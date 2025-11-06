Попасть на съёмочную площадку сериалов — непросто: локации разбросаны по городу, а доступ к ним знают только местные. Мы покажем вам Стамбул с другой стороны — без туристов, но с камерами и звёздами. Вы побываете на локациях из сериалов «Клюквенный щербет», «Зимородок» и «Чёрная любовь». Погуляете по элитному району Бебек и узнаете, как живут актёры.
Описание экскурсии
Основная часть экскурсии пройдёт в престижном районе Стамбула — Бебеке, где снимают хиты турецкого ТВ. Также мы посетим районы Эмирган и Истинье и рассмотрим самую большую крепость города — Румелихисар.
- Вы увидите особняк Уналов из «Клюквенного щербета», возможно, даже увидите актёров
- Пройдёте по набережной, знакомой по ключевым сценам из сериала. Мы расскажем вам о районе и его знаменитых жителях
- Окажетесь у того самого дома Корханов из сериала «Зимородок»
- Услышите о личной жизни актёров и элите Стамбула
- Не обойдёте стороной и «Чёрную любовь» — вы побываете на берегу, где впервые встретились Кемаль и Нихан. И у марины, где Кемаль спас Нихан от гибели
- По желанию вернётесь в центр города на пароме
Организационные детали
- Еда, напитки и общественный транспорт оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€42
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Везнеджилер»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29161 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
6 ноя 2025
Увидели много красивых мест, приятно побеседовали, даже увидели Фатиха(Клюквенный щербет). Диля, хороший рассказчик и очень милая девушка!
Мария
6 ноя 2025
Только вернулись с экскурсии, гидом была Диля, знает много о городе и о сериалах, нам все понравилось, удалось даже сфотографироваться с актером из клюквенного щербета.
Было интересно и познавательно, бонусом поплавали на кораблике, экскурсию осилили даже с малышом на руках
М
Михаил
6 ноя 2025
Гид Диля отлично владеет материалом, всегда на позитиве, с ней отличная организация экскурсии обеспечена. Иногда можно попасть во время съемок клюквенного щербета и даже сфотографироваться с актерами.
Если вы являетесь фанатами турецких сериалов однозначно берите эту экскурсию.
А
Артём
1 ноя 2025
Экскурсия — полное разочарование. Экскурсовод Елена, к сожалению, вообще не понимает, что происходит и что рассказывает. Нас три с половиной часа водили по каким-то случайным локациям, половина из которых была
Сабри
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, мы отстранили гида Елену от этой программы. Она больше не будет проводит эту экскурсию
M
MOSIAGINA
29 окт 2025
Экскурсия просто супер, незабываемые впечатления. Девушка Диля самая лучшая, знает свою работу. Очень милая и добрая.
Е
Елена
27 окт 2025
Экскурсия прошла просто замечательно. Диля супер человек. Все понятно, весело, легко. Мы остались в большом восторге
Мария
26 окт 2025
Замечательная экскурсия, всем кто любит турецкие сериалы однозначно рекомендую
Анна
16 окт 2025
Очень все понравилось 😍Гид Елена профессионал своего дела,повела нас по всем топовым местам,даже попали на сьемку сериала «Клюквеный щербет» и сфотографировались с актерами,спасибо огромное
Будем советовать друзьям ❤️
Анна
16 окт 2025
Очень все понравилось 😍Гид Елена профессионал своего дела,повела нас по всем топовым местам,даже попали на съемку сериала «Клюквенный щербет» и сфотографировались с актерами,спасибо огромное
Будем советовать друзьям ❤️
Андрей
16 окт 2025
Экскурсию проводила гид Диля.
Она молодец, подстраивает маршрут под интересы заказчика. Удалось попасть на съёмки сериала и сфотографироваться с актерами. Рекомендуем.
А
Алсу
11 окт 2025
Побывала на данной экскурсии! Все было организовано от составления маршрута, встречи гида, всю информацию скинули, обьяснили что к чему. Гид Диля, ты суперская! 😍Удачи тебе во всем!!!! Рассказывала так интересно,
С
Сенецкий
8 окт 2025
Просто супер, спасибо экскурсоводу Елене
А
Алия
8 окт 2025
Это сложно назвать экскурсией. Елена, которая заявлен как гид, была просто сопровождающей для всей группы. Она не обладает информацией по сериалам, от слова совсем. Я больше знаю про сериалы, и
Сабри
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, мы искренне сожалеем, что экскурсия Вас разочаровала. Хотим пояснить, что наша экскурсия — это прежде всего авторский
К
Кристина
3 окт 2025
Диля,спасибо! Очень интересно было🔥
Е
Елена
27 сен 2025
Экскурсию проводила гид Диля, очень милая и приятная девушка - провела нас по местам известных турецких сериалов. Прогулка прошла в очень приятной компании и с интересными рассказами
