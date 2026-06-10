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Описание аудиогида

По Константинополю с гидом-историком



Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по самому сердцу Стамбула. Среди его узких улочек, величественных храмов и знаменитых памятников попробуем разглядеть древний Константинополь. Вспомним об амбициозных императорах и расчётливых императрицах, роскошных дворцах и забытых церквях, местных традициях и давних обычаях.



А заодно поговорим и о современной жизни города: разберёмся, как устроены трамваи, где вкусно поесть и какие простые лайфхаки помогут вам почувствовать себя в Стамбуле как местный.

Что вы узнаете



В чём ошиблись греческие переселенцы

Какой скандал вызвала Голубая мечеть

Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано

Как хаммам мог рассорить мужа и жену

Каким образом кофе помогал невесте намекнуть жениху, что он ей не мил

Как по одной трамвайной ветке можно изучить правила турецкого языка

Организационные детали

прогулка