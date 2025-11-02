Мои заказы

Три жемчужины Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика

Погрузиться в историю Константинополя - от Византии до Османской империи
Вы познакомитесь с визитными карточками исторического центра Стамбула.

Пройдёте по местам, где византийская архитектура сталкивается с османской, а мозаики соседствуют с арабской каллиграфией. Экскурсия поможет прочесть город как книгу: от античных водохранилищ до мечетей султанов.
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Святую Софию с её мозаиками, куполом и османскими надписями.
  • Голубую мечеть с шестью минаретами и каскадом куполов.
  • Цистерну Базилику — подземный зал с 336 колоннами.

Вы узнаете:

  • Как менялся город от Византии до Османской империи.
  • Что находилось на месте мечетей до 1453 года.
  • Почему Айя-София — не просто здание, а символ.
  • Как поили Константинополь водой из лесов Белграда.

Организационные детали

  • Женщинам нужно взять с собой платок для посещения храмов.
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
  • Дополнительные расходы: вход в Айя-Софию — €25 за чел., в Цистерну Базилику — 1500 лир (€29) за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет (Ипподром)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын
Айдын — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!
Отзывы и рейтинг

Elena
Elena
2 ноя 2025
Интересная экскурсия: информативно, познавательно и в тоже время не утомительно. 2,5 часа пролетели на одном дыхании. Нигде не пришлось стоять в очереди. Билеты заранее были куплены нашим замечательным экскурсоводом. Все было отлично!
MariiaA
MariiaA
29 авг 2025
Наша первая экскурсия на трипстере и в Стамбуле - и сразу всё замечательно. Для она прошла в индивидуальном порядке, мы были вдвоем, но нас не перенесли, что было очень приятно,
особенно с учётом наших планов. Нашим гидом был Мустафа - очень знающий и очень внимательный гид. С нами заранее связались через телеграм, но если у вас нет мобильного интернета, то лучше заранее максимально точно уточнять место встречи. Информация подавалась легко и профессионально, не было ничего скучного и лишнего, а если мы отвлекались на фото, то гид ждал и даже повторял информацию. Мы нигде не стояли в очередях, гид везде подбирал лучшие местам для осмотра. Большое спасибо Мустафе и организаторам!

Е
Елена
15 июн 2025
Экскурсия была очень интересная. Время пролетело незаметно, была даже 3 часа. Интересный рассказ истории от нашего гида, фото как было до)) отвечал на все вопросы, везде прошли без очередей. Экскурсию рекомендую однозначно!!!

