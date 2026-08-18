Описание аудиогида
Султанахмет, Золотой Рог и Бейоглу
В этом аудиогиде мы собрали самые важные и атмосферные места сразу из нескольких районов Стамбула — чтобы вы могли собрать город как мозаику. Здесь и знаковые символы вроде Айя-Софии, Галатской башни и Голубой мечети, и менее очевидные уголки: кварталы Фенера, лестница Камондо, старинные церкви и уютные улицы над Золотым Рогом.
Маршрут можно пройти целиком за несколько дней, постепенно погружаясь в историю и атмосферу Стамбула, а можно выбрать только те локации, которые интересны именно вам. Это удобный способ не тратить время на случайные места и сразу увидеть всё самое важное — от великих памятников до скрытых деталей, которые делают Стамбул таким особенным.
Что вы узнаете:
- Какой скандал вызвала Голубая мечеть
- Почему Мигель Сервантес строил османскую мечеть
- Как Золотой Рог получил своё название
- Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано
- Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу
- Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Входит в следующие категории Стамбула
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