Вы увидите топовые места из ваших любимых сериалов! А также побываете сразу на двух континентах в самых колоритных районах — Кузгунджук, Ченгелкёй, Канлыжа и Сарыер, где живут звёзды турецкого кинематографа. Вы не только почувствуете себя героями кинокартин, но и с головой окунётесь в настоящую жизнь города контрастов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За один день вы побываете в Европейской и Азиатской частях города и изучите сразу несколько колоритных районов: Кузгунджук, Ченгелкёй, Канлыжа и Сарыер:

Прогуляетесь по известному кинокварталу, в котором снимаются сериалы с 80-х годов и находится дом семьи Сойдере из сериала «Чёрная любовь»

по известному кинокварталу, в котором снимаются сериалы с 80-х годов и находится дом семьи Сойдере из сериала «Чёрная любовь» Увидите дом семьи Корханов — место, где разворачиваются главные события и снимаются новые эпизоды сериала «Зимородок»

дом семьи Корханов — место, где разворачиваются главные события и снимаются новые эпизоды сериала «Зимородок» Побываете в османском дворце, где снимались свадьбы главных героев. Гид покажет вам несколько кафе и ресторанов, в которых разворачивались остросюжетные события

в османском дворце, где снимались свадьбы главных героев. Гид покажет вам несколько кафе и ресторанов, в которых разворачивались остросюжетные события Отправитесь на прогулку на пароме, чтобы полюбоваться красотами города с воды. Доберётесь до маяка и знаменитой набережной, где гуляли Кемаль и Нихан

на прогулку на пароме, чтобы полюбоваться красотами города с воды. Доберётесь до маяка и знаменитой набережной, где гуляли Кемаль и Нихан Выпьете вкусный турецкий кофе, попробуете натуральный йогурт местного производства и пообедаете в панорамном ресторане на берегу Босфора (по желанию за отдельную плату)

Во время экскурсии гид расскажет вам про местную жизнь и традиции дальних и тихих районов Стамбула, раскроет любопытные факты об актёрах и, конечно же, обсудит с вами сцены из любимых сериалов.

Организационные детали