Церковь Святых Сергия и Вакха — одна из самых древних в Стамбуле. Была заложена на несколько лет раньше собора Святой Софии и послужила его прообразом, поэтому церковь называют «малая Айя-София».
Церковь Богоматери Влахернской — возведена в 5 веке над целебным источником, который считался слезами Девы Марии. Влахернская церковь была одной из главных святынь Константинополя: здесь хранились покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима.
Монастырь Хора (Карийе) — один из самых интересных в Стамбуле. В убранстве с удивительными фресками и мозаиками прослеживается смешение византийской и османской эпох.
Церковь Святого Стефана, она же болгарская, она же железная. Находится в районе Галата, на берегу бухты Золотой Рог. Уникальна тем, что портативна: её металлическую конструкцию можно разобрать и перевезти церковь в другое место. А ещё в церкви стоят скамейки, что совершенно нехарактерно для православных храмов.
Церковь Святого Георгия хранит в своих стенах настоящие реликвии: церемониальный византийский крест, который, по легенде, был вырезан из древа Святого Креста; каменную колонну, к которой для бичевания привязывали Христа; патриарший трон, где восседал Иоанн Златоуст — один из отцов-основателей христианской церкви.
Русская церковь Айя-Пантелеймон в районе Каракёй — важное место паломничества. Великолепно расписана внутри и имеет богатый иконостас. Хранит две чудотворные иконы: Святого Пантелеймона, написанную в 1898 году на Афоне, и икону Владимирской Божьей Матери — подарок от русской монахини Митрофании.
Организационные детали
Одевайтесь скромно и берите с собой платки для входа в храмы
Посещение церквей везде бесплатно. Берите с собой наличные на собственные нужды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуррахим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 637 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Абдуррахим, я закончил исторический факультет университета Мармара. Хорошо владею русским языком — у меня русская жена, я бывал в Москве, Киеве и Казахстане. С удовольствием покажу вам лучшие места Стамбула и расскажу о них самое интересное!