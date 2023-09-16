Индивидуальная фотопрогулка по Стамбулу: Впечатляющие виды и красочные фото
Давайте вместе отправимся на увлекательную фотопрогулку по Стамбулу.
Мы познакомимся с главными достопримечательностями города, увидим его главные храмы и рынки — мечеть Сулеймание, Галатскую башню, пешеходную улицу Истикляль и многое другое.
Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на город и сделаем массу красочных фото.
Мы познакомимся с главными достопримечательностями города, увидим его главные храмы и рынки — мечеть Сулеймание, Галатскую башню, пешеходную улицу Истикляль и многое другое.
Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на город и сделаем массу красочных фото.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Сулеймана Великолепного
- Галатская башня
- Египетский базар
- Площадь Таксим
- Католическая церковь Святого Антония Падуанского
- Памятник Республика
- Пешеходная улица Истикляль
- Красный ретро-трамвай
- Цветочный пассаж
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредлагаю вам отправиться в увлекательную фотопрогулку по Стамбулу, во время которой вы не только увидите самые главные достопримечательности города, но и познакомитесь с его тайнами, легендами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше.
Мы увидим главные храмы и базары города, побываем на смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды на Стамбул. И, конечно, сделаем миллион ярких, сочных, колоритных фотографий. Вас ждет море позитива и главное мощный заряд энергии!
Во время экскурсии вас ждет:
- мечеть Суйлемание — символ Золотого века Стамбула. Вы услышите историю Османской Империи, легенды и интересные факты из жизни султан. Рассмотрите гробницы Суйлемана и Роксаланы и насладитесь панорамным видом на Золотой Рог и Босфор;
- Египетский базар — вам надолго запомнится колоритный восточный рынок с пряным ароматом приправ, специй и сладостей. Здесь попробуем настоящий рахат-лукум и Османский кофе;
- кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд балык экмек (рыбу в лаваше);
- во время прогулки по Босфору вы увидите местные достопримечательности с воды. Мы насладимся панорамным видом на город и сделаем невероятные фото и видео на память;
- отправимся на площадь Таксим, на знаменитую улицу Истикляль — символ турецкой свободы и независимости. Здесь вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи;
- сделаем красивые фотографии с историческим красным трамвайчиком;
- церковь Святого Антония Падуанского, построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери. Она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов;
- отправимся к Галатской башне — одной из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Здесь вас ждет история о полете «Турецкого Икара».
- Важно знатьФото снимаю на iPhone 14 Pro Max.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фото
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности с гидомЗавершение: Галатская башня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксенья
16 сен 2023
Спасибо большое Гульнаре за замечательную экскурсию! Прекрасно провели вместе время, даже бывалый посетитель Стамбула сегодня узнал для себя что-то новое. А впервые посетившим город было много интересного. Все самое интересное, что хотелось увидеть своими глазами поместилось в наши 5 часов. Район Балат вообще стрела в самое сердце.
Л
Лариса
10 мая 2023
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Гульнар она очень подробно и последовательно рассказывала о всех посещаемых обьектах, очень хорошо знает историю Стамбула с ней мы посетили одни из самых знаковых мест города. Особая благодарность за христианские храмы- в проспектах других экскурсий мы не даже не видели их в списке посещений. Гульнар также познакомила нас и с гастрономией Стамбула- спасибо за кондитерскую Мустафа, белый османский кофе и за колоритный рыбный ресторанчик на берегу Босфора. Вообще, экскурсия проходила как диалог-разговор между давно знакомыми людьми. Она ответила на все наши вопросы помимо экскурсионного списка, как гостям Стамбула, впервые его посетившим. Рекомендую этого гида и эту экскурсию.
Э
Эвелина
26 апр 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид Гульнар интересно рассказывала материал, поделилась знаниями о жизни в стране, подсказала вкусные места. Будем рекомендовать экскурсию друзьям:)
М
Марина
5 апр 2023
Спасибо Гульнар за интересную экскурсию. Отличная подача материала, рассказала много интересных фактов из истории Стамбула. Показала нам интересные места и уголки Стамбула, помогла почувствовать дух города и адаптировала нас к дальнейшему пребыванию.
В
Вера
1 апр 2023
Нам очень понравилось эксукрсия с Гульнар) Приятная в общении и одновременно обладающая знаниями в истории Гульнар провела эксурсию лучшим образом раскрывая для нас Истамбул новыми гранями. Большее ей спасибо!
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