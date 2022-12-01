Описание экскурсииВоспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений: с высоты птичьего полета перед вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты, и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это — захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул. Тур начинается у вашего отеля, откуда вас забирает комфортный трансфер Мерседес Вито, доставляет до места полета и затем обратно. Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают. Подарите себе воспоминания о невероятно красивом небе 20 миллионного мегаполиса - Стамбула! Парите над красивым Босфором с его мостами и сотнями яхт и кораблей. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы сможете насладиться видами Стамбула с высоты птичьего полёта
- Откуда открываются живописнейшие пейзажи города
- Виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. С вертолёта также отличный вид на пролив Босфор
- Историческую и набережную части города
Что включено
- *Индивидуальный полет на вертолете: только вы и экипаж
- *Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
- *Продолжительность всего тура, включая трансфер в обе стороны, полет и подготовку к нему - около 3-х часов.
Что не входит в цену
- * Обед
- *Личные расходы
- *Заказ живых цветов - 50 евро
- *Фруктовая нарезка в трансфер - 40 евро
- *Бутылочка шампанского или вина - 50 евро
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 минут 24 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Всегда мечтал взять частный полет, рад что наконец то смог перебороть свой страх высоты, было очень красиво увидеть Стамбул со всеми его мечетями с высоты птичьего полета, благодарю организаторов.
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Д
Всегда мечтал взять частный полет, рад что наконец то смог перебороть свой страх высоты, было очень красиво увидеть Стамбул со всеми его мечетями с высоты птичьего полета, благодарю организаторов.
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А
Увлекаюсь экстримальными видами спорта и отдыха, пейзаж Стамбула сверху поражает своей красотой, вода Босфора так блестит, и погода была отличная, мы остались довольны.
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А
Увлекаюсь экстримальными видами спорта и отдыха, пейзаж Стамбула сверху поражает своей красотой, вода Босфора так блестит, и погода была отличная, мы остались довольны.
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В
Мы были четвером, две пары, все было очень хорошо организованно, все своевременно, очень было необычно, но мы любим нестандартные виды отдыха!
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В
Мы были четвером, две пары, все было очень хорошо организованно, все своевременно, очень было необычно, но мы любим нестандартные виды отдыха!
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