Приглашаем в лёгкое, красивое и вкусное путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы прокатитесь на пароме и посетите самобытные азиатские кварталы. Полюбуетесь старинными яркими домами и проникнетесь местным неспешным ритмом. А ещё раскроете, где продают лучшие в городе кебаб и сладости.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь живописными берегами пролива, увидите с воды исторические дворцы Топкапы и Долмабахче.

Аутентичные кварталы. Мы погуляем по районам, где живут только местные жители. Деревянные цветные дома, антикварные лавки, уютные кафе, прекрасные виды на Босфор — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.

Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные места: вы съедите кебаб, попробуете необычный стритфуд, местные десерты и настоящий турецкий чай. И по-новому раскроете для себя турецкую кухню.

Организационные детали