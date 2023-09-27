Однозначно, рекомендую 👍🏻

Это экскурсия для продвинутых любителей Стамбула, когда вы сможете увидеть город как он есть, без толп туристов, увидеть знаменитый Кузгунжук, его мощеные широкие улицы, веранды и действительно уникальные по архитектуре дома, научиться пользоваться всеми видами общественного транспорта, оценить настоящую турецкую кухню как она есть, а она шикарна!

С Жасмин очень легко общаться, она расскажет вам то, о чем молчат путеводители)

И я даже вам немного завидую, что у вас еще впереди это событие с экскурсией)))