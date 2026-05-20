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Прогулка по Стамбулу вдоль Золотого Рога (6+)

Греческое, еврейское и турецкое наследие Стамбула
5
17 отзывов
Прогулка по Стамбулу вдоль Золотого Рога (6+)
Прогулка по Стамбулу вдоль Золотого Рога (6+)
Прогулка по Стамбулу вдоль Золотого Рога (6+)

Описание аудиогида

Греческое, еврейское и турецкое наследие Стамбула

В этих районах на протяжении веков рядом жили армяне, греки, евреи и турки. Мы поговорим о секретах их добрососедства, а ещё о том, где они учились и молились, как защищались от врагов и обустраивали свою жизнь. Прогуляемся вдоль Золотого Рога, а в финале окажемся в точке, откуда залив открывается во всей красоте.

В основе аудиопрогулки — не только исторические факты из официальных и архивных источников, но и разговоры с горожанами и служителями греческих церквей.

Что вы узнаете


  • Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу
  • Каким образом за ночь можно было стать полноправным жителем Константинополя
  • Как Золотой Рог получил своё название
  • Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула
  • Где любители антиквариата могут отвести душу

Организационные детали

прогулка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
К
Впечатления суперские!! Аудиогид просто находка, прогулка сразу стала интересной)

Мне понравилось, что можно в своем темпе слушать аудио, если хочется побыстрее, то можно добавить скорость произведения. Если что-то непонятно, то можно поставить на повтор. Голос приятный, как-будто рядом с тобой идет друг) Спасибо, мне понравилось 👍
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Е
Спасибо за этот аудиогид, все четко, все локации нашли, хоть дорога была непроста - мы справились, а Вы были нашим проводником!
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R
экскурсия супер! рассчитывайте только свои силы,потому что очень непросто идти в гору,где-то даже под 45 градусов. конечная точка вообще визуально бомбическая.
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Настя
Сначала сомневалась, подойдет ли мне такой формат экскурсии, но оказалось, что это супер удобно!

Если что-то где-то спрослушал, то можно вернуться к материалу и послушать заново. Я очень советую попробовать самостоятельные прогулки 😌
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Люба
благодарна Ирине за интересный аудиогид, ценно что можно в любое удобное время прослушать интересную информацию и узнать лайфхаки которые помогают войти туда, где двери закрыты. также спасибо за рекомендации по вкусным турецким кофе и чаю ❤️
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Виктория
Спасибо за аудиогид!
Голос приятный, слушать было легко и интересно. Много узнала интересных фактов и деталей, на которые сама бы точно не обратила внимание.
Жду когда приедут друзья-поведу их по маршруту🌸
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