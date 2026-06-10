Описание аудиогида
По Константинополю с гидом-историком
Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по самому сердцу Стамбула. Среди его узких улочек, величественных храмов и знаменитых памятников попробуем разглядеть древний Константинополь. Вспомним об амбициозных императорах и расчётливых императрицах, роскошных дворцах и забытых церквях, местных традициях и давних обычаях.
А заодно поговорим и о современной жизни города: разберёмся, как устроены трамваи, где вкусно поесть и какие простые лайфхаки помогут вам почувствовать себя в Стамбуле как местный.
Что вы узнаете
- В чём ошиблись греческие переселенцы
- Какой скандал вызвала Голубая мечеть
- Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано
- Как хаммам мог рассорить мужа и жену
- Каким образом кофе помогал невесте намекнуть жениху, что он ей не мил
- Как по одной трамвайной ветке можно изучить правила турецкого языка
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Впервые с супругой попробовали данный вид экскурсии, мы остались довольны👍 Обмундировались по одному беспроводному наушнику и неспешно пошли по маршруту. Не забывайте разрешать приложению доступ к геолокации, тогда точно не
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Так как я смотрела «Великолепный век» - оч зашло! Многие истории и персонажи сразу оживали в голове. Было круто узнать реальные факты, детали и атмосферу того времени, а не только то, что показали в сериале. Слушала с большим удовольствием, очень затягивает!
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К
Спасибо за такую крутую информацию. Мне казалось, что я уже многое знаю о Стамбуле и столько видео посмотрела, но все-равно узнала много нового) Было интересно, познавательно, а главное все удобно и комфортно. Еще раз спасибо 🙏🏻
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Было удобно пройтись в своем темпе и спокойно посмотреть главные места района. Получилось осмысленно погулять 👍🏻
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С
Отличный вариант для тех, кто любит самостоятельные прогулки. Идёшь куда хочешь, но при этом с интересным сопровождением.
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А
Очень удобно для прогулки на 2-3 часа. Быстро познакомились с основными местами и не тратили время на поиск информации.
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Входит в следующие категории Стамбула
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