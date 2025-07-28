Не упустите уникальный шанс: откройте для себя знаменитую Голубую мечеть, символ Стамбула.
После масштабной реставрации, продолжавшейся более пяти лет, у вас есть возможность исследовать это архитектурное чудо в сопровождении опытного местного гида.
После масштабной реставрации, продолжавшейся более пяти лет, у вас есть возможность исследовать это архитектурное чудо в сопровождении опытного местного гида.
Описание билета
Встреча с гидом и дворы Голубой мечети Встретьтесь с вашим гидом напротив мечети, чтобы узнать из первых уст о последних реставрационных работах и интересных исторических фактах. Совершите захватывающее путешествие во времени, начиная с осмотра дворов Голубой мечети и исторического района вокруг нее, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри мечети вы сможете:
- насладиться великолепием архитектуры, знаменитыми изникскими изразцами синего цвета;
- познакомиться с византийским и османским наследием, исламской религией и богатой историей Стамбула;
получить представление о культуре города в прошлом и настоящем, благодаря увлекательному рассказу вашего лицензированного гида. Экскурсия завершается внутри Голубой мечети, предоставляя вам возможность продолжить самостоятельное изучение и сделать незабываемые фотографии. В завершение тура вы получите достаточно информации и полезных советов, чтобы самостоятельно продолжить знакомство с Стамбулом. Важная информация:.
получить представление о культуре города в прошлом и настоящем, благодаря увлекательному рассказу вашего лицензированного гида. Экскурсия завершается внутри Голубой мечети, предоставляя вам возможность продолжить самостоятельное изучение и сделать незабываемые фотографии. В завершение тура вы получите достаточно информации и полезных советов, чтобы самостоятельно продолжить знакомство с Стамбулом. Важная информация:.
• получить представление о культуре города в прошлом и настоящем, благодаря увлекательному рассказу вашего лицензированного гида. Экскурсия завершается внутри Голубой мечети, предоставляя вам возможность продолжить самостоятельное изучение и сделать незабываемые фотографии. В завершение тура вы получите достаточно информации и полезных советов, чтобы самостоятельно продолжить знакомство с Стамбулом. Важная информация:
- Посещение Голубой мечети бесплатно, и кассы отсутствуют, но будьте готовы к очереди на контроле безопасности. Ожидание может занять от получаса до часа.
- Данная экскурсия не предусматривает проход без очереди, но не беспокойтесь: пока вы ждете, ваш опытный гид скрасит ожидание увлекательными рассказами, интересными фактами и полезными советами о Стамбуле.
Ежедневно в 09:45, 10:45, 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)
- Площадь Султанахмет
- Район Султанахмет
Что включено
- 60-минутная экскурсия по Голубой мечети
- Англоговорящий гид
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Еда и напитки
- Чаевые (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, 10 (Dsign Cafe)
Завершение: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, 7 (Голубая мечеть)
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 09:45, 10:45, 14:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Посещение Голубой мечети бесплатно, и кассы отсутствуют, но будьте готовы к очереди на контроле безопасности. Ожидание может занять от получаса до часа
- Данная экскурсия не предусматривает проход без очереди, но не беспокойтесь: пока вы ждете, ваш опытный гид скрасит ожидание увлекательными рассказами, интересными фактами и полезными советами о Стамбуле
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натали
28 июл 2025
Только что вернулись с экскурсии, наша гид Бусе была просто потрясающей! С самого начала она была очень дружелюбной, веселой и энергичной. Она действительно знает свое дело и сделала всю экскурсию
B
Bill
28 июл 2025
Бусе была просто превосходной гидом во время нашей экскурсии по Голубой мечети. Она безупречно ответила на все вопросы нашей группы, и мы с нетерпением ждем следующей экскурсии.
A
Andrea
24 июл 2025
Бусе была прекрасным гидом и знатоком своего дела. Отличная экскурсия, которая охватила важные исторические события в удобном темпе в первой половине дня, в небольшой группе. Рекомендую всем! Еще раз благодарю, Бусе.
F
Frantisek
22 июл 2025
Нечего добавить, экскурсия была превосходна, и я с удовольствием порекомендую ее в любое время.
J
Josephine
20 июл 2025
Это было фантастически. Арда был очень знающим и говорил с энтузиазмом. Очень рекомендую.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 10 чел.
Три жемчужины Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Погрузиться в историю Константинополя - от Византии до Османской империи
Начало: На площади Султанахмет (Ипподром)
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
27 ноя в 13:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€514 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Откройте тайны Османской империи через дворец Топкапы и мечеть Сулеймание. Уникальная возможность прикоснуться к истории султана Сулеймана
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
€180 за всё до 5 чел.