Три лика Стамбула: Святая София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика

Осмотреть самые посещаемые достопримечательности внутри и снаружи и погрузиться в их историю
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика знакомы каждому, кто уже был в Стамбуле или только собирается приехать. Мы рассмотрим их архитектуру и внутреннее убранство.

Поговорим о том, как городу удалось стать столицей трёх империй, почему правление императора Юстиниана называют золотым веком, обсудим восстание «Ника» — и многое другое!
5
5 отзывов
Время начала: 09:00, 09:15, 12:30, 12:45, 15:00, 15:15

Описание экскурсии

Святая София — шедевр византийского зодчества с огромным куполом, мозаиками и уникальной акустикой. Построена по приказу императора Юстиниана в 6 веке.

Голубая мечеть — символ османской архитектуры и одна из главных достопримечательностей Стамбула. Построена в 17 веке по приказу султана Ахмеда I.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище на случай осады или засухи. Построена в 532 году при императоре Юстиниане I — во времена расцвета Византийской империи.

Организационные детали

  • Вход в Голубую мечеть бесплатный, дополнительно оплачивается вход в Айя-Софию — €25 за чел. и в Цистерну — 1500 лир за чел.
  • Для посещения мечетей женщинам нужно взять с собой платок и надеть юбку, закрывающую колени или брюки
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник и субботу в 09:00 и 15:00, в среду и четверг в 09:15 и 15:00, в пятницу в 12:45 и 15:15, в воскресенье в 09:15, 12:30 и 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и субботу в 09:00 и 15:00, в среду и четверг в 09:15 и 15:00, в пятницу в 12:45 и 15:15, в воскресенье в 09:15, 12:30 и 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 4381 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
О
Ольга
27 окт 2025
Спасибо, Али, за интересную экскурсию.
С самых первых минут захватывает внимание и не отпускает до конца. Мы много путешествуем и прилетая в незнакомую страну заказываем экскурсии, поэтому есть с чем сравнить. Могу с уверенностью сказать эта экскурсия войдёт в топ лучших.
В
Варвара
14 окт 2025
Спасибо гиду Али за отличную экскурсию. Интересный и живой рассказ, не просто сухие факты. Али провел экскурсию не только по обозначенным в плане точкам, дополнительно был интересный рассказ об ипподроме с возможностью увидеть сохранившуюся историческую часть, до Софии шли через базар, где можно было прочувствовать местный колорит. Было приятно неформальное общение с возможностью задать вопросы. Спасибо большое за прекрасный день!
М
Мария
11 сен 2025
Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно, отдельный бонус проход везде без очереди
Е
Екатерина
4 сен 2025
Большое спасибо Рашиду за проведенную для нас экскурсию! Компетентный гид, увлеченный своим делом и отзывчивый человек. Преподносит информацию интересно и легко, отвечает на все вопросы, подсказал с самыми красивыми ракурсами
для фотографий. Экскурсия групповая, но для нас она вышла индивидуальной, так как мы были только вдвоём. Никуда не торопясь, не спеша даже вышли за рамки заявленных 2 часов. В Цистерну с гидом зашли без очереди - это тоже большой плюс. В итоге получили массу положительных впечатлений и с новых знаний. Очень рекомендую попасть на эту прекрасную экскурсию к Рашиду!

Г
Галина
23 июн 2025
Экскурсию по этим знаковым must see местам настоятельно рекомендую не только тем, кто первый раз в Стамбуле, но и тем кто уже бывал ранее в этих замечательных местах. Нам повезло
не только в том, что в мини-группе были только мы одни и экскурсия превратилась в индивидуальную, но и то, что гидом был Али, который очень легко и непринужденно переплетал рассказ историческими фактами, историями из настоящего времени, рассказывал очень интересно про город, людей, историю, религию в привязке ко всем посещаемым объектам!
Жаль, что не попали на другие экскурсию с Али, уже есть с чем сравнивать:-).

