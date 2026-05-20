Описание аудиогида

Греческое, еврейское и турецкое наследие Стамбула

В этих районах на протяжении веков рядом жили армяне, греки, евреи и турки. Мы поговорим о секретах их добрососедства, а ещё о том, где они учились и молились, как защищались от врагов и обустраивали свою жизнь. Прогуляемся вдоль Золотого Рога, а в финале окажемся в точке, откуда залив открывается во всей красоте.

В основе аудиопрогулки — не только исторические факты из официальных и архивных источников, но и разговоры с горожанами и служителями греческих церквей.

Что вы узнаете



Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу

Каким образом за ночь можно было стать полноправным жителем Константинополя

Как Золотой Рог получил своё название

Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула

Где любители антиквариата могут отвести душу

Организационные детали

прогулка