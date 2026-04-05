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Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле

Погрузитесь в мир османской керамики, создайте уникальный сувенир и насладитесь видом на Святую Софию в историческом центре Стамбула
Искусство османской росписи по керамике - это сочетание восточных традиций и уникальных орнаментов.

На мастер-классе в Стамбуле вы узнаете об истории и стилях османской керамики, увидите работы современных мастеров и освоите традиционные приёмы росписи.

Занятия проходят в историческом центре города, в пешей доступности от главных достопримечательностей. Все материалы предоставляются, а готовое изделие останется с вами. Насладитесь процессом и создайте собственный сувенир
5
11 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт создания сувенира
  • 🏛 Исторический центр Стамбула
  • 👨‍🎨 Профессиональные мастера
  • 🌍 Многоязычные гиды
  • ☕ Традиционный турецкий чай
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле
Мастер-класс «Традиционная османская роспись по керамике» в Стамбуле

Что можно увидеть

  • Святая София

Описание мастер-класса

Османская роспись по керамике зародилась в 15 веке при султанском дворе и разделила известность с фарфором Китая. Она выражает неувядающую красоту природы и отражает саму философию Востока. На мастер-классе вы узнаете об истории османской керамики и различных стилях. Увидите образцы и работы современных турецких мастеров и на практике изучите традиционные приёмы росписи.

Занятия проходят в историческом центре Стамбула с видом на Святую Софию и в пешей доступности от основных достопримечательностей. С вами будут работать профессиональные мастера. Возможны занятия как для начинающих, так и для продолжающих обучение. Важный момент — наши гиды владеют не только русским, но и английским и французским языками.

Организационные детали

  • Все необходимые материалы и инструменты для росписи по плитке предоставляются на месте и входят в стоимость.
  • В конце занятия вы получите на руки готовое изделие. Если у вас есть дополнительное время (несколько дней), мы можем отдать расписанную вами плитку в обжиг и после передать её вам в нашей галерее.
  • Во время проведения мастер-класса мы бесплатно предложим вам воду и традиционный турецкий чай

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В раойне Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурдоган
Нурдоган — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 127 туристов
Наша галерея основана в 1997 году группой художников, фотографов, музыкантов, журналистов, профессиональных гидов и предпринимателей. Это место, куда приходят люди разных национальностей и творческих интересов, чтобы поделиться своей культурой и изучить творческое многообразие других культур!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
для любителей порисовать и порелаксировать - то, что нужно. у нас компания из 3 человек - двое рисующих, одна - нет. тарелочки получились у всех шикарные. в окно из студии шикарный вид на Софию
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Ольга
Мастер-класс прошел в радушной и уютной атмосфере. Весь процесс создания росписи сопровождался интересной беседой. Мастер, которая демонстрировала процесс, сделала этот опыт лёгким и понятным даже для новичков. Мастерская, в которой
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проходило занятие, - это собрание интересных предметов со всего мира, а хозяин мастерской готов рассказать про них на беглом русском языке. Приятным бонусом была кошечка Чарли - вежливая, красивая и очень самостоятельная обитательница мастерской. От всей души советуем сходить туда - идеальный способ провести несколько вечерних часов в приятной компании и научиться чему-то новому.

Мастер-класс прошел в радушной и уютной атмосфере. Весь процесс создания росписи сопровождался интересной беседой. Мастер, которая
Мастер-класс прошел в радушной и уютной атмосфере. Весь процесс создания росписи сопровождался интересной беседой. Мастер, которая
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О
Я забронировала 2 места на данный мастер-класс на 02.03.2025. По окончании мероприятия мы остались в полном восторге! Из-за того, что на данное время мы были единственными желающими, получился даже индивидуальный
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мастер-класс:). Выражаем огромную благодарность хозяину мастерской Нурдогану, который очень гостеприимно нас встретил. Мастерская находится прямо на площади Султанахмет, очень легко найти. Мы пришли чуть раньше, чем мастер, который должен был проводить мероприятие, поэтому Нурдоган с удовольствием нам рассказал про студию, поговорили с ним про Турцию в общем.
Сначала мастер показывает, как надо, и затем повторяешь за ним. Со стороны кажется легко, но это совсем не так! Я ни разу не рисовала по керамике, хотя в общем и целом рисую периодически, и мне было непросто!)
Из мастерской открывается прекрасный вид на главные мечети Стамбула, в течение всего мастер-класса кошка Чарли составляла нам прекрасную компанию:)
Поскольку мы пошли на мастер-класс в первый день нашего отпуска (воскресенье), у нас еще была неделя в запасе для того, чтобы обжечь изделия. В пятницу вечером мы их забрали, и честно, мы не ожидали, что они будут так круто выглядеть после. Результатом очень довольны, как и проведенным временем:). Всем очень рекомендую данное времяпрепровождение. Интереснее и увлекательнее, чем слушать однотипные экскурсии;).

Также выражаем свою большую благодарность мастеру Урюг за возможность привезти домой такие памятные сувениры!

Я забронировала 2 места на данный мастер-класс на 02.03.2025. По окончании мероприятия мы остались в полном
Я забронировала 2 места на данный мастер-класс на 02.03.2025. По окончании мероприятия мы остались в полном
Я забронировала 2 места на данный мастер-класс на 02.03.2025. По окончании мероприятия мы остались в полном
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Н
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли время), заканчивая самим взаимодействием с преподавателем. Очень круто знакомиться с новыми интересными людьми, погруженными в профессию. Отдельное удовольствие - атмосфера студии и ее расположение. Ощущение- как будто люди тебя пустили к себе с дом. Спасибо🙏🏻
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли
Очень понравился мне мастер-класс. Начиная с лояльного подхода по времени (мне пошли на встречу и перенесли
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Е
Посещение мастер класса «Традиционная османская роспись по керамике» стало для нас интереснейшим и приятнейшим приключением. Нас гостеприимно встретил милейший хозяин, который прекрасно и охотно говорит по-русски, а также замечательная художница.
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Процесс творчества затягивает полностью. Своими руками прикоснуться к прекрасному это просто незабываемо. В результате у нас даже получились неплохие изделия)) Внимание! За вашей работой будет внимательно следить и строго оценивать хвостатый эксперт. И если будет недоволен качеством, наваляет! Шутка… почти)))).

В общем, ещё раз огромное спасибо организатором за впечатления! Однозначно рекомендуем к посещению и сами очень надеемся во время следующей поездки в Стамбул вернуться в эту чудесную галерею,

Посещение мастер класса «Традиционная османская роспись по керамике» стало для нас интереснейшим и приятнейшим приключением. Нас
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А
Очень интересный мастер-класс. Покажут, как делать тарелки, помогут разобраться в цветах и способах нанесения, а ещё угостят чаем и интересными разговорами.
Место очень уютное и на удивление домашнее несмотря на то, что находится в очень туристическом и шумном районе.
Люди очень душевные и увлеченные искусством.
Ещё и отдали наши работы в обжиг, чтобы к отлету все было готово!
Очень интересный мастер-класс. Покажут, как делать тарелки, помогут разобраться в цветах и способах нанесения, а ещё
Очень интересный мастер-класс. Покажут, как делать тарелки, помогут разобраться в цветах и способах нанесения, а ещё
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