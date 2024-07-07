Мы исследуем центр города — район Султанахмет. Именно здесь начиналось правление Османской империи. Я расскажу вам о прошлом города. Покажу руины римского ипподрома, который строился ещё в 3 веке. Вы узнаете, почему сожгли первый храм Софии и где Хюррем Султан построила баню. А также посетите дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и Голубую мечеть.

Описание экскурсии

Посещение дворца Топкапы

Главная резиденция султанов Османской империи на протяжении нескольких веков. Вы услышите, кто начал строить дворец, сколько человек здесь проживало одновременно и с каким размахом жили османы. Мы осмотрим красивые сады и многочисленные павильоны. И полюбуемся панорамой города, которая открывается с территории.

Посещение церкви Святой Ирины

Наследие византийской церковной архитектуры. Это одна из немногих церквей Константинополя, которая не была переделана в мечеть.

Посещение Голубой мечети

Я расскажу вам, как молодой султан Ахмед захотел построить мечеть, которую ещё не видывал мир. Вы узнаете, кто помог ему осуществить задуманное и какие материалы для этого использовались. Осмотрите внутреннее убранство мечети, в котором сплелись византийский и исламский стили.

Достопримечательности района Султанахмет

Мы снаружи осмотрим знаменитые локации центра. Вы увидите:

Собор Святой Софии

Площадь Ипподром

Дворец Ибрагима-паши

Хаммам Хюррем Султан

Организационные детали