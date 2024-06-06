1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250€175 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€260 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€283 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
- ЮЮлия4 июня 2024Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
- ВВиктория3 июня 2024Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
- ААлина3 июня 2024Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
- IInna28 мая 2024Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
- ЛЛюбовь28 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
- AAliaksei26 мая 2024это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
- ЭЭлана23 мая 2024У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
- ННаталья15 мая 2024Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!! Ооооооочень рекомендуем не жалеть средств и пройти этот путь
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Необычные дома" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 77 до 283 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Стамбуле на 2024 год по теме «Необычные дома», 99 ⭐ отзывов, цены от €77. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август