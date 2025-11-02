читать дальше

особенно с учётом наших планов. Нашим гидом был Мустафа - очень знающий и очень внимательный гид. С нами заранее связались через телеграм, но если у вас нет мобильного интернета, то лучше заранее максимально точно уточнять место встречи. Информация подавалась легко и профессионально, не было ничего скучного и лишнего, а если мы отвлекались на фото, то гид ждал и даже повторял информацию. Мы нигде не стояли в очередях, гид везде подбирал лучшие местам для осмотра. Большое спасибо Мустафе и организаторам!