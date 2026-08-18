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Описание аудиогида

Султанахмет, Золотой Рог и Бейоглу



В этом аудиогиде мы собрали самые важные и атмосферные места сразу из нескольких районов Стамбула — чтобы вы могли собрать город как мозаику. Здесь и знаковые символы вроде Айя-Софии, Галатской башни и Голубой мечети, и менее очевидные уголки: кварталы Фенера, лестница Камондо, старинные церкви и уютные улицы над Золотым Рогом.



Маршрут можно пройти целиком за несколько дней, постепенно погружаясь в историю и атмосферу Стамбула, а можно выбрать только те локации, которые интересны именно вам. Это удобный способ не тратить время на случайные места и сразу увидеть всё самое важное — от великих памятников до скрытых деталей, которые делают Стамбул таким особенным.

Что вы узнаете:



Какой скандал вызвала Голубая мечеть

Почему Мигель Сервантес строил османскую мечеть

Как Золотой Рог получил своё название

Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано

Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу

Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула

Организационные детали

прогулка