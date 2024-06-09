Вы увидите топовые места из ваших любимых сериалов! А также побываете сразу на двух континентах в самых колоритных районах — Кузгунджук, Ченгелкёй, Канлыжа и Сарыер, где живут звёзды турецкого кинематографа.
Вы не только почувствуете себя героями кинокартин, но и с головой окунётесь в настоящую жизнь города контрастов.
Вы не только почувствуете себя героями кинокартин, но и с головой окунётесь в настоящую жизнь города контрастов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За один день вы побываете в Европейской и Азиатской частях города и изучите сразу несколько колоритных районов: Кузгунджук, Ченгелкёй, Канлыжа и Сарыер:
- Прогуляетесь по известному кинокварталу, в котором снимаются сериалы с 80-х годов и находится дом семьи Сойдере из сериала «Чёрная любовь»
- Увидите дом семьи Корханов — место, где разворачиваются главные события и снимаются новые эпизоды сериала «Зимородок»
- Побываете в османском дворце, где снимались свадьбы главных героев. Гид покажет вам несколько кафе и ресторанов, в которых разворачивались остросюжетные события
- Отправитесь на прогулку на пароме, чтобы полюбоваться красотами города с воды. Доберётесь до маяка и знаменитой набережной, где гуляли Кемаль и Нихан
- Выпьете вкусный турецкий кофе, попробуете натуральный йогурт местного производства и пообедаете в панорамном ресторане на берегу Босфора (по желанию за отдельную плату)
Во время экскурсии гид расскажет вам про местную жизнь и традиции дальних и тихих районов Стамбула, раскроет любопытные факты об актёрах и, конечно же, обсудит с вами сцены из любимых сериалов.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito
- Еда и напитки не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
€410 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Любовь к Стамбулу со второго взгляда
Влюбиться в город, даже если сначала он вам не приглянулся
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€238 за всё до 4 чел.