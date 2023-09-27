Погулять по колоритным азиатским кварталам, прокатиться на пароме и попробовать турецкий стрит-фуд
Приглашаем в лёгкое, красивое и вкусное путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы прокатитесь на пароме и посетите два самобытных азиатских квартала: Ченгелькёй и Кузгунджук. Полюбуетесь старинными яркими домами и проникнетесь местным неспешным ритмом. А ещё раскроете, где продают лучшие в городе мидии с рисом, кебаб и сладости.
Ближайшие даты:
28
сен
сен
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
9
окт
окт
10
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденцию президента, мечеть Ортакёй и дворец Долмабахче.
Аутентичные азиатские кварталы. Мы погуляем по двум районам: Ченгелькёй и Кузгунджук. Деревянные цветные дома, антикварные лавки, уютные кафе — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.
Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные и очень вкусные места. Вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун, восхитительный кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Программа предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 55 лир на человека.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Чтобы всё попробовать, вам потребуется не менее 300 лир.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:45
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Центр Ускюдара, тур начнется в обеденное время
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:45Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жасмин — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 22 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Турции! Меня зовут Жасмин, я живу в Стамбуле уже 2 года. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по необычным местам города. С нетерпением ждём встречи с вами.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 сен 2023
Однозначно, рекомендую 👍🏻
Это экскурсия для продвинутых любителей Стамбула, когда вы сможете увидеть город как он есть, без толп туристов, увидеть знаменитый Кузгунжук, его мощеные широкие улицы, веранды и действительно уникальные по архитектуре дома, научиться пользоваться всеми видами общественного транспорта, оценить настоящую турецкую кухню как она есть, а она шикарна!
С Жасмин очень легко общаться, она расскажет вам то, о чем молчат путеводители)
И я даже вам немного завидую, что у вас еще впереди это событие с экскурсией)))
Это экскурсия для продвинутых любителей Стамбула, когда вы сможете увидеть город как он есть, без толп туристов, увидеть знаменитый Кузгунжук, его мощеные широкие улицы, веранды и действительно уникальные по архитектуре дома, научиться пользоваться всеми видами общественного транспорта, оценить настоящую турецкую кухню как она есть, а она шикарна!
С Жасмин очень легко общаться, она расскажет вам то, о чем молчат путеводители)
И я даже вам немного завидую, что у вас еще впереди это событие с экскурсией)))
П
Павел
26 сен 2023
Прекрасное путешествие по не самым очевидным местам Стамбула. Красивые, интересные, нетривиальные локации и вкусная еда! Жасмин живо и увлекательно проведет вас не оставив равнодушным
Татьяна
21 сен 2023
Очень довольны экскурсией. Прошли по вкусным кафе с местной кухней, давно хотела попробовать разную еду, но так, чтобы рассказали что это и из чего приготовлено, чтобы можно было без опаски есть))
Между кафешками успели прогуляться по инстаграмным фото-локациям и наделать фото. Ещё прокатились по Босфору на пароме и послушали рассказ об истории окружающих нас пейзажей, очень интересно. Девушка-гид очень понравилась, отвечала на все наши вопросы и учитывала пожелания. Благодарим за экскурсию!
Между кафешками успели прогуляться по инстаграмным фото-локациям и наделать фото. Ещё прокатились по Босфору на пароме и послушали рассказ об истории окружающих нас пейзажей, очень интересно. Девушка-гид очень понравилась, отвечала на все наши вопросы и учитывала пожелания. Благодарим за экскурсию!
В
Валентина
15 сен 2023
Я не только очень вкусно покушала но и узнала культуру и историю народа, прогулялись по приятным местам, вид с пролива оставил незабываемые впечатления. Я получила огромное удовольствие, спасибо большое
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Гастрономические
Босфор
Популярные места
Дворец Долмабахче
Дворцы, замки и особняки
Азиатская часть
Почувствовать себя местным
На пароме
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая экспедиция, или Стрит-фуд в Стамбуле
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Каракей
2 окт
3 окт
4 окт
5 окт
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города
в районе проведения, в азиатской части города. Пож...
4 окт
5 окт
6 окт
10 окт
€113 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семейная прогулка по азиатскому кварталу Стамбула
Провести расслабленный день с детьми вдали от шумных улиц мегаполиса
у муниципалитета района Кадыкой
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
€45 за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании