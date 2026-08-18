Описание аудиогида
Трипстер пригласил местных гидов, чтобы показать вам Стамбул
За одну большую прогулку вы побываете у главных символов города: пройдёте по шумному Истиклялю,
увидите Галатскую башню, легендарный красный трамвай, загадочную Цистерну Базилику и окажетесь
у стен Айя-Софии и Голубой мечети. Завершится всё на холме Пьер Лоти — с чашкой турецкого чая
и видом, ради которого захочется вернуться.
Но Стамбул раскроется не только как город открыточных видов. Мы заглянем в старые кварталы Фенера,
где до сих пор чувствуется дух Константинополя, поговорим о султанах, византийских императорах,
банкирах, янычарах и тайнах древнего Ипподрома. Вас ждут великие памятники, неожиданные истории,
шумные улицы, тайные уголки и места, без которых невозможно понять этот город.
Что вы узнаете:
- Кто собрал Турцию воедино, когда её разрывали интервенты
- Какой скандал вызвала Голубая мечеть
- Почему Египетский обелиск выглядит не так, как было задумано
- Отчего домики района Фенер так тесно прижимаются друг к другу
- Кто может поступить в самый старый греческий лицей Стамбула
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Главные локации Стамбула в одном аудиогиде Трипстера (6+)»
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
20 авг в 11:00
21 авг в 14:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Путешествие по Стамбулу, где история встречается с современностью. Узнайте секреты Константинополя и насладитесь красотой Голубой мечети
Завтра в 12:30
20 авг в 10:00
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Сегодня в 23:00
Завтра в 18:00
от €275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул в объективе: фото-прогулка
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с опытным фотографом, который поможет запечатлеть самые яркие моменты и расскажет увлекательные истории о городе
Начало: У вашего отеля
21 авг в 14:00
22 авг в 08:00
от €165 за всё до 3 чел.
от €39 за экскурсию