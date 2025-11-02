Вы познакомитесь с визитными карточками исторического центра Стамбула.
Пройдёте по местам, где византийская архитектура сталкивается с османской, а мозаики соседствуют с арабской каллиграфией. Экскурсия поможет прочесть город как книгу: от античных водохранилищ до мечетей султанов.
Пройдёте по местам, где византийская архитектура сталкивается с османской, а мозаики соседствуют с арабской каллиграфией. Экскурсия поможет прочесть город как книгу: от античных водохранилищ до мечетей султанов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Святую Софию с её мозаиками, куполом и османскими надписями.
- Голубую мечеть с шестью минаретами и каскадом куполов.
- Цистерну Базилику — подземный зал с 336 колоннами.
Вы узнаете:
- Как менялся город от Византии до Османской империи.
- Что находилось на месте мечетей до 1453 года.
- Почему Айя-София — не просто здание, а символ.
- Как поили Константинополь водой из лесов Белграда.
Организационные детали
- Женщинам нужно взять с собой платок для посещения храмов.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
- Дополнительные расходы: вход в Айя-Софию — €25 за чел., в Цистерну Базилику — 1500 лир (€29) за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет (Ипподром)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Elena
2 ноя 2025
Интересная экскурсия: информативно, познавательно и в тоже время не утомительно. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Нигде не пришлось стоять в очереди. Билеты заранее были куплены нашим замечательным экскурсоводом. Все было отлично!
MariiaA
29 авг 2025
Наша первая экскурсия на трипстере и в Стамбуле - и сразу всё замечательно. Для она прошла в индивидуальном порядке, мы были вдвоем, но нас не перенесли, что было очень приятно,
Е
Елена
15 июн 2025
Экскурсия была очень интересная. Время пролетело незаметно, была даже 3 часа. Интересный рассказ истории от нашего гида, фото как было до)) отвечал на все вопросы, везде прошли без очередей. Экскурсию рекомендую однозначно!!!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 8 чел.
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Уникальная экскурсия по историческому центру Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика ждут вас! 🕌
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€155 за всё до 8 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Символы Стамбула: султаны, мозаики и минареты
Зайти в цистерну Феодосия, Айя-Софию и Голубую мечеть и погулять по площади Ипподром
Начало: На площади Ипподром
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€24
€30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Отголоски Константинополя
Уникальная экскурсия по древнему Константинополю: Айя-София, площадь Ипподром и Цистерна Базилика. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Ипподром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 5 чел.