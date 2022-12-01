Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 20 отзывов

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -50% €3600 выгода €1800 €1800 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 20 отзывов 🇷🇺 русский 20 минут 24 секунды 1-6 человек На вертолёте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений: с высоты птичьего полета перед вами откроются очаровательные пейзажи города, виды на старинные храмы дивной красоты, и другие знаменитые памятники древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Это — захватывающее зрелище, которое стоит увидеть, посетив Стамбул. Тур начинается у вашего отеля, откуда вас забирает комфортный трансфер Мерседес Вито, доставляет до места полета и затем обратно. Вы испытаете незабываемые впечатления от полета, весь вертолет будет в вашем распоряжении, никого больше не подсаживают. Подарите себе воспоминания о невероятно красивом небе 20 миллионного мегаполиса - Стамбула! Парите над красивым Босфором с его мостами и сотнями яхт и кораблей. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы сможете насладиться видами Стамбула с высоты птичьего полёта

Откуда открываются живописнейшие пейзажи города

Виды на старинные храмы дивной красоты и другие знаменитые памятники древности. С вертолёта также отличный вид на пролив Босфор

Историческую и набережную части города Что включено *Индивидуальный полет на вертолете: только вы и экипаж

*Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны

*Продолжительность всего тура, включая трансфер в обе стороны, полет и подготовку к нему - около 3-х часов. Что не входит в цену * Обед

*Личные расходы

*Заказ живых цветов - 50 евро

*Фруктовая нарезка в трансфер - 40 евро

*Бутылочка шампанского или вина - 50 евро Место начала и завершения? Лобби вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 20 минут 24 секунд Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.