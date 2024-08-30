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Проведите незабываемые часы на комфортабельной частной vip-яхте.



Вас ждут вдохновляющие виды – от живописных природных окрестностей и Мраморного моря до величественных дворцов и исторических памятников. Стамбул похож на музей под открытым небом.



Не упустите возможность увидеть его с воды, полюбоваться закатом и получить незабываемые впечатления на всю жизнь.