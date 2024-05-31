1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям
Начало: пристань Каракёй
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Начало: У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Золотой Рог: история города от крестоносцев до фанариотов
О христианах, разграбивших Константинополь, и христианах, ставших элитой империи в османский период
Начало: Остановка трамвая Эминёню
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
4 православные святыни Стамбула за 4 часа
Побывать в паломнических местах и окунуться в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уютные улочки Старого Стамбула
Исследовать главные достопримечательности района Балат и прочувствовать колорит «другого» Стамбула
Начало: Vstrechau s otelya
Сегодня в 10:30
11 июня в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Балат и Эйюп: по святым местам Старого города
Посетить три главные святыни Константинопольского Патриархата на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе Эминёню
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Христианский Стамбул: легенды Сан-Стефано
Раскрыть все грани аутентичного района - православные святыни, роскошные виллы и морские пляжи
Начало: Возле станции Сиркеджи
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
150€105 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 мая 2024Мы невероятны рады удаче познакомиться с Дмитрием! Экскурсия была составлена с учетом всех наших просьб! Моей тете с мужем было
- ЛЛюбовь28 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Материал структурирован, понятен, узнала много интересных фактов. Ольга очень приятный собеседник. Без проблем скорректировала экскурсию, с большим удовольствием посетили музей Карие (Хора) помимо заявленных мест. Всем рекомендую!
- ЛЛариса27 мая 2024Спасибо большое Дмитрию за эту незабываемую экскурсию по Стамбулу! Это было бесподобно! Всем рекомендую, кто направляется в этот город, вместо
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное Спасибо Ольге за проведенную экскурсию Посетили исторические места,узнали много нового о Константинополе и Византии, прикоснулись к православным святыням,и почувствовали дух Византийской Империи.
- ААнна26 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже успели побывать на двух литургиях:в Афонском Подворье Св. Вмч. Пантелеймона и в храме Пресвятой Богородицы. Наш
- ССветлана22 мая 2024Все понравилось. Очень интерестный и внимательный гид. Спасибо большое, было очень познавательно.
- ООльга15 мая 2024При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
- ДДарья13 мая 2024Экскурсия по золотому рогу очень понравилась. Особенное впечатление произвел Константинопольский Патриархат и уникальные христианские ценности, которые там хранятся. Забрать бы их конечно в православную Россию матушку, потому что мусульманам в Турции они безо всякой надобности. Рекомендую экскурсию!
- ЕЕлена4 мая 2024Экскурсия понравилась ОЧЕНЬ! Бахтияр - прекрасный рассказчик, очень эрудирован! Хорошо знает город, историю. Отвечал на самые разные, даже неожиданные вопросы. Мы
- ННаталья3 мая 2024В последний день в Стамбуле взяли индивидуальную экскурсию по городу без привязки к какой-либо достопримечательности. Предупредила сразу, что дети (11
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Святого Стефана»
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