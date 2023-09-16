Что вас ждетПредлагаю вам отправиться в увлекательную фотопрогулку по Стамбулу, во время которой вы не только увидите самые главные достопримечательности города, но и познакомитесь с его тайнами, легендами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше.

Мы увидим главные храмы и базары города, побываем на смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды на Стамбул. И, конечно, сделаем миллион ярких, сочных, колоритных фотографий. Вас ждет море позитива и главное мощный заряд энергии!

Во время экскурсии вас ждет: