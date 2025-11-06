Ирина Увидели много красивых мест, приятно побеседовали, даже увидели Фатиха(Клюквенный щербет). Диля, хороший рассказчик и очень милая девушка!

Мария Только вернулись с экскурсии, гидом была Диля, знает много о городе и о сериалах, нам все понравилось, удалось даже сфотографироваться с актером из клюквенного щербета.

Было интересно и познавательно, бонусом поплавали на кораблике, экскурсию осилили даже с малышом на руках

М Михаил Гид Диля отлично владеет материалом, всегда на позитиве, с ней отличная организация экскурсии обеспечена. Иногда можно попасть во время съемок клюквенного щербета и даже сфотографироваться с актерами.



Если вы являетесь фанатами турецких сериалов однозначно берите эту экскурсию.

А Артём читать дальше закрыта, а в другие ещё нужно было отдельно доплачивать. Никакой структуры, никакой логики — просто хождение по кругу и бессмысленные истории. Было скучно и неинформативно. Мы даже не хотели платить, но сделали это исключительно из вежливости. Не рекомендую — честно, лучше потратить время и деньги на что угодно другое. Обходите стороной. Экскурсия — полное разочарование. Экскурсовод Елена, к сожалению, вообще не понимает, что происходит и что рассказывает. Нас три с половиной часа водили по каким-то случайным локациям, половина из которых была Сабри Ответ организатора: Спасибо за отзыв, мы отстранили гида Елену от этой программы. Она больше не будет проводит эту экскурсию

M MOSIAGINA Экскурсия просто супер, незабываемые впечатления. Девушка Диля самая лучшая, знает свою работу. Очень милая и добрая.

Е Елена Экскурсия прошла просто замечательно. Диля супер человек. Все понятно, весело, легко. Мы остались в большом восторге

Мария Замечательная экскурсия, всем кто любит турецкие сериалы однозначно рекомендую

Анна Очень все понравилось 😍Гид Елена профессионал своего дела,повела нас по всем топовым местам,даже попали на сьемку сериала «Клюквеный щербет» и сфотографировались с актерами,спасибо огромное

Будем советовать друзьям ❤️

Андрей Экскурсию проводила гид Диля.

Она молодец, подстраивает маршрут под интересы заказчика. Удалось попасть на съёмки сериала и сфотографироваться с актерами. Рекомендуем.

А Алсу читать дальше что прям ВАУ. Столько она всего знает и про Стамбул, и про турецкие сериалы! На все вопросы отвечала. Просто умничка! Все локации что указаны -посетили! Отдуши нафоткались! Огромное Вам Спасибо, За такой необычный день🥰 Побывала на данной экскурсии! Все было организовано от составления маршрута, встречи гида, всю информацию скинули, обьяснили что к чему. Гид Диля, ты суперская! 😍Удачи тебе во всем!!!! Рассказывала так интересно,

С Сенецкий Просто супер, спасибо экскурсоводу Елене

А Алия читать дальше рассказывала всем. Не понятно за что мы заплатили такие деньги! Не посоветую никому такой формат прогулки за деньги. С таким же успехом можно было найти все локации сериалов самим и бесплатно! Разочарование…. Это сложно назвать экскурсией. Елена, которая заявлен как гид, была просто сопровождающей для всей группы. Она не обладает информацией по сериалам, от слова совсем. Я больше знаю про сериалы, и Сабри Ответ организатора: читать дальше маршрут по реальным локациям съемок, которые сложно посетить самостоятельно без организованной логистики, и ее цель — дать Вам возможность погрузиться в атмосферу любимых сцен и сделать уникальные фотографии.

Мы понимаем Ваше замечание по поводу фактической информации о самих сериалах. Стиль Елены предполагает создание дружеской атмосферы, где рассказы о жизни, истории и культуре города дополняют информацию о кинолокациях, что чаще всего и отмечают наши другие клиенты. Вы правы, что многие гости знают сюжеты досконально. Мы обязательно проведем дополнительный инструктаж, чтобы Елена активнее делилась ключевыми фактами о съемках. Спасибо за отзыв, мы искренне сожалеем, что экскурсия Вас разочаровала. Хотим пояснить, что наша экскурсия — это прежде всего авторский

К Кристина Диля,спасибо! Очень интересно было🔥