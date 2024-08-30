Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор

Отдых в Стамбуле на частной яхте
Проведите незабываемые часы на комфортабельной частной vip-яхте.

Вас ждут вдохновляющие виды – от живописных природных окрестностей и Мраморного моря до величественных дворцов и исторических памятников. Стамбул похож на музей под открытым небом.

Не упустите возможность увидеть его с воды, полюбоваться закатом и получить незабываемые впечатления на всю жизнь.
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Отдых в Стамбуле на частной яхте: Принцевы острова + Босфор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание водной прогулки

Тайминг морской прогулки:

  • 10:00 — встреча в порту, точное место встречи обговаривается с туристами после бронирования;
  • Полуторачасовая прогулка по проливу Босфор и морю до Принцевых островов;
  • Купание в Мраморном море с яхты;
  • По вашему желанию вы можете прогуляться по острову Бююкада (доп оплата за парковку). Здесь немало знаковых достопримечательностей, например, роскошные виллы, которые были построены в XIX веке, дом Троцкого и самая высокая точка острова — холм Айя Йорги. Прогулка вдоль острова даёт возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы, погулять по живописным улочкам и узнать больше о культуре и истории Стамбула;
  • Обед на острове или на яхте (по желанию гостей);
  • Купание в Мраморном море с яхты;
  • 17:00 — возвращение в порт Стамбула.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пролив Босфор
  • Мраморное море
  • Принцевы острова
  • Дом Троцкого и холм Айя Йорги на острове Бююкада
  • Панорамные виды на Стамбул
Что включено
  • Прогулка по Vip-яхте по проливу Босфор
  • Чай, кофе по-турецки.
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Личные затраты на яхте
  • Декорации на яхте для особого случая.
Место начала и завершения?
Arnavutköy
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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