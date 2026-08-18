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Трипстер пригласил местных гидов, чтобы показать вам Стамбул



За одну большую прогулку вы побываете у главных символов города: пройдёте по шумному Истиклялю,

увидите Галатскую башню, легендарный красный трамвай, загадочную Цистерну Базилику и окажетесь

у стен Айя-Софии и Голубой мечети. Завершится всё на холме Пьер Лоти — с чашкой турецкого чая

и видом, ради которого захочется вернуться.



Но Стамбул раскроется не только как город открыточных видов. Мы заглянем в старые кварталы Фенера,

где до сих пор чувствуется дух Константинополя, поговорим о султанах, византийских императорах,

банкирах, янычарах и тайнах древнего Ипподрома. Вас ждут великие памятники, неожиданные истории,

шумные улицы, тайные уголки и места, без которых невозможно понять этот город.

Что вы узнаете:

Кто собрал Турцию воедино, когда её разрывали интервенты

Какой скандал вызвала Голубая мечеть

Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано

Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу

Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула

Организационные детали

прогулка