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Стамбул, о котором вы не знали

Погулять по колоритным азиатским кварталам, прокатиться на пароме и попробовать турецкий стрит-фуд
Приглашаем в лёгкое, красивое и вкусное путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы прокатитесь на пароме и посетите самобытные азиатские кварталы. Полюбуетесь старинными яркими домами и проникнетесь местным неспешным ритмом. А ещё раскроете, где продают лучшие в городе кебаб и сладости.
4.7
303 отзыва
Стамбул, о котором вы не знали
Стамбул, о котором вы не знали
Стамбул, о котором вы не знали

Описание экскурсии

Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь живописными берегами пролива, увидите с воды исторические дворцы Топкапы и Долмабахче.

Аутентичные кварталы. Мы погуляем по районам, где живут только местные жители. Деревянные цветные дома, антикварные лавки, уютные кафе, прекрасные виды на Босфор — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.

Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные места: вы съедите кебаб, попробуете необычный стритфуд, местные десерты и настоящий турецкий чай. И по-новому раскроете для себя турецкую кухню.

Организационные детали

  • Программа предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 201 лир на человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дерия
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1694 туристов
Турция — это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые
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пейзажи в гармонии с морем. Те, кто путешествовал по Турции, влюбились в её очарование! Вам интересно, что это за страна, что за город Стамбул и почему он обладает таким обаянием? Если да, присоединяйтесь — я и мои коллеги-гиды с радостью откроем вам все секреты.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 303 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
4
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3
6
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1
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Любовь
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела Вивиен 🫶 молодая общительная девушка, влюбленная в Стамбул,удалось не только узнать о истории,но и
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поговорить на темы интересные для меня,про жизнь здесь и сейчас. Я влюбилась в Кузгунджук — район в ильче Ускюдар на азиатской стороне. Именно это я и хотела посмотреть,другую размеренную жизнь местного населения. Район очень стильный и красивый,малолюдно в отличии от туристического центра. Плюсом поужинали в прекрасном ресторанчике,было вкусно,много и цены приятные 👍 еще Вивиен сделала мне фото на память

По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела
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Т
Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот раз мы решили посетить загадачную для нас - азиатскую. Нашим гидом была интересная девушка
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Вивьен, которая организовала замечательную прогулку-экскурсию. Рассказала нам об истории, традициях, вкусах жителей Стамбула, причём наше общение было в форме беседы давно знакомых людей. Мы побывали в необычных местах, куда сами мы, наверное бы, не заглянули. Это - не туристическая часть Стамбула, здесь живут местные жители, сохраняя традиции, архитектуру и уклад своих народов турков, армян, евреев и других. Спасибо Вивьен за это путешествие. Надеемся на будущие встречи.

Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот
Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот
Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот
Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот
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И
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке особого шарма. Это маршрут совсем по другому Стамбулу: спокойному, аутентичному, благородному, без туристической суеты.
Отличная
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прогулка по настоящим жилым кварталам, где чувствуешь ритм города и жизнь обычных людей. Но главный восторг, конечно, еда! Наконец-то попробовали блюда там, где обедают сами стамбульцы: вкусно, душевно и по очень приятным ценам. Красивые локации, интересные истории и полное погружение в местную культуру.
Гид отлично знает неочевидные места и проводит экскурсию с душой. Однозначно рекомендую: приходите голодными 😉 Спасибо за атмосферу и незабываемые впечатления!

Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке+1
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке
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Alina
Спасибо за прекрасную прогулку! 👍 Побывали сразу в трёх районах — каждый оказался по-своему красивым, атмосферным и интересным. Всё было отлично организовано: гуляли, узнали много нового, насладились видами и очень вкусно поели. Провели время легко, приятно и с отличным настроением. Остались только самые тёплые впечатления!
Спасибо за прекрасную прогулку! 👍 Побывали сразу в трёх районах — каждый оказался по-своему красивым, атмосферным
Спасибо за прекрасную прогулку! 👍 Побывали сразу в трёх районах — каждый оказался по-своему красивым, атмосферным
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Е
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду! Спасибо большое за организацию, приятную беседу и полезные советы! Привет от Евгении, Екатерины и Алексея 👋
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду!
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду!
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду!
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду!
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду!
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Наталья
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в азиатскую часть Стамбула, она научила пополнять транспортную карточку, сориентировала по стоимости транспорта, мы ездили
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на автобусе и маршрутке. Показала, где можно недорого и вкусно перекусить, показала смотровые площадки, безопасные и красивые районы для туристических прогулок. Всё это с удовольствием и настроением. Окончание экскурсии было также в азиатской части и мы уже смело и самостоятельно вернулись в район Фатих, где остановились. Рекомендую экскурсию тем, кто хочет увидеть другой,"живой" Стамбул, научиться пользоваться транспортом и познакомиться с новыми районами. Если вы хотите исторической информации, вам на другую экскурсию.

Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в
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