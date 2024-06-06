Необычные дома в Стамбуле

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные дома» в Стамбуле, цены от €77, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250175 за всё до 4 чел.
Три грани Азиатского Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Три грани Азиатского Стамбула
Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150135 за всё до 5 чел.
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Увидеть старинный район Бейоглу с разных крыш и нетуристических углов зрения
Начало: у вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
77 за всё до 5 чел.
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
200 за всё до 6 чел.
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
260 за всё до 10 чел.
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150105 за всё до 5 чел.
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
По местам съёмок сериалов "Зимородок" и "Чёрная Любовь"
Оказаться в нетуристических районах Стамбула и пройти по следам любимых турецких актёров
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
283 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
    Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥Шикарный гид Ангелина💚💚💚шикарная экскурсия 🔥
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
    Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
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    познавательно. Ислам отличный рассказчик, эрудированный, поделился с нами множеством интересных фактов и ответил на все интересующие нас вопросы. А также хочется отметить, что Ислам довольно приятный человек, интеллигентный, тактичный, доброжелательный, что тоже не маловажно. Рекомендую обратиться к Исламу и выбрать его в качестве вашего гида в Стамбуле!

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  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
    Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Три грани Азиатского Стамбула
    Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
  • I
    Inna
    28 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Ещё одна замечательная и нестандартная экскурсия по закоулкам Стамбула. Гид Ангелина прекрасно даёт материал, все живо, интересно и очень увлекательно) На
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    всякий случай небольшая напоминалочка для других гостей: с собой на экскурсию не забудьте взять наличными несколько сотен лир для оплаты сопутствующих расходов. Чтобы не оказалось сюрпризов. Об этом имеется предупреждение при бронировании, но я делала бронь заранее и просто забыла об этом нюансе) Ну а вообще - здорово, рекомендуем)

  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
  • A
    Aliaksei
    26 мая 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    это реально уровень 2 после всем известных Топкапэ-Долмабахче-Галата. Гид Ангелина рассказала много интересных и неожиданных деталей, провела по местам в которые просто так даже и не зайдёшь.
  • Э
    Элана
    23 мая 2024
    Три грани Азиатского Стамбула
    У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
    У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
    Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!! Ооооооочень рекомендуем не жалеть средств и пройти этот путь
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    с профессиональным гидом Исламом!!! Великолепнейший русский язык, знание истории, интеллигентное воспитание и подход - сделали этот день незабываемым!!! Присоединяюсь к вышенаписанным отзывам, что без навигации гида сориентироваться будет гораздо сложнее и многое будет упущенно и непонятно. . Спасибо огромное, Ислам!!!

    Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!Дворец Топкапы, история любви Сулеймана и Хюррем, по страницам сериала "Великолепный век"!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. По крышам и трущобам Стамбула
  2. Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
  3. Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
  4. Три грани Азиатского Стамбула
  5. Крыши и подземелья колониального наследия Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Необычные дома" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 77 до 283 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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