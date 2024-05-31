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а это 5 часов, пролетели незаметно. Мы прошли не только всем известными маршрутами, но и посетили те уголки Стамбула, о которых постороннему человеку неизвестно. Стамбул -это город, который познаешь не только глазами, но и ногами. Отправляясь на эту экскурсию, надо учитывать, что придется много ходить. Но впечатления от увиденного и узнанного компенсируют усталость с лихвой. Очень рекомендуем Бахтияра тем, кто собирается в Стамбул. Не пожалеете 👌