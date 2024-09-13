Стамбул многолик, и на нашей прогулке я предлагаю рассмотреть одну из главных его граней — христианскую. В городе находится несколько храмов, имеющих огромное значение для тех, кто исповедует православную религию. Мы осмотрим церкви изнутри, увидим древние реликвии и поговорим о чудесах, которые происходили в этих святых местах.

Описание экскурсии

Церковь Святых Сергия и Вакха — одна из самых древних в Стамбуле. Была заложена на несколько лет раньше собора Святой Софии и послужила его прообразом, поэтому церковь называют «малая Айя-София».

Церковь Богоматери Влахернской — возведена в 5 веке над целебным источником, который считался слезами Девы Марии. Влахернская церковь была одной из главных святынь Константинополя: здесь хранились покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима.

Монастырь Хора (Карийе) — один из самых интересных в Стамбуле. В убранстве с удивительными фресками и мозаиками прослеживается смешение византийской и османской эпох.

Церковь Святого Стефана, она же болгарская, она же железная. Находится в районе Галата, на берегу бухты Золотой Рог. Уникальна тем, что портативна: её металлическую конструкцию можно разобрать и перевезти церковь в другое место. А ещё в церкви стоят скамейки, что совершенно нехарактерно для православных храмов.

Церковь Святого Георгия хранит в своих стенах настоящие реликвии: церемониальный византийский крест, который, по легенде, был вырезан из древа Святого Креста; каменную колонну, к которой для бичевания привязывали Христа; патриарший трон, где восседал Иоанн Златоуст — один из отцов-основателей христианской церкви.

Русская церковь Айя-Пантелеймон в районе Каракёй — важное место паломничества. Великолепно расписана внутри и имеет богатый иконостас. Хранит две чудотворные иконы: Святого Пантелеймона, написанную в 1898 году на Афоне, и икону Владимирской Божьей Матери — подарок от русской монахини Митрофании.

Организационные детали