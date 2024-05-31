Церковь Святого Стефана – экскурсии в Стамбуле

Найдено 9 экскурсий в категории «Церковь Святого Стефана» в Стамбуле, цены от €69, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
81 отзыв
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Начало: пристань Каракёй
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 180 за всё до 10 чел.
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250175 за всё до 4 чел.
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
Побывать в паломнических местах и окунуться в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
175 за всё до 5 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Сегодня в 10:30
11 июня в 10:30
150 за всё до 4 чел.
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
69 за человека
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150105 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
    Мы невероятны рады удаче познакомиться с Дмитрием! Экскурсия была составлена с учетом всех наших просьб! Моей тете с мужем было
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    комфортно и увлекательно! Дмитрий всегда на связи, вежлив и пунктуален. Подсказал, куда можно сходить самостоятельно и поужинать! Безоговорочно рекомендуем! Тем более, что такой тематической экскурсии нет у других гидов!

  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
    Спасибо большое Дмитрию за эту незабываемую экскурсию по Стамбулу! Это было бесподобно! Всем рекомендую, кто направляется в этот город, вместо
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    массовых автобусных поездок, лучше пройдите с Дмитрием по городу и он расскажет и покажет самые заветные уголки Стамбула. Я уверена, что это путешествие вы не забудьте никогда!

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже успели побывать на двух литургиях:в Афонском Подворье Св. Вмч. Пантелеймона и в храме Пресвятой Богородицы. Наш
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    гид Димитрий показал себя как большой знаток и профессионал своего дела. Видно,что человек любит свою работу. Нам очень повезло,за что мы ему очень благодарны. Узнали много интересного о православном Стамбуле. Кроме,экскурсии Димитрий дал нам много полезных советов и рекомендаций насчёт города. Экскурсией остались довольны все члены нашей семьи, даже невоцерковленные.

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    4 православные святыни Стамбула за 4 часа
    Все понравилось. Очень интерестный и внимательный гид. Спасибо большое, было очень познавательно.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Стамбул изнутри
    При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
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    а это 5 часов, пролетели незаметно. Мы прошли не только всем известными маршрутами, но и посетили те уголки Стамбула, о которых постороннему человеку неизвестно. Стамбул -это город, который познаешь не только глазами, но и ногами. Отправляясь на эту экскурсию, надо учитывать, что придется много ходить. Но впечатления от увиденного и узнанного компенсируют усталость с лихвой. Очень рекомендуем Бахтияра тем, кто собирается в Стамбул. Не пожалеете 👌

  • Д
    Дарья
    13 мая 2024
    Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
    Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые там хранятся. Забрать бы их конечно в православную Россию матушку, потому что мусульманам в Турции они безо всякой надобности. Рекомендую экскурсию!
    Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которыеЭкскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Стамбул изнутри
    Экскурсия понравилась ОЧЕНЬ! Бахтияр - прекрасный рассказчик, очень эрудирован! Хорошо знает город, историю. Отвечал на самые разные, даже неожиданные вопросы. Мы
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    представляли три поколения нашей семьи и всех всё устроило. Ходить не тяжело, хотя и кажется, что долго. Время пролетело незаметно. Побывали на очень красивых смотровых площадках, пофотографировались, попили кофе по-турецки. Всё было очень здорово, спасибо огромное! РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Стамбул изнутри
    В последний день в Стамбуле взяли индивидуальную экскурсию по городу без привязки к какой-либо достопримечательности. Предупредила сразу, что дети (11
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    и 13 лет) долго ходить не любят, но Бахтияра это не смутило, он смог найти с девочками общий язык. По ходу действия меняли свои желания и Бахтияр легко переключался, было интересно. Показал много не туристических мест. Именно оттуда у нас основные и фото, и воспоминания. Не заметили как пролетели 4 часа пешей экскурсии. Походили бы еще, но очень захотели поесть. Бахтияр отвез нас в очень красивое и не дорогое место. От всей души, спасибо большое. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святого Стефана»

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  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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