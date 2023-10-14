Представьте искусство, объединяющее всё лучшее, что есть у восточных народов — хеттов, византийцев, османов. Добавьте необычные орнаменты и колоритные оттенки. Перед вами турецкая роспись чини! На мастер-классе мы приоткроем смысл османской керамики и её главных черт: тюльпанов, арабесок, геометрических фигур. Вы ощутите прикосновение иных культур, познакомитесь с ремесленными традициями и создадите собственный сувенир.

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Описание

Что вас ожидает

Османская роспись по керамике зародилась в 15 веке при султанском дворе и разделила известность с фарфором Китая. Она выражает неувядающую красоту природы и отражает саму философию Востока. На мастер-классе вы узнаете об истории османской керамики и различных стилях. Увидите образцы и работы современных турецких мастеров и на практике изучите традиционные приёмы росписи.

Занятия проходят в историческом центре Стамбула с видом на Святую Софию и в пешей доступности от основных достопримечательностей. С вами будут работать профессиональные мастера. Возможны занятия как для начинающих, так и для продолжающих обучение. Важный момент — наши гиды владеют не только русским, но и английским и французским языками.

Организационные детали