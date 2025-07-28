Встреча с гидом и дворы Голубой мечети Встретьтесь с вашим гидом напротив мечети, чтобы узнать из первых уст о последних реставрационных работах и интересных исторических фактах. Совершите захватывающее путешествие во времени, начиная с осмотра дворов Голубой мечети и исторического района вокруг нее, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри мечети вы сможете:

насладиться великолепием архитектуры, знаменитыми изникскими изразцами синего цвета;

познакомиться с византийским и османским наследием, исламской религией и богатой историей Стамбула;

получить представление о культуре города в прошлом и настоящем, благодаря увлекательному рассказу вашего лицензированного гида. Экскурсия завершается внутри Голубой мечети, предоставляя вам возможность продолжить самостоятельное изучение и сделать незабываемые фотографии. В завершение тура вы получите достаточно информации и полезных советов, чтобы самостоятельно продолжить знакомство с Стамбулом. Важная информация:.

