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Султанахмет - сердце древнего города (6+)

Этот аудиогид мы создали с местным гидом-историком: записали аудио, продумали удобный маршрут и доба
4.8
13 отзывов
Султанахмет - сердце древнего города (6+)
Султанахмет - сердце древнего города (6+)
Султанахмет - сердце древнего города (6+)

Описание аудиогида

По Константинополю с гидом-историком


Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по самому сердцу Стамбула. Среди его узких улочек, величественных храмов и знаменитых памятников попробуем разглядеть древний Константинополь. Вспомним об амбициозных императорах и расчётливых императрицах, роскошных дворцах и забытых церквях, местных традициях и давних обычаях.


А заодно поговорим и о современной жизни города: разберёмся, как устроены трамваи, где вкусно поесть и какие простые лайфхаки помогут вам почувствовать себя в Стамбуле как местный.

Что вы узнаете


  • В чём ошиблись греческие переселенцы
  • Какой скандал вызвала Голубая мечеть
  • Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано
  • Как хаммам мог рассорить мужа и жену
  • Каким образом кофе помогал невесте намекнуть жениху, что он ей не мил
  • Как по одной трамвайной ветке можно изучить правила турецкого языка

Организационные детали

прогулка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и неспешно пошли по маршруту. Не забывайте разрешать приложению доступ к геолокации, тогда точно не
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собьетесь с необходимого пути. Удобно, что можно никуда не спешить, а в своем темпе проводить время. Также прежде чем исследовать достопримечательности, рекомендую посмотреть график их работы, чтобы заодно попасть везде внутрь. Само содержание экскурсии также интересное, есть даже много ценных советов для туристов, спасибо авторам за проделанную работу🙏

Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Так как я смотрела «Великолепный век» - оч зашло! Многие истории и персонажи сразу оживали в голове. Было круто узнать реальные факты, детали и атмосферу того времени, а не только то, что показали в сериале. Слушала с большим удовольствием, очень затягивает!
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К
Спасибо за такую крутую информацию. Мне казалось, что я уже многое знаю о Стамбуле и столько видео посмотрела, но все-равно узнала много нового) Было интересно, познавательно, а главное все удобно и комфортно. Еще раз спасибо 🙏🏻
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Настя
Было удобно пройтись в своем темпе и спокойно посмотреть главные места района. Получилось осмысленно погулять 👍🏻
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С
Отличный вариант для тех, кто любит самостоятельные прогулки. Идёшь куда хочешь, но при этом с интересным сопровождением.
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А
Очень удобно для прогулки на 2-3 часа. Быстро познакомились с основными местами и не тратили время на поиск информации.
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Входит в следующие категории Стамбула

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