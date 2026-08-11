Приглашаем в лёгкое, красивое и вкусное путешествие по местам, куда редко заглядывают туристы. Вы прокатитесь на пароме и посетите самобытные азиатские кварталы. Полюбуетесь старинными яркими домами и проникнетесь местным неспешным ритмом. А ещё раскроете, где продают лучшие в городе кебаб и сладости.
Описание экскурсии
Прогулка на пароме. Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь живописными берегами пролива, увидите с воды исторические дворцы Топкапы и Долмабахче.
Аутентичные кварталы. Мы погуляем по районам, где живут только местные жители. Деревянные цветные дома, антикварные лавки, уютные кафе, прекрасные виды на Босфор — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.
Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные места: вы съедите кебаб, попробуете необычный стритфуд, местные десерты и настоящий турецкий чай. И по-новому раскроете для себя турецкую кухню.
Организационные детали
- Программа предполагает поездки на общественном транспорте: пароме и автобусах. Вам нужно иметь Istanbul Card с балансом 201 лир на человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1694 туристов
Турция — это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 303 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
По волей судьбы группа не набралась и по моей просьбе организовали индивидуальную экскурсию. Мне ее провела Вивиен 🫶 молодая общительная девушка, влюбленная в Стамбул,удалось не только узнать о истории,но и
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Т
Постоянно останавливаясь в Стамбуле между дальними перелетвми, мы в основном знакомились с европейской частью. В этот раз мы решили посетить загадачную для нас - азиатскую. Нашим гидом была интересная девушка
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И
Мы попали на экскурсию в дождь, но это ничуть не испортило впечатление. Наоборот, погода добавила прогулке особого шарма. Это маршрут совсем по другому Стамбулу: спокойному, аутентичному, благородному, без туристической суеты.
Отличная
Отличная
+1
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Спасибо за прекрасную прогулку! 👍 Побывали сразу в трёх районах — каждый оказался по-своему красивым, атмосферным и интересным. Всё было отлично организовано: гуляли, узнали много нового, насладились видами и очень вкусно поели. Провели время легко, приятно и с отличным настроением. Остались только самые тёплые впечатления!
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Е
Ясмин провела отличную экскурсию, очень информативно, интересно! Мы посетили три совершенно разных района, попробовали вкусную еду! Спасибо большое за организацию, приятную беседу и полезные советы! Привет от Евгении, Екатерины и Алексея 👋
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Я бы не назвала это экскурсией, но прогулка великолепная. Мы с Ясмин переплыли на пароме в азиатскую часть Стамбула, она научила пополнять транспортную карточку, сориентировала по стоимости транспорта, мы ездили
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