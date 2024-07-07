Стамбул: по историческому центру в группе

Зайти в Топкапы, изучить убранство Голубой мечети и осмотреть знаменитые достопримечательности
Мы исследуем центр города — район Султанахмет. Именно здесь начиналось правление Османской империи. Я расскажу вам о прошлом города. Покажу руины римского ипподрома, который строился ещё в 3 веке. Вы узнаете, почему сожгли первый храм Софии и где Хюррем Султан построила баню. А также посетите дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и Голубую мечеть.
5
3 отзыва
Стамбул: по историческому центру в группе
Стамбул: по историческому центру в группе
Стамбул: по историческому центру в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00

Описание экскурсии

Посещение дворца Топкапы

Главная резиденция султанов Османской империи на протяжении нескольких веков. Вы услышите, кто начал строить дворец, сколько человек здесь проживало одновременно и с каким размахом жили османы. Мы осмотрим красивые сады и многочисленные павильоны. И полюбуемся панорамой города, которая открывается с территории.

Посещение церкви Святой Ирины

Наследие византийской церковной архитектуры. Это одна из немногих церквей Константинополя, которая не была переделана в мечеть.

Посещение Голубой мечети

Я расскажу вам, как молодой султан Ахмед захотел построить мечеть, которую ещё не видывал мир. Вы узнаете, кто помог ему осуществить задуманное и какие материалы для этого использовались. Осмотрите внутреннее убранство мечети, в котором сплелись византийский и исламский стили.

Достопримечательности района Султанахмет

Мы снаружи осмотрим знаменитые локации центра. Вы увидите:

  • Собор Святой Софии
  • Площадь Ипподром
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Хаммам Хюррем Султан

Организационные детали

  • Билет в Топкапы не входят в стоимость экскурсии (я куплю билеты без очереди): дети до 6 лет — бесплатно, дети с 6 до 12 лет — 150 лир, дети с 13 лет и взрослые — 1500 лир
  • Если в группе будет больше 7 человек, я выдам радиогиды с наушниками для комфортного прослушивания

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
С
7 июля 2024
Замечательная, содержательная и очень увлекательная экскурсия. Экскурсовод все 3,5 часа поддерживал живейший интерес к теме. Сам по себе он не только очень приятный и образованный человек, но и еще невероятно
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артистичный, во все свои рассказы он вовлекал нас так живо, что было ощущение что мы живые участники всех тех событий о которых шло повествование. Реально целый спектакль он разыграл перед нами. При этом куча исторических фактов, мозгами приходится шевелить все время, интерес поэтому не пропадает от слова совсем. Очень чуткий, никуда не спешит, если видит, что устали предлагает отдохнуть. Все душевно, на одном дыхании. Очень рекомендуем и экскурсию и особенно Абдуррахима, с ним хоть куда можно идти.

I
4 июля 2024
Очень понравилась экскурсия, гид - очень хороший рассказчик. Маршрут составлен максимально удобно, даже для пожилых и семей с детьми будет комфортно! За 3,5 часа можно посмотреть все основные достопримечательности (исторические данные, легенды, общие знания о Турции - все нам рассказали). Было очень интересно! Огромная благодарность гиду 🙏
О
2 июля 2024
Very good 👍

Входит в следующие категории Стамбула

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаНа выходныеОбзорныеДворцы, замки и особнякиМонастыри, церкви, храмыДворец ТопкапыПопулярные местаГолубая мечетьПлощадь ИпподромДворец Ибрагим-пашиМеста султана Сулеймана и РоксоланыМечети и СоборыЦерковь Святой ИриныСамое главноеМусульманские

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