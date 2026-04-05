Искусство османской росписи по керамике - это сочетание восточных традиций и уникальных орнаментов.
На мастер-классе в Стамбуле вы узнаете об истории и стилях османской керамики, увидите работы современных мастеров и освоите традиционные приёмы росписи.
Занятия проходят в историческом центре города, в пешей доступности от главных достопримечательностей. Все материалы предоставляются, а готовое изделие останется с вами. Насладитесь процессом и создайте собственный сувенир
На мастер-классе в Стамбуле вы узнаете об истории и стилях османской керамики, увидите работы современных мастеров и освоите традиционные приёмы росписи.
Занятия проходят в историческом центре города, в пешей доступности от главных достопримечательностей. Все материалы предоставляются, а готовое изделие останется с вами. Насладитесь процессом и создайте собственный сувенир
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальный опыт создания сувенира
- 🏛 Исторический центр Стамбула
- 👨🎨 Профессиональные мастера
- 🌍 Многоязычные гиды
- ☕ Традиционный турецкий чай
Что можно увидеть
- Святая София
Описание мастер-класса
Османская роспись по керамике зародилась в 15 веке при султанском дворе и разделила известность с фарфором Китая. Она выражает неувядающую красоту природы и отражает саму философию Востока. На мастер-классе вы узнаете об истории османской керамики и различных стилях. Увидите образцы и работы современных турецких мастеров и на практике изучите традиционные приёмы росписи.
Занятия проходят в историческом центре Стамбула с видом на Святую Софию и в пешей доступности от основных достопримечательностей. С вами будут работать профессиональные мастера. Возможны занятия как для начинающих, так и для продолжающих обучение. Важный момент — наши гиды владеют не только русским, но и английским и французским языками.
Организационные детали
- Все необходимые материалы и инструменты для росписи по плитке предоставляются на месте и входят в стоимость.
- В конце занятия вы получите на руки готовое изделие. Если у вас есть дополнительное время (несколько дней), мы можем отдать расписанную вами плитку в обжиг и после передать её вам в нашей галерее.
- Во время проведения мастер-класса мы бесплатно предложим вам воду и традиционный турецкий чай
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В раойне Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурдоган — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 127 туристов
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
для любителей порисовать и порелаксировать - то, что нужно. у нас компания из 3 человек - двое рисующих, одна - нет. тарелочки получились у всех шикарные. в окно из студии шикарный вид на Софию
Вам был полезен этот отзыв?
Мастер-класс прошел в радушной и уютной атмосфере. Весь процесс создания росписи сопровождался интересной беседой. Мастер, которая демонстрировала процесс, сделала этот опыт лёгким и понятным даже для новичков. Мастерская, в которой
Вам был полезен этот отзыв?
О
Я забронировала 2 места на данный мастер-класс на 02.03.2025. По окончании мероприятия мы остались в полном восторге! Из-за того, что на данное время мы были единственными желающими, получился даже индивидуальный
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли время), заканчивая самим взаимодействием с преподавателем. Очень круто знакомиться с новыми интересными людьми, погруженными в профессию. Отдельное удовольствие - атмосфера студии и ее расположение. Ощущение- как будто люди тебя пустили к себе с дом. Спасибо🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Посещение мастер класса «Традиционная османская роспись по керамике» стало для нас интереснейшим и приятнейшим приключением. Нас гостеприимно встретил милейший хозяин, который прекрасно и охотно говорит по-русски, а также замечательная художница.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересный мастер-класс. Покажут, как делать тарелки, помогут разобраться в цветах и способах нанесения, а ещё угостят чаем и интересными разговорами.
Место очень уютное и на удивление домашнее несмотря на то, что находится в очень туристическом и шумном районе.
Люди очень душевные и увлеченные искусством.
Ещё и отдали наши работы в обжиг, чтобы к отлету все было готово!
Место очень уютное и на удивление домашнее несмотря на то, что находится в очень туристическом и шумном районе.
Люди очень душевные и увлеченные искусством.
Ещё и отдали наши работы в обжиг, чтобы к отлету все было готово!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле»
-
49%
Групповая
до 24 чел.
Искусство ароматов: парфюмерный мастер-класс в Стамбуле
Научитесь создавать ароматы под руководством профессионалов. Узнайте о влиянии Востока и Запада на парфюмерию и создайте свой уникальный аромат
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€28
€55 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
-
70%
Мини-группа
до 12 чел.
Рисовать на воде - мастер-класс по эбру в Стамбуле
Познакомиться с традиционным турецким искусством и создать картину в старинной мастерской
Начало: У башни «Галата»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€18
€60 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Османское наследие Стамбула
Путешествие в прошлое Османской империи через архитектуру и истории Стамбула. Откройте для себя культуру и тайны Великолепного века
Начало: На площади Султанахмет
17 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
от €69 за человека