерее.
- Во время проведения мастер-класса мы бесплатно предложим вам воду и традиционный турецкий чай
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в раойне Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nurdogan — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 48 туристов
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!
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